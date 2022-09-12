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Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области, в селе Куземовка Сватовского района, поднят украинский флаг.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"С.Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет…", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий12.09.2022 11:00
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Смерть ворогам!
Головне щоб не підписали мирні угоди адже це зірве контрнаступ
А ворогу буде ще важче бо запрацює ленд-ліз повноцінно.