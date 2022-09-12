Над селом Куземовка Луганской области поднят украинский флаг. ФОТО

В Луганской области, в селе Куземовка Сватовского района, поднят украинский флаг.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"С.Куземовка Сватовского района. Утро 12 сентября 2022 года. Сватовщина ждет…", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Балаклеей. ВИДЕО





Смотрите также: В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО