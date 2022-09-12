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Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России, совершенно неподготовленных для наземной войны людей.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Береги Камчатку! Если бы берег Камчатку, то не оторвало бы ноги под Волоховым Яром. Кружка мичмана Тихоокеанского флота Дениса Барышева, который был уничтожен из засады разведчиками 25-й воздушно-десантной бригады. Путин бросает в бой кого только можно, со всех концов России абсолютно неподготовленных для наземной войны людей", - рассказал журналист.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 52 950 человек, 243 самолета, 213 вертолетов, 2 168 танка, 1 269 артсистем и 4 640 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Мичман Тихоокеанского флота РФ Денис Барышев ликвидирован в Харьковской области разведчиками 25-й бригады 01
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Топ комментарии
+56
Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
Вже на часі!
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11.09.2022 23:30
+41
японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
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11.09.2022 23:37
+41
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11.09.2022 23:46
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Не пойму, почему японцы до сих пор не начали спецоперацию по возвращению южной части Сахалина и Курил в "радную хавань"?
Вже на часі!
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11.09.2022 23:30 Ответить
референдум ще готують.
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11.09.2022 23:32 Ответить
японці просто не впевнені, що встигнуть повернути собі Курили, бо ЗСУ, судячи зі швидкості просування фронту на схід, можуть там опинитись скоріше за них, а нащо японцям потім сперечатися за ті Куріли з першою армією світу - із ЗСУ?
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11.09.2022 23:37 Ответить
ну я не бачу тут ніякого воєнного настрою. там просто пацифісти і більшість старі люди. колись на дорогах були якісь «чорні вантажівки» націоналістів, вони розмахували військовим прапором Японії та грали стару музику. тепер я їх теж не бачу. вони сподіваються залагодити невдоволення з південнокорейцями та тримати подалі китайську та північнокорейську армію.
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12.09.2022 05:21 Ответить
Файні бариші, ге ж, Баришев?
Тихоокеанського флоту тихий мічман.
Зовсім тихий...
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11.09.2022 23:30 Ответить
ЧУДОВО , дуже приємна новина 👍🏼👍🏼👍🏼😀
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11.09.2022 23:32 Ответить
Далекувато мічман заплив з тихоокеанського флоту. От ласти і постиралися.
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11.09.2022 23:34 Ответить
Був бравим мічманом, став дохлим прапорщиком.
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12.09.2022 09:16 Ответить
От Карелії до Куріл ******** усіх москалів.
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11.09.2022 23:35 Ответить
Ще варіянт:

Від Донбасу й до Куріл
Заïбашим всіх п€дріл.
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11.09.2022 23:44 Ответить
Горить нафтобаза у Бєлгороді Значить доїхали?!
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11.09.2022 23:41 Ответить
якби оркам усим водночас повідірвало ноги. руки та голови.
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11.09.2022 23:42 Ответить
в тему - куме прокидайся, москалі в космос полетіли - що всі - та ні один - то чого розбудив
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12.09.2022 10:58 Ответить
он доречі Лисий з Квартала 95 якось хотів путіна разом зі скабєєвою на Марс відправить.
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12.09.2022 11:23 Ответить
позор для мичмана - кормить червей. Теперь не попадет нихера в мичманскую Вальгаллу. Мичман должен был кромить крабов.
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11.09.2022 23:42 Ответить
Ватные телеграм-каналы называют Путина - дегенератом и мразью, а Шойгу - Тувинской чуркой. Ничего себе, ребят, а что случилось?
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11.09.2022 23:44 Ответить
Это просто жертвы осатанелой пропаганды. Их, так обработали, что если ху#ло не победит, то они его на кол посадят, или четвертуют. Так что нам не долго ждать, а кацапским правителям - подмыться и приготовиться.
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12.09.2022 01:47 Ответить
Україна іх вжe років з 20 так називае - це не міняає кацапсьської пaдлючес'esті і ваших галочек за на "***** все".....
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12.09.2022 07:40 Ответить
руZZкій біомусор починає прозрівати....
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12.09.2022 08:30 Ответить
Ще після нападу РФ на Україну в 2014 році сказав,що Русь-Україна хрестила Моксель-Московію,Україна росію і відспіває через 12-14 років!Все йде до того.
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11.09.2022 23:44 Ответить
Ты или мичман или пи##рас, и что-то я не вижу тут твоего корабля
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11.09.2022 23:45 Ответить
Он с подводной лодки из степей Украины. Не слышали?
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12.09.2022 01:31 Ответить
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11.09.2022 23:46 Ответить
апостолу не пофортило... роги і макітру відбили, тільки Z залишилась....
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11.09.2022 23:52 Ответить
апостолу пофортило.... :
попав в путінскій рай на концерт кабздона!
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12.09.2022 08:32 Ответить
І красіво.
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12.09.2022 00:25 Ответить
Йой... Це що ж таке трапилось - ванька у Вінні Пуха вирішило побавитися? Та, блін... якось зуйово в нього то вийшло: більше схоже на щось таке., а не на то, що воно уявило.
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12.09.2022 00:28 Ответить
Похоже апостол не втик, а вытек из люка.
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12.09.2022 01:13 Ответить
Кто-та слішкам многа йест! (с)
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12.09.2022 01:26 Ответить
Не-е-е, не похож. Рогозин жирнее.
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12.09.2022 01:48 Ответить
І вже тринадцятий апостол
З петлі показує язик.....

