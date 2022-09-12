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Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области, в селе Куземовка Сватовского района, поднят украинский флаг.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"С.Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет…", - говорится в сообщении.

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Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг 01
Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг 02

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Топ комментарии
+24
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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12.09.2022 10:55
+23
Героям слава !!!
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12.09.2022 11:02
+21
Кажись ещё 1 июля аленевод и сын шамана Кожугета - Сирожа доложил *****, что луганская обл. 100% "асвабаждена"
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12.09.2022 11:00
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Героям Слава!
Смерть ворогам!
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12.09.2022 10:55 Ответить
Кажись ещё 1 июля аленевод и сын шамана Кожугета - Сирожа доложил *****, что луганская обл. 100% "асвабаждена"
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12.09.2022 11:00 Ответить
Героям слава !!!
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12.09.2022 11:02 Ответить
Вот это прорыв!Молодцы!Слава ЗСУ!
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12.09.2022 11:03 Ответить
Якщо не партизани Луганщини, то це вже цікаво...
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12.09.2022 11:03 Ответить
ні, це саме партизани
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12.09.2022 11:38 Ответить
Тепер час грає на Україну
Головне щоб не підписали мирні угоди адже це зірве контрнаступ
А ворогу буде ще важче бо запрацює ленд-ліз повноцінно.
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12.09.2022 11:05 Ответить
Читайте уважно, прапор встановив хтось з місцевих мешканців, а не ЗСУ.
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12.09.2022 11:14 Ответить
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12.09.2022 11:46 Ответить
виявляється, було просте непорозуміння. Російські військові думали, що Путін наказав їх розбити до 15 листопада. Це проблема нюансу при перекладі на монгольську мову.
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12.09.2022 12:00 Ответить
Слава Украине! Героям слава! Победа за нами!
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12.09.2022 21:28 Ответить
 
 