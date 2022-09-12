В Украине выйдет первый маркированный конверт военного времени "Добро пожаловать в ад". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В "Укрпочте" анонсировали выход нового конверта военного времени и новую марку "Тризуб" на фоне успеха ВСУ в войне против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.
"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпочта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги.
Это, кстати, первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовало более 200 000 украинцев. Вы голосовали – мы услышали", - пишет Смилянский.
Он добавил, что новая марка "Тризуб" на конверте, как наш символ, на который россияне реагируют, "как вампиры на чеснок - особый уровень защиты".
Отмечается, что точная дата запуска продаж будет объявлена дополнительно в ближайшее время.
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Хорошо загорелось в ********* Белгороде!
Так что там с вашей нефтебазой, соседи-гандоны?)))
То ли ещё будет, вы@лядки лаптеногие)
Зимы-то у вас холоднее, чем у нас.
Запасайтесь дровами, террористы обоссаные)
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Вье@ать ракетами за несколько миллионов долларов, чтобы выключить нам свет на несколько часов?
Это фантастический военный ход, который не ожидал даже самый бездарный генерал.
Бездарнее командующих чем в расее, просто наверное не существует в этом мире.
Николаевский Ванёк
Он ***** уже везде, на всех телеканалах его рожу пытаются впихнуть отфотошопленную
На прямом он постоянно тянет руки свои костлявые к бедной Украине, Фейгина откроешь -
там везде его рожа . Такое чувство что люди тащатся на нем. Скоро значки уже будут с ним
выпускать. ******* уже эту мразь штамповать