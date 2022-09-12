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Российские захватчики ночью ударили по перинатальному центру и частным домам Краматорска. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Краматорску Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Краматорской МВА Александр Гончаренко.

"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Краматорску и обстрелы по всей линии фронта. ФОТО

Российские захватчики ночью ударили по перинатальному центру и частным домам Краматорска 01
Российские захватчики ночью ударили по перинатальному центру и частным домам Краматорска 02
Российские захватчики ночью ударили по перинатальному центру и частным домам Краматорска 03
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Та ясно.. Стріляють просто , не прицілюючись.
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12.09.2022 08:52 Ответить
О! А где же те "гуманисты", которые под публикацией "Ох я их и наубивал!" писали коменты про правила ведения войны?
Может пёрдните что-нибудь и здесь, а, "гуманисты"?
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12.09.2022 08:53 Ответить
да, правила на війні дуже прості, якщо ворог не здається, його треба знищити..., все, крапка, а вороги це ті, хто прийшли на нашу землю зі зброєю в руках, або ті, хто їм допомагає нас вбивати...
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12.09.2022 09:09 Ответить
Кацапи, дійсно тільки можуть воювати з мирним населенням, жінками, дітьми. Це не зовсім люди, скотина, пробач скотина, що ображаю і порівнюю.
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12.09.2022 08:55 Ответить
Та ні, скотина тут до чого? Тварини насправді дуже віддані і не вбивають одне одну просто так.

Людиноподібні істоти з зайвою хромосомою...
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12.09.2022 09:58 Ответить
Удивительно, что в мире еще кто-то не согласен со статусом спонцора терроризма для рашки. Роддома, перинатальные центры. Если это не терроризм, то я не знаю что тогда терроризм....
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12.09.2022 09:50 Ответить
50.6176134, 36.5834716

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12.09.2022 11:57 Ответить
 
 