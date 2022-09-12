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Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В освобожденном от оккупантов селе на Харьковщине обнаружены еще 4 тела мирных жителей со следами пыток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"После деоккупации с. Железнодорожное Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан. 11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта. Тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора 01
Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора 02
Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора 03
Тела еще четырех замученных гражданских обнаружили в освобожденном селе на Харьковщине, - Офис генпрокурора 04
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Топ комментарии
+31
Экс-горловчанка

@ex_gorlovchanka

·

38 мин

Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...

Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.

З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!

Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.

Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
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12.09.2022 16:47
+22
Знимкі давайте во всі світові ЗМІ - нехай знають руzzкій мир
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12.09.2022 16:45
+16
Кончені московити іншого не вміють..
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.

Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ
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12.09.2022 16:48
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Знимкі давайте во всі світові ЗМІ - нехай знають руzzкій мир
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12.09.2022 16:45 Ответить
Экс-горловчанка

@ex_gorlovchanka

·

38 мин

Знайомі їздили до звільненого Високопілля з гуманітаркою. Ще навколо пострілюють, тому носили по домах здебільшого. Але місцеві сміливці провели їм щось на кшталт екскурсії. Кажуть перше, що їм показали це будинок, де була тюрма. Біля нього яма, де закопані розстріляні...

Кожний звільнений населений пункт... Тюрми, розстріляні, ями для трупів. Країна- ГУЛАГ несе за собою муки і смерть всюди,куди приходить.

З хорошого: односельці півроку переховували АТОвця і кілька активістів, їх ніхто не здав і вони вижили в окупації!

Ще згадала: кажуть заходило кілька ротацій росіян і кожні йшли по хатах, вигадуючи свій привід: то шукали ДРГ, то перевіряли документи, то чи нема поранених від обстрілу. Але врешті решт всі виносили що бачили цінного.

Кілька разів шукали по селу молодих жінок (буцімто на кухні допомагати). