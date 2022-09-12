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Рашисты ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 12 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по громадам Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Рашисты ночью нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины, - ОВА 01

"Россияне не унимаются с обстрелами наших городов и сел. Ночью били из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому и Криворожскому районам. Никопольский накрывали огнем трижды. Попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. Обошлось без погибших и раненых. Повреждены частные дома, лицей и электросети. Масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Криворожском районе враг нанес удар по Зеленодольской громаде. Изуродованные дома и газопровод. Люди не пострадали.

Резниченко добавляет, что в других районах области ночь прошла спокойно. И в эту минуту повсюду тихо.
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Юрій Бутусов

9 год ·

Російські ракетні удари по українськім електростанціям, це намагання перекрити шок у всьому світі від масштабів розгрому російськоі армії на Харківщині. Путін хоче змусити до масової втечі мирних мешканців з великих міст України.

І ракетні удари по електромережі змушують Україну завдати росіянам удар у відповідь. І це дозволило б завдати суттєвих втрат управлінню російськими військами.

Справа в тому, що майже все російське оперативне управління здійснюється по мобільних телефонах. У російськоі армії нема Старлінку, вони не можуть розгорнути супутникові автономний мобільний звязок з вайфаєм, іхні канали зв'язку дуже обмежені, кількість засобів зв'язку недостатня, вони не мають можливості передавати великі масиви даних. Телефон для росіян незамінний у військовому управлінні.

Тепер Україна змушена завдати ударів у відповідь по енерго інфраструктурі на окупованих територіях та на території РФ.

Вимкнення електромережі позбавить російську армію основного каналу оперативного зв'язку та управління.

При такому обміні ударами ворог постраждає передусім через провали у системі управління військами.
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12.09.2022 08:29 Ответить
З його блогу і вийшло про таємні переговори про не атакувати критичну інфраструктуру, інакше зброя буде надана для відповіді. Він говорив трохи не так,але зміст тей
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12.09.2022 08:39 Ответить
vox

@voxpadre

·

17 ч

- Вы заметили, что среди пленных не оказалось ни одного кадыровца?
- Потому, что они не сдаются?
- Нет. Они ********* первыми!!!

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12.09.2022 08:32 Ответить
 
 