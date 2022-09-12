Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В освобожденном от оккупантов селе на Харьковщине обнаружены еще 4 тела мирных жителей со следами пыток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
"После деоккупации с. Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан. 11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Пожалуйста, подождите...
@ex_gorlovchanka
·
38 мин
Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...
Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.
З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!
Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.
Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
Жертви абортів
Справжні втрати ми дізнаємось лише по списках пропавших, і дуже зле що у цифровому демографічному реєстрі не було все населення.
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.
Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