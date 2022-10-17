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СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки "потенциальных целей" среди украинских силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб - бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.

"Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.

Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки", - говорится в сообщении.

Также смотрите: К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому "Краматорск", - СБУ. ФОТО

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 01
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 02
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 03
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 04
СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки потенциальных целей среди украинских силовиков 05
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Топ комментарии
+12
Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
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12.09.2022 10:09
+12
Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
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12.09.2022 10:14
+11
А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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12.09.2022 10:13
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Цікаво,а як реагує СБУ на слова свого ж колеги з Харкова про Татарова,дерьмака і їм подібних. Може на часі уже прислухатися і чути.
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12.09.2022 10:09 Ответить
ви нє панімаєтє-ета другоє...
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12.09.2022 10:11 Ответить
мабудь із поніманієм
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12.09.2022 10:30 Ответить
Чергова мерзенна гнида.СБУ-респект...
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12.09.2022 10:09 Ответить
Портнов, чи васильевська-смаглюк, без гриму?
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12.09.2022 10:10 Ответить
А якже Портнов??? Поїхав собі в Монако та ще й держприкордонслужба відморозилась бо бачте не можна персональні дані розголошувати
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12.09.2022 10:13 Ответить
Да у нас просто заповедник какой-то этих предателей. СБУ только сейчас стала замечать? А что ленивый Ваня-чёрт три года делал?
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12.09.2022 10:14 Ответить
шо робив?
дрочив
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12.09.2022 10:31 Ответить
Невже Портнова пов'язали?
Молодці!
А цей скотиняка Портнов по ходу пластику **** встиг зробити! Падлюка!!!
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12.09.2022 10:17 Ответить
ШО??? Нвiть пiд заставу не вiдпустили?
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12.09.2022 10:19 Ответить
Як багато зрадників серед представників МВС. Ні, мабуть не так .Як різну наволоч тягне до силових структур, де можна відчути своє "велічіє" принижуючи інших. А при певних обставинах вони і показують своє нутро
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12.09.2022 10:21 Ответить
Їх тягнув туди великий рехворматор поліції аваков - ківа, голубан, аброськін тощо.
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12.09.2022 10:32 Ответить
аж ***** интересно - в скольких списках я, и такие как я...
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12.09.2022 10:21 Ответить
Як путінський агент, то з'ясовується що це український правоохоронець - совпадение??
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12.09.2022 10:31 Ответить
цікаво коли на дєрьмаків татарових портнових та іншу нечисть одінуть кайданки???
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12.09.2022 10:33 Ответить
Ждал видео , не дождался .
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12.09.2022 11:12 Ответить
Типичный ментяра, мусор, оборзевший в кучмовские времена, убоповец, базары крышевали, киоски, потом более, а потом абсолютная лафа пошла при шапкокраде---покуражили твари включая на Майдане! На сутки бы двое на сизо, на вольную хатку. Живьём бы съели к утру, и одежду на ленточки в парашу спустили! Торричелева пустота!
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12.09.2022 11:17 Ответить
Под залог выйдет?😂
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12.09.2022 11:31 Ответить
Напроти прізвищ Єрмак та Татаров були помітки "бєрєч как зєніцу ока"?
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12.09.2022 13:27 Ответить
Им виявся колишній керівник криминальної розвідки....
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12.09.2022 13:36 Ответить
Из Украины сбежала директор Печерской гимназии 75 в Киеве, которую суд отпустил под залог по делу о наведении вражеской артиллерии на позиции ВСУ
https://censor.net/ru/n3365718
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12.09.2022 14:04 Ответить
Вот этого точно на полосы порезать, суку!
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16.09.2022 17:41 Ответить
 
 