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В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные РФ настолько быстро убегали из села Новая Гусаровка Харьковской области, что оставляли там все свои книги и списки личного состава.

Об этом в телеграм-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"российские военные из в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калининград) настолько быстро бежали из с. Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Орлан", "Акация" и танк: ССО захватили российскую военную технику на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава 01
В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава 02
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Топ комментарии
+43
Кацапы героически бегут )))
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11.09.2022 20:57
+30
Коли розпочалося навантаження штабної машини під час термінової евакуаці,ї начштабу стояв перед вибором. Що покласти в багажник - секретні документи та список особового складу чи зайвий унітаз. Перевага була віддана унітазу. Секретні списки ще надрукують, а унітаз - це абсолютна цінність, яку кидати не можна
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11.09.2022 21:03
+28
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11.09.2022 21:15
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Кацапы героически бегут )))
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11.09.2022 20:57 Ответить
Вы когда-нибудь видели убегающего и плачущего псковского десантника? Так вот, - это был он! Достали! Джавелинами и собаками патронами затравили!
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11.09.2022 21:38 Ответить
Хіба їх не повбивали ще під Києвом?
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11.09.2022 21:42 Ответить
Шо, вже.
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11.09.2022 21:45 Ответить
Ну як не згадати:

Німці (рузьге) швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нові Манліхєр машинґвери,
Від Месершміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи...
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11.09.2022 20:59 Ответить
Ой лихо....)
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11.09.2022 22:21 Ответить
...Микола Вані вдув під стріхов...
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11.09.2022 22:26 Ответить
Не бачила сьогодні жодної інформації на цензорів про 11 вересня в США.Чи просто пропустила?
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11.09.2022 21:00 Ответить
Та ніби щеневтік буковельський щось там прхрипів зранку.
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11.09.2022 21:08 Ответить
Дивно - "Вечірнього Діда ******" нема!!! Зараз марафон забитий пикою д"Єрмака, який щось розказує журналістам!
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11.09.2022 21:21 Ответить
У вас є терпіння девитись зечмонний марафон? Я з 28 лютого не дивлюсь ефірне. А щеневтік буковельський часом не подався на звільнені райони Харківщини порисуватись?
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11.09.2022 21:28 Ответить
Я просто переключався на інший канал У мене канали розкидані і коли переходжу на інший, мені потрібний, то, буває той телемарафон мелькає (я дивлюся в основному природничі та науково-популярні канали (особливо перед сном)
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11.09.2022 21:50 Ответить
А де бачила?
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11.09.2022 21:08 Ответить
Є, подивіться краще
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11.09.2022 21:20 Ответить
Я теж не бачив. Зате харківський наступ на перших сторінках. А 9.11? Це було вже дуууууже давно (хоч я його добре пам'ятаю.)
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11.09.2022 22:52 Ответить
Дякую.Пропустила...
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12.09.2022 07:28 Ответить
Що трапилось , що кацапня так драпає із нашоі краіни??
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11.09.2022 21:01 Ответить
Патамуша палучілі пізди (с)
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11.09.2022 21:06 Ответить
Звучить вірно ,тільки правопис трохи того б ,треба.... "піZZди!" Воно ж так вірніше? бо і ураїнська і англійська ж разом
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11.09.2022 22:25 Ответить
Це в них "шаг" доброї волі, який русня перетворила на ускорений шаг...потім у біг, а в кінці... біг перетворився на галоп.
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11.09.2022 21:41 Ответить
отрицательное наступление
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11.09.2022 23:05 Ответить
Ничему каZZапы не учаться!
Драпая в апреле из Сумщины, они тоже массово бросали подобную макулатуру.
На падали-ксивы нет, но зато в сумке "Журнал выдачи и учёта портянок 3й роты 1го батальона 567го суходрищевского полка".
Клиника
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11.09.2022 21:03 Ответить
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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11.09.2022 21:25 Ответить
Коли розпочалося навантаження штабної машини під час термінової евакуаці,ї начштабу стояв перед вибором. Що покласти в багажник - секретні документи та список особового складу чи зайвий унітаз. Перевага була віддана унітазу. Секретні списки ще надрукують, а унітаз - це абсолютна цінність, яку кидати не можна
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11.09.2022 21:03 Ответить
Вітаємо нашого спільного улюбленця, генерала Кловашенкова, із присвоєнням чергового військового звання - генерал-лейтенанта. Заслужив!
Кому, як не йому, якщо буквально весь віддається роботі. Після закінчення "спецоперації" йде просто на операцію, пересадку язика. Колишній язик від інтенсивного застосування прийшов в непридатність, просто стерся вщент

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11.09.2022 21:32 Ответить
Бкгут так ,что аж свист из под копыт.Пусть зарубят себе на носу и своим наследником расскажут ,что в Украину лучше не соваться
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11.09.2022 21:04 Ответить
Отличные новости. Сейчас необходимо сделать заявление, что мирный договор и снятие санкций когда-либо возможны в том числе лишь тогда, когда все эти люди будут осуждены за преступления и, самое главное, когда у них отберут все выплаченные им денежные довольствия. Вот последнее для кацапов самое страшное. Если они будут понимать, что помимо того, что надо суметь выжить и суметь выбить себе деньги (их могут не выплатить, их могут отнять кадыровцы, сослуживцы, начальник или жена, а то и мать иногда), то они могут еще их потерять не только из-за девальвации, а именно что их сдадут новые политические элиты, которые свергнут режим чмони. Это значительно снизит поток добровольцев, которые итак не очень верят, что смогут заработать и выжить на полугодовом контракте. Если поймут, что их могут сдать за мирный договор и забрать их деньги, то рисковать собой уже не пойдут. Ведь именно поэтому они все фоткаются в масках и замазывают лица. Какая им разница, что они будут идентифицированы, ведь у нас нету их тувинских и дагестанских родственников в плену, ну пока нету. А вот именно для этого, чтобы в будущем не отняли выплаченные деньги как элемент мирного договора. Этот список хорошо зайдет сюда.
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11.09.2022 21:06 Ответить
Сегодня украинцы нарисовали деду Владимиру вид кошки сзади.....
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11.09.2022 21:07 Ответить
Жданов только что сообщил кое что, что меня порвало вообще:
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.

Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.

https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
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11.09.2022 21:09 Ответить
Мабуть вже зовсім небензянувся.
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11.09.2022 21:20 Ответить
Або так - "Не бензи, Вася!"
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11.09.2022 21:42 Ответить
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11.09.2022 21:37 Ответить
Совок є совок(
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11.09.2022 21:12 Ответить
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11.09.2022 21:15 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

Я так понимаю, что российская оппозиция боролась с коррупцией для того, чтобы путинская армия не драпала сейчас под Херсоном в обосранных дедовских кирзачах и с вещмешками 1941 года, а наоборот - вооружённая по последнему слову техники более лучше продолжала наступление?..

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11.09.2022 21:28 Ответить
Миронов оппозиция?
Даже не смешно
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11.09.2022 21:54 Ответить
"Даже Украінє"- кацапську пиху ще не до кінця збили.
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12.09.2022 00:46 Ответить
Ці й раніше здобуті списки особового складу парашинців слід розсилити прикордонним службам всіх країн ЄС, в першу чергу Польщі, країнам Балтії, Грузії , Азербайджану, Турції, Греції, мадярам, бульбашам,пососянам і сербам
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11.09.2022 21:17 Ответить
Было бы неплохо передать копии литовским погранзаставам, на будущее, мало ли чего.
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11.09.2022 21:18 Ответить
Тех лиц сразу можно забить в базу Интерпола. Их задержит в любом пограничном пункте за кордоном Мордора.
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11.09.2022 23:49 Ответить
Якісь пропиті зв"язківці в орків що й документи профукали. Ще в совку був армійський жарт:"Нєту связі нікакой - кромє связі половой№.А цікаво чи ту техніку наші затрофеїли? Якщо назви споріднені з совковими то Р-166 це радіостанція серндньої дальності дії а Р-438 радіорелейна.За совка були Р-140 і Р-409 відповідно.
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11.09.2022 21:20 Ответить
А загалом потєшная докумннтація в простих блокнотах. В совіцькій армії я вів документацію таку ж в типографських книгах із грифом "длч служебного пользованія" з обліком сторінок.
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11.09.2022 21:51 Ответить
Это не документы,а производные из древесины. Всё в порядке. Спецоперация идёт по плану ))
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11.09.2022 21:22 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)

@Shtirlitz53

·

27 мин

Щоб всі воїни повернулися живими та здоровими. Слава ЗСУ!!

https://twitter.com/i/status/1569022161452503042
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11.09.2022 21:24 Ответить
Оленевода ШойХу кажуть злые языки...за то что взял Киев за три дня и почти 7 месяцев повесили вниз башкой тупой...оленевод 🦍повторил подвиг Бенито Муссолини🤣
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11.09.2022 21:36 Ответить
Сейчас погасят.
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11.09.2022 21:58 Ответить
Не очень понятен ваш язык,но-да.
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11.09.2022 22:05 Ответить
Мне кажется вас часто били и бьют,вы очень трусливый,с женщинами воюете в инете))))
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11.09.2022 22:11 Ответить
Taras Chuprina

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Реєстрація:11.09.2022 - а теперь то же самое на японском, или слабо, свинособака?
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11.09.2022 22:56 Ответить
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11.09.2022 21:41 Ответить
Дєбіли, *** (с).
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11.09.2022 21:42 Ответить
У московитів все йде за планом. Думаю за планом, ЗСУ зайдуть в Білгород і Міллерово.
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11.09.2022 21:44 Ответить
Доблестные бегуны, неприступные отступатели, трижды неусравшиеся пяткосверкатели... Именно такими эпитетами будет награждать русская пропаганда этих тупых бесславных рашистских позорников
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11.09.2022 21:50 Ответить
а где эта мразэ?
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11.09.2022 21:51 Ответить
"На харьковском направлении украинские войска позорно бегут! Вслед за нашими войсками... ((".
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11.09.2022 21:58 Ответить
Вигнати на х.., nach Osten, всіх їхніх свинтязів та колаборантів і спорудити стіну на кордоні. Висотою метрів 10, шириною не менше 10, залізобетонну. Розміри можна збільшити. Будувати на теріторії рфії, за їх рахунок і їхніми руками, вздовж усього кордону. Як матеріал використовувати залишки знищених будівель. Ніяких автомобільних, залізничних та піших доріг. В стіні залишити тільки маленькі шпаринки, щоб влізла лише голова роzzсіяніна. Зі сторони москВОРаші (mosrWARussia) повісити табличку "А чьо там в Україні?". З нашої сторони поставити прикордонника з лопатою і кожному хто насмілиться заглянути, давав би по хлєбалу. https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ.
І можна влаштовувати тоталізатор, зі ставками на те, скільки ще роzzсіян прибіжить заглянути в шпаринку. Бо, так як роzzсіяни брешуть частіше ніж дихають, індивід який отримав по хлєбалу в цьому ніколи не зізнається, а скаже що бачив "неба в зв'йоздах". До шпарини потягнеться натовп бажаючих побачити "зв'йозди".
А також з нашої сторони можна буде влаштовувати атракціон "Допоможи Прикордоннику" - прокат лопати.
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11.09.2022 23:33 Ответить
 
 