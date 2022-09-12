РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13837 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
40 987 67
война (46961) оккупация (9518) увольнение (2508) деоккупация (838) Балаклея (247)

Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В освобожденной Балаклее в одном из подвалов украинские военные обнаружили камеру пыток, где захватчики мучили украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

В Балаклее в одном из подвалов обнаружили камеру пыток. Стены все оклеены плакатами с методичками о "укронацизме". Рядом – стул с молотком, скотч и использованные перчатки. А напротив – камеры содержания. В другом помещении – стяжки и следы крови.

Правоохранительные органы прорабатывают найденное.

Читайте также: В деоккупированном Шевченковом войска РФ разрушили автовокзал, админздания и жилые дома, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток 01

Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток 02

Оккупанты устроили в Балаклее камеру пыток 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
показать весь комментарий
12.09.2022 15:08
+57
Ще буде100 Буч після деокупаціїї Херсонщини та Запоріжжя
показать весь комментарий
12.09.2022 15:08
+36
Марик перекроет ВСЁ.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.09.2022 15:08 Ответить
Ще буде100 Буч після деокупаціїї Херсонщини та Запоріжжя
показать весь комментарий
12.09.2022 15:08 Ответить
Марик перекроет ВСЁ.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:10 Ответить
На жаль, так. Важко уявити, що нам доведеться побачити, наприклад, в Маріуполі.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:11 Ответить
Думаєш чому вони так відчайдушно втікають.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:17 Ответить
Це жорстке щеплення для тих хто збереться ще колись заглядати у вічі, або висір@ти про один нарот і дружбу, як Сівуха.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:22 Ответить
Ти забув про катівню "Ізоляція" з 14го року. Не варто переоцінювати наслідки. Просто все лояльне кацапні населення необхідно депортувати, або поставити на облік, як педофілів.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:30 Ответить
Я все пам'ятаю. Розмови про заглядання у вічі, пєпрестать стрєлять і почути дамбас були до 2022. "Ізоляція" на майстрів розмовного жанру не діяла. Пригадайте висєри Сівухи.
показать весь комментарий
12.09.2022 16:57 Ответить
И это "пророссийская" харьковщина. Что же они в Буче творили.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:11 Ответить
отстреливали людей как в сафари
показать весь комментарий
12.09.2022 15:38 Ответить
А потім танком по головах, щоб було важко упізнати. Звірі. Німці у 1941-45 лапочками не були, але до такого не додумувалися.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:53 Ответить
Фотки в усі світові ЗМІ - катівня росіян . ‼️Треба щоденно давати нові приклади звірячого руzzского миру
показать весь комментарий
12.09.2022 15:11 Ответить
ніякого сруцького міра не має а є дика татарва або кацапи
показать весь комментарий
12.09.2022 15:33 Ответить
Для початку, виплатити всі зарплати і пенсії, а вже потім будемо розбиратись... або не будемо( зе-чмоня).
показать весь комментарий
12.09.2022 15:11 Ответить
чмоня якраз ти і твій порох
показать весь комментарий
12.09.2022 15:17 Ответить
Він діло говорить, а тобі дорога в СПАМ.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:33 Ответить
Армія садистів.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:13 Ответить
А потім кожний пійманий орк каже - я лише водій чи повар
показать весь комментарий
12.09.2022 15:14 Ответить
А що там омбудсмен? Набрав зеленого лайна в рот? Він працює, чи пузо гріє на морях?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:16 Ответить
Заїбись, можна асфальт класти, як зараз кладуть в Бучі та Ірпені? Так, 73-відсоткові?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:17 Ответить
ні,лише в Київі треба класти
показать весь комментарий
12.09.2022 15:19 Ответить
може краще в голову 73-відсотковим класти, щоб хоч якесь наповнення в голові з'явилось?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:26 Ответить
Wils West, краще тобі на голову накласти,мерзото!
показать весь комментарий
12.09.2022 16:24 Ответить
В український політиці єдва типа лайна - зелене і коричневе.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:25 Ответить
ні, в політиці у нас 3 вила лайна - зелене, червоне і ригоанальне
показать весь комментарий
12.09.2022 15:27 Ответить
червоне і ригоанальне, це одне й те саме зараз - фашистсько коричневе
показать весь комментарий
12.09.2022 16:04 Ответить
у нас на работе эти ...типа женщины ...все сцут за Зелей...а Порох для них главный враг...горбатого только могила исправит...
показать весь комментарий
12.09.2022 17:46 Ответить
Обоє рябоє
показать весь комментарий
13.09.2022 09:41 Ответить
А як вам таке ?
Волонтер торгує знятими з оркового трупа часами.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:18 Ответить
За трофейное оружие тоже?

