Рашисты ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО

В ночь на 12 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по громадам Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не унимаются с обстрелами наших городов и сел. Ночью били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский накрывали огнем трижды. Попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской громаде. Изуродованные дома и газопровод. Люди не пострадали.

Резниченко добавляет, что в других районах области ночь прошла спокойно. И в эту минуту повсюду тихо.