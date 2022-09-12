Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, огонь был нанесен со стороны Васильевки.

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