Тем более продает не для себя
показать весь комментарий
12.09.2022 15:24 Ответить
Давайте ще повидираємо золоті зуби з ротів орків і продамо.
Чого нє.
Особисті речі не можна брати. Зброя до них не належить.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:32 Ответить
Я зуби видирати не буду, гидко. Закопаю з зубами.
показать весь комментарий
12.09.2022 16:05 Ответить
норм. а з дохлого кацапа, з якого затрофеїли годинник, можно зробити чучело і теж продати з аукціона.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:26 Ответить
Ненормально це. Мародерство, як не називай. Порушення женевської конференції.
Можна ж було промовчати чиє майно.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:29 Ответить
конвенції тобто
показать весь комментарий
12.09.2022 15:30 Ответить
Якщо оголошено "війну", але в нас "спецоперація"..... звідси вони не є військовополонені.... а прості терористи, які зайшли в Україну зі зброєю..... Будь-який адвокат рознесе цю статтю в "пух і прах"....
показать весь комментарий
12.09.2022 15:47 Ответить
Хто оголосив спецоперацію ?
***** ВВ ?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:49 Ответить
Ви хоч закон прочитайте. Там написано на полі бою, а не якщо війна чи не війна.
І менше ***** слухайте, що воно оголошує.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:51 Ответить
У Конвенції застосовується дефініція "збройний конфлікт". Так що - "війна", "не війна" не має значення.
показать весь комментарий
12.09.2022 16:42 Ответить
і кого тим опудалом налякаєш?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:30 Ответить
цікаво, а пані Аліна сама казламордого вбила? Чи вона з тих, хто косметику з МН17 продавав?
показать весь комментарий
12.09.2022 15:29 Ответить
То є трофей, який ніхто собі не привласнює, а продають для потреб підрозділу. Як-то кажуть "это другое"
показать весь комментарий
12.09.2022 15:31 Ответить
Це не трофей. Читайте як звучить стаття про мародерство.
Знизу.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:34 Ответить
Не можна опускатися до рівня кацапів! Потрібно себе поважати! Викинув би це сміття, або ж прикопав разом з тим падлом, що його носило! Ганьба, блдь!
показать весь комментарий
12.09.2022 15:41 Ответить
Такое недопустимо.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:58 Ответить
Коло Денісова почала говорити правду про звірсва рашистів, то її зелені швиденько в незаконний спосіб звільнили з посади, мабуть, ще сподіваючись на реалізацію якогось договорнячка з рашистами, але після розголосу цих звірсв патріотичними силами зелені різко перевзулись.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:18 Ответить
Очень хотелось-бы услышать, что "amnesty international" думает об этом. Но, как правило, если им все нравится, то они не высказываются.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:25 Ответить
Як глянешь на фотки з полону - самі чмоні. А виявляється душегуби, мразі і садисти. Будь вони прокляті до 7 коліна
показать весь комментарий
12.09.2022 15:26 Ответить
Рахитоватые трусливые чмони компенсируют свою ущербность таким способом. Садизм - это смелость трусов.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:32 Ответить
У нас на курсі був садист над тваринками, за виглядом -- найбільший чмоня, який всім був огидним. Це природа така -- бачиш нещасного чмоню, скоріш за все садист; знаходиш здорового, вродливого -- гарна людина. Бувають звісна річ виключення, але ...
показать весь комментарий
12.09.2022 15:36 Ответить
Блин, я уверен, что рашисты-садисты-долбоебы, но фото новости - типичное состояние подвала у меня на даче. Что эти фото доказывают?)))
показать весь комментарий
12.09.2022 15:32 Ответить
Представьте, что в вашем подвале пытают и убивают людей. Этим рашисты в том подвале и занимались.
показать весь комментарий
12.09.2022 15:42 Ответить
У меня хорошая фантазия, так везде могу представить)
показать весь комментарий
12.09.2022 20:15 Ответить
тому ***** і не бомбить Одесу за те, що вата не дає в образу шлюху-Катьку👇

dobryDenEverybody

@rollyznet

·

18 ч

Одеса! Менти розшукують людину, яка написала правду! Одесити, українці не мовчить, треба цьому надати розголос, щоб захистити дівчину!

показать весь комментарий
12.09.2022 15:41 Ответить
Одеса ще той ригоанальний осередок!
показать весь комментарий
12.09.2022 15:45 Ответить
В полон не брати нікого...
показать весь комментарий
12.09.2022 16:11 Ответить
І після цього деякі пишуть,що не можна вбивати ранених орків на полі бою?
Якщо ми їх не вб'єм,то вони вбиватимуть нас,наших дітей,внуків.Розумію,що тут можуть писати прихильники рускага міра...
показать весь комментарий
12.09.2022 17:04 Ответить
Ніна! Я вас обрадую : можна вбивать поранених орків на полі бою - поки вони від себе зброю не відкинули Висновок: стрілять так швидко, щоб вони не встигали це зробить!
показать весь комментарий
12.09.2022 17:13 Ответить
Не заперечую)
Цілком згодна😀
показать весь комментарий
12.09.2022 18:32 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 18:51 Ответить
Половина московитов идут на войну ради пыток пленных.
Счастье зачмырённого раба - помучить кого-то.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:09 Ответить
По можливості необхідно вбивати всіх рузьке незалежно від їх статі та віку, самих орків та їх самок та личинок.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:33 Ответить
 
 