Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России, совершенно неподготовленных для наземной войны людей.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Береги Камчатку! Если бы берег Камчатку, то не оторвало бы ноги под Волоховым Яром. Кружка мичмана Тихоокеанского флота Дениса Барышева, который был уничтожен из засады разведчиками 25-й воздушно-десантной бригады. Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России абсолютно неподготовленных для наземной войны людей", - рассказал журналист.
Топ комментарии
+56 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий11.09.2022 23:30
+41 kelt kant
показать весь комментарий11.09.2022 23:37
+41 Владислав Васильченко
показать весь комментарий11.09.2022 23:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вже на часі!
Тихоокеанського флоту тихий мічман.
Зовсім тихий...
Від Донбасу й до Куріл
Заïбашим всіх п€дріл.
попав в путінскій рай на концерт кабздона!
З петлі показує язик.....
Юда, здох в Україні за смердючі путінські тисячі
https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc
Я понимаю, это постанова, но уж очень прикольная.
Она уже успела протрезветь!