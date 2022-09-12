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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, вероятно, огонь был нанесен со стороны Васильевки.
Топ комментарии
+18 Fundador Null
показать весь комментарий12.09.2022 09:50
+10 Роман Пиляшенко bbd485ff
показать весь комментарий12.09.2022 09:55
+8 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий12.09.2022 09:52
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Надо сказать, что Путина пытались отговорить.
Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России".