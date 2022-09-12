В Украине выйдет первый маркированный конверт военного времени "Добро пожаловать в ад". ФОТО

В "Укрпочте" анонсировали выход нового конверта военного времени и новую марку "Тризуб" на фоне успеха ВСУ в войне против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпочта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги.

Это, кстати, первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовало более 200 000 украинцев. Вы голосовали – мы услышали", - пишет Смилянский.

Он добавил, что новая марка "Тризуб" на конверте, как наш символ, на который россияне реагируют, "как вампиры на чеснок - особый уровень защиты".

Отмечается, что точная дата запуска продаж будет объявлена дополнительно в ближайшее время.

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