Юда, здох в Україні за смердючі путінські тисячі
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12.09.2022 02:20 Ответить
Ща почнуть сперечатись чи підняло воно руки, чи здалося в полон до вибуху, чи все це після, і чи не суперечить Женеві....
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12.09.2022 06:22 Ответить
Кстати, для молодой сохранились шансы узнать, какой у парня был the end 🔚
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12.09.2022 12:32 Ответить
Ой, а что это с ним? Таять начал?
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12.09.2022 12:39 Ответить
Потёк... 😜
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12.09.2022 13:51 Ответить
Был бы бабой - выскользнул бы из бэхи!
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13.09.2022 14:40 Ответить
That's a good russian. Good and dead. Now Jesus loves him.
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11.09.2022 23:47 Ответить
Kobzon loves
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12.09.2022 00:15 Ответить
Убежал от камчатского медведя, а украинский ведмедь ему ноги вырвал. Во судьба! Романтика!
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12.09.2022 01:26 Ответить
А я еще с 2014 писал русским - не ходите в Украину, там живет русская смерть. Не верили, дебилы....
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12.09.2022 01:28 Ответить
Оцени прикол:
https://www.youtube.com/watch?v=zK4YkPIMWyc

Я понимаю, это постанова, но уж очень прикольная.
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12.09.2022 01:33 Ответить
"Романтики", бл#дь. Вечно суют свой нос, куда собака свой... и т.д.
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12.09.2022 01:36 Ответить
Они ещё Вия не встретили.
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12.09.2022 12:41 Ответить
That's THE BEST russian. Good and dead. Now kabzdon loves him....
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12.09.2022 08:34 Ответить
Ей, моряк! Ти слишком долго плавал.

Она уже успела протрезветь!
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11.09.2022 23:54 Ответить
А где морячок(с)?
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11.09.2022 23:58 Ответить
Гадаю, на кобздоноконцерті.
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12.09.2022 00:31 Ответить
Так! У Кобздона на сцене, как подтанцовка.
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12.09.2022 01:38 Ответить
які референди хай готуються одгнути лапсердаки дерев*яні і риють окопи 80х2,0х60в ногах
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12.09.2022 00:01 Ответить
Мічман вдавав з себе морського піхотинця.
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12.09.2022 00:38 Ответить
Мічман це аналог сухопутного прапорщика, так скоро дійде, що в новинах про зашкварених zондер-карателів про єфрейторів почнуть писати...
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12.09.2022 02:47 Ответить
Чи хоч би раків...
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12.09.2022 09:17 Ответить
И что ты сдесь делал, мичман? Сколько украинцев убил? И как тебе это помогло?
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12.09.2022 12:19 Ответить
 
 