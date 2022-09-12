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Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено). ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации, четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, огонь был нанесен со стороны Васильевки.

Смотрите также: Рашисты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено) 01
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено) 02
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено) 03
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью (обновлено) 04
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Топ комментарии
+18
Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
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12.09.2022 09:50
+10
Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
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12.09.2022 09:55
+8
Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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12.09.2022 09:52
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Путін єдиний хто зробить це місто Україномовним.
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12.09.2022 09:50 Ответить
Розбудили серед ночі, мокшанські пітараси
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12.09.2022 09:52 Ответить
бабурка слышит раз из 5 взрывов...
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12.09.2022 10:12 Ответить
Как раз сегодня услышал все четыре
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12.09.2022 10:41 Ответить
бабурке ваше пох ваша вонь ваще не че не воняет лет 40 ..раз в 5 лет аглофабрика да и то))
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12.09.2022 12:13 Ответить
Ти хоч сам зрозумiв що накарлякав ?
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12.09.2022 13:25 Ответить
жа я местный в отличие от..))
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12.09.2022 14:11 Ответить
Нє, так діло не піде - вони будуть х..ть зі своєї території і жити не давати доти, доки їм не почне прилітати у відповідь. Кацапська потвора розуміє тільки один аргумент - чоботом по ***..лу
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12.09.2022 09:55 Ответить
Згоден-кацапські свині розуміють лише коли отримують по брудному смердючому свинячому рилу...
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12.09.2022 10:08 Ответить
это уже предсмертные конвульсии осталось только ботокс с калоприемника смыть в унитаз...сами себ сожрут ватные пауки..
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12.09.2022 10:13 Ответить
"Путин принял решение вернуться к первоначальным планам "спецоперации", которые были утверждены ещё до начала конфликта, а именно планомерно уничтожая ракетными ударами объекты критической инфраструктуры, сделав акцент на объекты энергетической инфраструктуры. Путин полагает, что таким образом можно посеять хаос, сломить положительный настрой и поддержку военных действий со стороны гражданского населения Украины показав, что ущерб для гражданского населения в преддверии зимы может быть катастрофическим.
Надо сказать, что Путина пытались отговорить.
Так, секретарь Совбеза Николай Патрушев высказал сомнения в эффективности данного решения указав, что во-первых, сейчас обстановка коренным образом отличается от той, которая была на момент начала конфликта: в Украине сейчас есть подготовленная мобилизованная армия, появилось ПВО и "превосходные" западные вооружения, война длится уже более полугода и у России уже нет того количества войск и вооружений, что были до начала войны, и во-вторых, США могут разрешить украинскому руководству наносить удары предоставленным ими оружием по объектам на территории России".
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12.09.2022 10:23 Ответить
Продолжение. "Представители руководства министерства обороны и Генерального штаба также выразили свои сомнения и опасения по этому поводу. Во время совещания Путин отложил принятие решений, а уже в субботу 10 сентября вечером, на фоне новостной повестки о неудачах на фронте и необходимости фактически покинуть территорию Харьковской области, президент дал распоряжение о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины, причём цели утверждал и частично выбирал Путин лично." (цитата из тг)
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12.09.2022 10:30 Ответить
Так, пізданули суки, але все їм повернеться.
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12.09.2022 10:31 Ответить
 
 