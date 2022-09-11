"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня": в ВСУ показали захваченную на Харьковщине российскую военную технику. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В ВСУ показали захваченную российскую военную технику в Харьковской области.
Соответствующие фото техники войск РФ в телеграм-канале показало Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Четко спланированная программа по перегруппировке войск за три дня", - говорится в комментарии к фото.
Напомним, Минобороны РФ назвало побег на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации".
Топ комментарии
+53 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий11.09.2022 22:00
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+32 Roman Skripnik
показать весь комментарий11.09.2022 22:00
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"Мудрєц Ceresit"....
Границу с эрефией пересёк - и ты уже в "дурке", любого на улице останови - вот тебе и пациент.
https://www.youtube.com/watch?v=aB6F3RKZFdA
Походу из захваченного в наступлении под Харьковом, намможно создавать еще несколько бригад.
А сколь БК захвачено... ой-ё
Дякуємо Вам за таку важливу інформацію з перших днів гарячої фази війни. Дай Бог Вам здоровля.
незупиняйтесь,котики!💚
Тут взагалі повний п-ць: на цілу танкову бригаду навалено...
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совсем скатились в позор какой то считать уже снаряды..
скоро будут отчитываться что захватили рожок автомата и столько то патронов.
До речі, чого Боневтіку не дякуєш?