РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13870 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
42 312 94
армия РФ (15394) война (46961) Харьковщина (4136) уничтожение (3858)

"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня": в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В ВСУ показали захваченную российскую военную технику в Харьковской области.

Соответствующие фото техники войск РФ в телеграм-канале показало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня", - говорится в комментарии к фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области войска РФ, убегая, оставили списки своего личного состава. ФОТОрепортаж

Напомним, Минобороны РФ назвало побег на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации".

Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 01
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 02
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 03
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 04
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 05
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 06
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 07
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 08
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 09
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 10
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 11
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 12
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 13
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 14
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 15
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 16
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 17
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 18
Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня: в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику 19
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+53
"Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:00
+42
Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
показать весь комментарий
11.09.2022 21:58
+32
ВСЕМ ПО ТАНКУ

https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
показать весь комментарий
11.09.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Защита брони из дерева впечатляет, вторая армия мира с конца
показать весь комментарий
11.09.2022 21:58 Ответить
скорее всего у них была "чьотко спланированная операция по выводу" стиралок и холодильников
показать весь комментарий
11.09.2022 22:02 Ответить
"Бірьозавай кары проста нє нашлі"
показать весь комментарий
11.09.2022 22:07 Ответить
Береста однако
показать весь комментарий
11.09.2022 22:11 Ответить
Краса!!!
показать весь комментарий
11.09.2022 21:58 Ответить
я б цю красу не публікував,США можуть в лендлізі відмовити ,скажуть навіщо ,якщо в бою самі уміють добувати...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:17 Ответить
"Мудрєц", "вєжлівиє дончанє" - їх там шо, з дурки набирають? Хоча чому я дивуюся...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:00 Ответить
Вони з кацапії
показать весь комментарий
11.09.2022 22:12 Ответить
Так. А ще з буцегарень.

"Мудрєц Ceresit"....
показать весь комментарий
11.09.2022 22:14 Ответить
Что значит "набирают"?
Границу с эрефией пересёк - и ты уже в "дурке", любого на улице останови - вот тебе и пациент.
показать весь комментарий
12.09.2022 06:42 Ответить
ВСЕМ ПО ТАНКУ

https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA

Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
показать весь комментарий
11.09.2022 22:00 Ответить
Много БК не бывает. 😜
показать весь комментарий
11.09.2022 22:05 Ответить
Бывает либо катастрофично мало, либо маловато, но больше не унести.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:06 Ответить
там одной самоходной- налутали на пару дивизионов 16 орудийных и \то только по фотко а сколько не сфоткали и не попало в кадр
показать весь комментарий
11.09.2022 22:09 Ответить
Ты мне шоб был здоров, бодер и весел, рас3,14здяй. А серьезно - брат, мы за тебя молимся шодня.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:20 Ответить
Підтримую. В перші дні тільки завдяки коментарям пана Шимуса і вірила, що ми таки тримаємось.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:27 Ответить
спасибо дают им мзды аж гай шумит
показать весь комментарий
11.09.2022 22:27 Ответить
Як думаєте за Осколом зможемо докінця Харківську область звільнити?
показать весь комментарий
11.09.2022 22:37 Ответить
да- але потрібен час
показать весь комментарий
11.09.2022 22:38 Ответить
два месяца орки штурмовали Изюм - мы его освободили за 3 е суток Ізюм ЗВІЛЬНЕНИЙ від російської погані! Місцеві не стримують емоцій
показать весь комментарий
11.09.2022 22:37 Ответить
Асса!...айаааа!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:58 Ответить
Чукча не оборонитель, чукча наступатель ...на грабли
показать весь комментарий
12.09.2022 06:45 Ответить
Ваш улюблений смайлик:

Дякуємо Вам за таку важливу інформацію з перших днів гарячої фази війни. Дай Бог Вам здоровля.
показать весь комментарий
11.09.2022 23:13 Ответить
Единственное,что кацапы умеют-это разрисовывать свой металлолом.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:01 Ответить
Ну я б не сказав про оті каракулі, що вміють.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:04 Ответить
Скорее засырать
показать весь комментарий
11.09.2022 22:09 Ответить
заборная живопис
показать весь комментарий
12.09.2022 06:46 Ответить
та ще ціла порівняно техніка...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:01 Ответить
респект ЗСУ!

незупиняйтесь,котики!💚
показать весь комментарий
11.09.2022 22:01 Ответить
"Пєрвим дєлом - трусікі сбєрєчь"...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:02 Ответить
Орки требуют через ООН что бы всю бронетехнику вернули назад так как типа отжали незаконно и не легитимно. Терпилы опущенные.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:04 Ответить
Ну если орки решили в ООН написать, представляю масштабы потерь)))
показать весь комментарий
11.09.2022 22:08 Ответить
А оонА ім виразіла глубочайшую озабочЄнность?
показать весь комментарий
11.09.2022 22:12 Ответить
Так пусть небздня бурлаков с канатами присылает. Мало ещё обосрались!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:17 Ответить
А в спортлото писать не пробовали? Это жеж всё же, что нажито непосильньім трудом...!
показать весь комментарий
11.09.2022 23:50 Ответить
Чув про це, Небензя таку бомагу сотворив, ще склади з ************ вимагає повернути.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:35 Ответить
Это какой-то позор. А вообще пусть спрашивают со своих дурачков, которые побросали технику. Ох, сколько там на командурней можно навесить. Те, понятное дело, в отказ - шухер будет неслабый.
показать весь комментарий
12.09.2022 05:51 Ответить
Патєрь в вааружонних сілах расії нєт! (с)
показать весь комментарий
11.09.2022 22:04 Ответить
Дуже файно.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:04 Ответить
Є відео з десятками танків біля якогось ангара в ізюмі.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:05 Ответить
І в лісі з десятком танків теж є відео.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA
показать весь комментарий
11.09.2022 22:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wpkuIvUnPhw
показать весь комментарий
11.09.2022 22:20 Ответить
Это КРЫМ
показать весь комментарий
11.09.2022 23:35 Ответить
Орки решили тоже подключится к Рамштайну.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:05 Ответить
На Мацковии Майдан...красные мочат белых и наоборот...кто победит...делаем ставки панове...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:06 Ответить
Один наш блогер нарахував по фотках 150 одиниці візуально цілої кацапської техніки лише за дві останні доби. Раельно там в рази більше, бо не всі бійці викладають фотки в мережі, і не всю техніку ще знайшли по лісосмугах і глухих селах.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:06 Ответить
На п'ятому фото схоже на перетрофеений танк. Камуфляж наш, піксельний
показать весь комментарий
11.09.2022 22:07 Ответить
Где ты там пиксель увидел?
показать весь комментарий
11.09.2022 23:38 Ответить
На ствол гармати дивись - там ще лишився малюнок. І на башті можна побачити в районі номера.
показать весь комментарий
11.09.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 22:08 Ответить
- Ваня! Сколько раз тебе объяснять, как правильно надевать трусы: желтым - спереди, коричневым - сзади!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:12 Ответить
Так ось яке воно по-їхньому перегрупування?
показать весь комментарий
11.09.2022 22:12 Ответить
засрали своим металлоломом треть территории...уроды
показать весь комментарий
11.09.2022 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wpkuIvUnPhw

Тут взагалі повний п-ць: на цілу танкову бригаду навалено...
показать весь комментарий
11.09.2022 22:18 Ответить
Так кацапы не в состоянии починить сгоревшую радиостанцию (которую коротнули, когда гриль прививали на крыше) или подшипник в гироскопе у пушки (которой они деревья валят или дрифтуют, выводя из строя всю систему прицеливания). И им пришлось бросить небоеспособную технику. У них нулевое производство и замену им так просто не продадут. У них вообще нет подшипников никаких, даже это делают не умеют, абсолютно все импортное покупали, в прошлом. У нас же есть европейский рынок, включая страны-соседки, кто много модернизировал совковую технику. Они и дадут необходимые з/п, которых нет у кацапов и вряд ли будет.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:26 Ответить
Скоріще за все, це якась рембаза з якої вони не змогли забрати техніку, внаслідок її непрацездатності
показать весь комментарий
11.09.2022 22:20 Ответить
Можливо й так. Але десь було фото на трасі з мінімум 5 танків Т-72.Їх би на трейлерах відвозити вигідніше перевезти.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:33 Ответить
Я обговорюю світлини у даній новині
показать весь комментарий
11.09.2022 23:20 Ответить
Вежливые дончане вежливо оставили технику украинцам и *******, - молодцы!
показать весь комментарий
11.09.2022 22:23 Ответить
Сепарня.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:35 Ответить
путінський ленд ліз
показать весь комментарий
11.09.2022 22:24 Ответить
Зверніть увагу на колеса . . При тому що є новенька з виду запаска . Аналоговнєт .!!
.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:28 Ответить
Жопа вище голови.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:32 Ответить
пререкат а тут тунгуса битий
показать весь комментарий
11.09.2022 22:42 Ответить
нульц после капиталки и с новой начинкой Оса ру экипаж видать уже кабан хавает
показать весь комментарий
11.09.2022 22:51 Ответить
там возе ОСЫ куча БК оставленного
показать весь комментарий
11.09.2022 23:39 Ответить
Из отчета МО РФ - "уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS."

