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война (46961) Укрпочта (289) Смелянский Игорь (57)

В Украине выйдет первый маркированный конверт военного времени "Добро пожаловать в ад". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В "Укрпочте" анонсировали выход нового конверта военного времени и новую марку "Тризуб" на фоне успеха ВСУ в войне против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

В Украине выйдет первый маркированный конверт военного времени Добро пожаловать в ад 01

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпочта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги.

Это, кстати, первый маркированный конверт военного времени, за дизайн которого проголосовало более 200 000 украинцев. Вы голосовали – мы услышали", - пишет Смилянский.

Он добавил, что новая марка "Тризуб" на конверте, как наш символ, на который россияне реагируют, "как вампиры на чеснок - особый уровень защиты".

Отмечается, что точная дата запуска продаж будет объявлена дополнительно в ближайшее время.

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Топ комментарии
+7
Вустами малявок-школяриків говорить Істина)
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12.09.2022 10:35
+4
https://www.facebook.com/photo/?fbid=546082473544706&set=a.262209375265352
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12.09.2022 10:20
+3
Плєшівого зразу впізнати латво.
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12.09.2022 10:17
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Плєшівого зразу впізнати латво.
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12.09.2022 10:17 Ответить
ждём скоро - ласкаво просимо на похорони раССеи..
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12.09.2022 10:19 Ответить
Мені не подобається.
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12.09.2022 10:24 Ответить
chomu ni ?
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12.09.2022 10:28 Ответить
Не знаю. Хутін на фоні України не подобається.
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12.09.2022 10:32 Ответить
Та да ... Щось воно не те ..
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12.09.2022 12:16 Ответить
toporik v boshke mozhna datj rebjonku dorisovatj
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12.09.2022 10:29 Ответить
Ответочка лаптям прилетела - за удар по нашим ТЕС. В эту игру можно играть вдвоём

Хорошо загорелось в ********* Белгороде!

Так что там с вашей нефтебазой, соседи-гандоны?)))
То ли ещё будет, вы@лядки лаптеногие)
Зимы-то у вас холоднее, чем у нас.
Запасайтесь дровами, террористы обоссаные)
______________
Вье@ать ракетами за несколько миллионов долларов, чтобы выключить нам свет на несколько часов?
Это фантастический военный ход, который не ожидал даже самый бездарный генерал.
Бездарнее командующих чем в расее, просто наверное не существует в этом мире.
Николаевский Ванёк
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12.09.2022 10:31 Ответить
Вустами малявок-школяриків говорить Істина)
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12.09.2022 10:35 Ответить
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12.09.2022 10:38 Ответить
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12.09.2022 13:47 Ответить
А за ухо взять ?
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12.09.2022 11:25 Ответить
Его ********* только ещё на конверте не хватало .
Он ***** уже везде, на всех телеканалах его рожу пытаются впихнуть отфотошопленную
На прямом он постоянно тянет руки свои костлявые к бедной Украине, Фейгина откроешь -
там везде его рожа . Такое чувство что люди тащатся на нем. Скоро значки уже будут с ним
выпускать. ******* уже эту мразь штамповать
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12.09.2022 13:28 Ответить
За ушко, да на солнышко! Тобто до пекла👹!! Плєшивий!!
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12.09.2022 14:10 Ответить
 
 