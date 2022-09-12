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Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 12 сентября российские захватчики нанесли удар по Славянску Донецкой области.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Во время обстрела Славянска пострадали частные дома. В ночь на 12 сентября значительно разрушены несколько домовладений на улице Ярослава Мудрого. Кроме того, враг попал в территорию кирпичного завода. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод 01

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Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод 02
Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод 03
Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод 04
Обстрел россиянами Славянска. Разрушены частные дома и завод 05
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А Штепу там ще не приколошкали асвабадітєлі?
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12.09.2022 11:29 Ответить
вулиця з такою назвою..., треба було давно змінити на щось більш пристойне...
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12.09.2022 11:32 Ответить
У Штепы дом возле Северска. Туда 1-2 месяца назад хорошо прилетело + потом мародеры еще и разграбили. Хорошо, но мало.
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12.09.2022 11:33 Ответить
Улицу давно уже переименовали в Ярослава Мудрого, но у особо упоротых видимо еще висит.
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12.09.2022 11:34 Ответить
до сих пор бережно охраняемая табличка "улица урицкого" и хАроший асфальт додают несколько пикантных "штрихов к портрету" вумного нар-риду
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12.09.2022 12:09 Ответить
 
 