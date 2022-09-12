Российские захватчики ночью ударили по перинатальному центру и частным домам Краматорска. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупационные войска нанесли удары по Краматорску Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Краматорской МВА Александр Гончаренко.

"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру. По предварительной информации, без жертв", - говорится в сообщении.

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