совсем скатились в позор какой то считать уже снаряды..

скоро будут отчитываться что захватили рожок автомата и столько то патронов.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:29 Ответить
********.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:02 Ответить
Передайте нашим що ми тут їбашим.
показать весь комментарий
11.09.2022 22:30 Ответить
мужики на рыбалку рванули выловили Камаз
показать весь комментарий
11.09.2022 22:44 Ответить
На шо клювало?
показать весь комментарий
11.09.2022 23:56 Ответить
а хто бл.. за разтаможку платить будет???
показать весь комментарий
11.09.2022 23:07 Ответить
рузге своими тушкам уже оплатили
показать весь комментарий
11.09.2022 23:13 Ответить
НАТО-Залужному : так вам шо , уже танки не надо ? ))
показать весь комментарий
11.09.2022 23:12 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2022 23:21 Ответить
Респект Залужному і Забродському , Слава Україні Слава воїнам ЗСУ, повага до Жданова Яковини за правдиву оцінку та інформацію , ганьба мінським домовленостям минулого , порохи спамте якщо рука підніметься це ваше право
показать весь комментарий
11.09.2022 23:36 Ответить
порох -*****.
показать весь комментарий
11.09.2022 23:53 Ответить
Звідки ти тут, Зебіле шеПелячик?
показать весь комментарий
12.09.2022 00:09 Ответить
Ти від своєї сміливості не обпудився?
До речі, чого Боневтіку не дякуєш?
показать весь комментарий
12.09.2022 00:10 Ответить
Укусів, заспокойся, я тут на форумі з 2010, на реєстрацію не звертай увагу передплатників було більше 80, пізніше довелося видалити акаунт через таких як ти спитливих і не важливо хто був за кого, з 2016 я громадянин США, на даний момент в Україні в роботі ,в мене тут є родичі та квартира в КИЄВІ, якщо хочеш спілкуватися залиш MAIL на хвилин 10, далі видалиш, якщо немає бажання проходь мимо і більше не витрачатимемо час, а хто такий боневтик у нас у США не знають, зате в УКРАЇНІ всі знають і ти в тому числі хто такий Байден і що таке HIMARS M142 and MLRS M270
показать весь комментарий
12.09.2022 01:10 Ответить
Не бачу сенсу поглиблюватись, якщо ти не знаєш нашого Боневтіка...
показать весь комментарий
12.09.2022 01:30 Ответить
Я то якраз знаю на відміну від американців про кого йдеться і ще ти MAIL залишатимеш, якщо насторожує заведи нову скриньку в GOOGLE, ну це ж не домашня адреса, не сподобається видалиш
показать весь комментарий
12.09.2022 01:48 Ответить
Youtube Яковины - сплошной кликбейт и самопиар
показать весь комментарий
12.09.2022 01:49 Ответить
Ну допустим Яковина всё же не военный эксперт хотя шеф НВ ,а что тогда на счёт Жданова скажите ,ведь тут так уже не пройдёт ,разве что дое,-ся почему без кепки и зовут не Лёша
показать весь комментарий
12.09.2022 01:58 Ответить
Ту технику придётся трижды промыть, чтобы дерьмом не воняло.
показать весь комментарий
12.09.2022 00:03 Ответить
Был их стал наш ,то что там кацап набздел не проблема ,открыли люк и проветрили ,установили флаг Украины и поехали , главное что завёлся едет и стреляет и вообще железо не органика, а следовательно не воняет
показать весь комментарий
12.09.2022 02:23 Ответить
Залужный - Президент, Порошенко - ПремьерМинистр. Слава Украине!
показать весь комментарий
12.09.2022 00:16 Ответить
Каждый должен заниматься тем чему научен ну типа повар вкусно готовить , врач лечить строитель строить,rкстати порох бы обиделся на такое предложение ведь это понижение
показать весь комментарий
12.09.2022 01:34 Ответить
Дно понтов.
показать весь комментарий
12.09.2022 07:31 Ответить
 
 