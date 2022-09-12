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Футболисты "Карпат" вышли на матч в футболках с цифрой 80 в честь 80-й ДШБр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Футболисты сыграли матч в футболках, посвященных львовским десантникам.

Об этом бригада сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время матча футболисты ФК "Карпаты" вышли на стадион в футболках с цифрой 80 в честь нашей бригады. Среди наших десантников немало верных болельщиков львовского клуба, которые продолжают наблюдать за успехами родной команды даже на передовой", - говорится в сообщении.

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Футболисты Карпат вышли на матч в футболках с цифрой 80 в честь 80-й ДШБр 01
Футболисты Карпат вышли на матч в футболках с цифрой 80 в честь 80-й ДШБр 02
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повага-футболістам
шана - ДШБ
слава ЗСУ!
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12.09.2022 14:26 Ответить
Карпати - 4:0 -Буковина
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12.09.2022 15:10 Ответить
Мiй племiнник, офiцер 80 ДШБ, загинув наприкiнцi травня пiд Берестовим на Донеччинi. Вiчна слава героям-десантникам 80-ки. Завжди першi.
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12.09.2022 15:21 Ответить
Слава Герою!
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12.09.2022 15:48 Ответить
Символи наших бригад

Символи наших бригад-переможниць мусять бути відомими всьому світу! Любий товар, послуга,люба рекламна акція мусять нести сиволи та герби Українського війська. Треба створити рух коллекціюнування українських бойових шевронів, тре підвищувати популярність Українського війська в світі. Слава Україні!
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12.09.2022 18:12 Ответить
 
 