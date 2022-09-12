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Футболисты "Карпат" вышли на матч в футболках с цифрой 80 в честь 80-й ДШБр. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Футболисты сыграли матч в футболках, посвященных львовским десантникам.
Об этом бригада сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во время матча футболисты ФК "Карпаты" вышли на стадион в футболках с цифрой 80 в честь нашей бригады. Среди наших десантников немало верных болельщиков львовского клуба, которые продолжают наблюдать за успехами родной команды даже на передовой", - говорится в сообщении.
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