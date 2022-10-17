СБУ задержала предателя, готовившего для РФ списки "потенциальных целей" среди украинских силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время спецоперации в Одессе задержан агент российских спецслужб - бывший руководитель криминальной разведки Управления по борьбе с оргпреступностью (известное как расформированное в 2015 году УБОП) МВД Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Вражеского агента интересовала закрытая информация об учредительных данных руководства Службы безопасности, должностных лиц и ветеранов МВД, результаты расследований резонансных дел.
"Собранные сведения он передавал своему "связному" – кадровому сотруднику МВД РФ Сергею Еремину, деятельность которого координирует ФСБ.
Полученную информацию оккупанты используют для определения "потенциальных целей" среди украинских силовиков, проведения диверсий и специальных информационных операций по их дискредитации и попыткам вербовки", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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дрочив
Молодці!
А цей скотиняка Портнов по ходу пластику **** встиг зробити! Падлюка!!!
https://censor.net/ru/n3365718