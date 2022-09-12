В Каменском простились с шестью защитниками Украины, погибшими на Донбассе. ФОТОрепортаж

Каменское Днепропетровской области 12 сентября простилось с шестью защитниками Украины, погибшими на днях, освобождая Донбасс от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на poglyad.info.

Сотни жителей Каменского собрались днем 12 сентября на кладбище Соцгорода, где в этот день хоронили шестерых бойцов, погибших во время полномасштабного российского вторжения.

Среди пришедших попрощаться с погибшими были представители городского самоуправления. Также в толпе можно было увидеть известных в городе волонтеров, политиков, бизнесменов и общественных активистов. Конечно, было много военных, даже раненых.

Гроб с телами воинов люди провожали, становясь на колено. Многие плакали. Кому-то стало плохо, и пришли на помощь врачи "скорой", дежурившие на кладбище.

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В толпе было немало людей, которые знали погибших, поэтому прислушиваясь, можно было узнать кое-что о них. В общем получалось – обычные мужчины, в их гражданской жизни не было ничего особенно героического.

Каменчан, желавших попрощаться с павшими, оказалось так много, что военные призывали ограничивать время прощания, чтобы не затягивать церемонию.

Женщины плакали, обнимаясь. Мужчины стискивали зубы. Боевые побратимы сквозь зубы цедили обещания отплатить врагу и закончить дело, за которое погибли товарищи.

Также сообщается, что 8 сентября в боевых действиях в Волновахском районе Донецкой области, направленных на обеспечение мер по национальной безопасности, обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии погибли старший сержант Полунин Андрей Владимирович, старший солдат Троян Олег Олегович, солдат Лысенко Владислав Николаевич, младший сержант Филимонов Роман Александрович, солдат Пархоменко Сергей Викторович, младший сержант Зубченко Василий Васильевич.















Андрей Полунин родился 13 июля 1977 года. В 1996 году окончил Днепродзержинский металлургический техникум. В течение 1998 – 2022 годов работал на металлургическом комбинате. С первых дней полномасштабной войны стал на защиту Родины. У него остались жена, сын и брат.

Олег Троян родился 18 декабря 1981 года. В 2000 году окончил ПТУ №24, работал на АО "ДнипроАзот". Являлся участником АТО/ООС. С начала марта защищал украинскую землю от российских оккупантов. У него остались жена, дочь, мать и брат.

Владислав Лысенко родился 1 июня 1998 года. В 2017 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж. Работал охранником в торговой сети "Велес". С начала марта встал на защиту независимой Украины. У него остались родители и сестра.

Роман Филимонов родился 28 апреля 1977 года. В 2022 году окончил Днепровский государственный технический университет, работал в ООО "Алькатрас" (Днепр). С первого дня войны встал на защиту Украины. У него остались жена, три сына, две дочери и мать.

Сергей Пархоменко родился 4 мая 1976 года. В 1995 году окончил Днепродзержинский технолого-экономический техникум, работал на металлургическом комбинате. На протяжении 2009 – 2022 годов работал шлифовщиком на ООО "Спецтехоснастка". С первых дней полномасштабной войны защищал украинскую землю. У него остались жена, сын, дочь, мать и сестра.

Василий Зубченко родился 25 октября 1996, в 2017-2018 годах проходил срочную военную службу. Являлся участником АТО/ООС. В первый день войны встал на защиту свободной Украины. У него остались жена, две дочери и родители.