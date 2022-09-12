В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В деоккупированном поселке Шевченково в Харьковской области прокуроры фиксируют военные преступления российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"В настоящее время прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими проведен ряд осмотров в пгт Шевченково. Среди основных разрушений - гражданская инфраструктура населенного пункта: жилые дома, автовокзал, административные здания", - говорится в сообщении.
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