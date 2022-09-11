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В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные РФ настолько быстро убегали из села Новая Гусаровка Харьковской области, что оставляли там все свои книги и списки личного состава.
Об этом в телеграм-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"российские военные из в/ч 06414 (7-й ОМСП, ППД - Калининград) настолько быстро бежали из с. Новая Гусаровка, Изюмского района Харьковской области, что оставляли все свои книги и списки личного состава, подробные записи, документы и записные книжки, и даже фото своих близких в блокнотах. Благодаря этим книгам учета каждый рашист будет найден и не уйдет от правосудия", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+43 Ziu Zou
показать весь комментарий11.09.2022 20:57
+30 arye z.
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+28 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий11.09.2022 21:15
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Пожалуйста, подождите...
Німці (рузьге) швидко так втікали,
Же зброю в лісі полишали
Лишили з мотором ровери,
Нові Манліхєр машинґвери,
Від Месершміту бензобаки,
Жовнірськи сапоги і різні лахи...
Драпая в апреле из Сумщины, они тоже массово бросали подобную макулатуру.
На падали-ксивы нет, но зато в сумке "Журнал выдачи и учёта портянок 3й роты 1го батальона 567го суходрищевского полка".
Клиника
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Кому, як не йому, якщо буквально весь віддається роботі. Після закінчення "спецоперації" йде просто на операцію, пересадку язика. Колишній язик від інтенсивного застосування прийшов в непридатність, просто стерся вщент
небензя собирает радбез ООН
Тема: Украина незаконно захватила росийские танки, снаряды, технику, людей... и вообще, территорию забрала, такая нехорошая.
Короче, небензя хочет, шобы мы все это вернули, а то это не честно.
https://www.youtube.com/watch?v=vmpkDJZOCr8
Я так понимаю, что российская оппозиция боролась с коррупцией для того, чтобы путинская армия не драпала сейчас под Херсоном в обосранных дедовских кирзачах и с вещмешками 1941 года, а наоборот - вооружённая по последнему слову техники более лучше продолжала наступление?..
Даже не смешно
@Shtirlitz53
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27 мин
Щоб всі воїни повернулися живими та здоровими. Слава ЗСУ!!
https://twitter.com/i/status/1569022161452503042
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Реєстрація:11.09.2022 - а теперь то же самое на японском, или слабо, свинособака?
І можна влаштовувати тоталізатор, зі ставками на те, скільки ще роzzсіян прибіжить заглянути в шпаринку. Бо, так як роzzсіяни брешуть частіше ніж дихають, індивід який отримав по хлєбалу в цьому ніколи не зізнається, а скаже що бачив "неба в зв'йоздах". До шпарини потягнеться натовп бажаючих побачити "зв'йозди".
А також з нашої сторони можна буде влаштовувати атракціон "Допоможи Прикордоннику" - прокат лопати.