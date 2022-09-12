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В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В деоккупированном поселке Шевченково в Харьковской области прокуроры фиксируют военные преступления российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"В настоящее время прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими проведен ряд осмотров в пгт Шевченково. Среди основных разрушений - гражданская инфраструктура населенного пункта: жилые дома, автовокзал, административные здания", - говорится в сообщении.

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В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 01
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 02
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 03
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 04
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 05
В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура 06
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Топ комментарии
+14
сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
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12.09.2022 13:27
+10
Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
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12.09.2022 13:33
+4
У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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12.09.2022 13:36
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сами ******** жить не хотят и не могут как люди..... и кругом сеят хаос разрушения беды гибель ужас и мрак...
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12.09.2022 13:27 Ответить
Важко дивитись на це, хіба це люди, це - дика збожеволівша орда, ніяких ознак адекватності, тільки знищувати, а не брати в полон за Женевською конвенцією, відповідь має бути тільки адекватна і така сама жорстока, тільки тоді доходить до цих виродків.
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12.09.2022 13:33 Ответить
У кацапів автостанції (і не тільки, а взагалі зупинки автобусів) давно перетворені на сральники. Люди розповідають, що кацапи гадять на підлогу, підземні громадські туалети регулярно переповняються г...ном до самого входу на рівні землі. Автостанції давно не потрібні, бо якщо платять, то прямо водилі, і не завжди грошима, а переважно матюками або в морду.
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12.09.2022 13:36 Ответить
Харьков свитло згасле сосди кипишуют спущуссь падремантирую
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12.09.2022 13:37 Ответить
В смысле соседей
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12.09.2022 13:38 Ответить
Кипиша нет, специалисты занимаются
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12.09.2022 13:52 Ответить
Добре, але ж неможливо раз на неділю міняти підстанцію ...
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12.09.2022 14:13 Ответить
Неможливо
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12.09.2022 15:37 Ответить
Я не спец, але кажуть, що можна
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12.09.2022 15:44 Ответить
У теорії може і можна. Але ж де їх узяти ? Це ж не тільки Харків.
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12.09.2022 20:41 Ответить
 
 