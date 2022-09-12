Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В освобожденной Балаклее в одном из подвалов украинские военные обнаружили камеру пыток, где захватчики мучили украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
В Балаклее в одном из подвалов обнаружили камеру пыток. Стены все оклеены плакатами с методичками о "укронацизме". Рядом – стул с молотком, скотч и использованные перчатки. А напротив – камеры содержания. В другом помещении – стяжки и следы крови.
Правоохранительные органы прорабатывают найденное.
Топ комментарии
+66 Роман с камнем
показать весь комментарий12.09.2022 15:08
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+36 Старый зольдат
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Волонтер торгує знятими з оркового трупа часами.
Тем более продает не для себя
Чого нє.
Особисті речі не можна брати. Зброя до них не належить.
Можна ж було промовчати чиє майно.
***** ВВ ?
І менше ***** слухайте, що воно оголошує.
Знизу.
dobryDenEverybody
@rollyznet
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18 ч
Одеса! Менти розшукують людину, яка написала правду! Одесити, українці не мовчить, треба цьому надати розголос, щоб захистити дівчину!
Якщо ми їх не вб'єм,то вони вбиватимуть нас,наших дітей,внуків.Розумію,що тут можуть писати прихильники рускага міра...
Цілком згодна😀
Счастье зачмырённого раба - помучить кого-то.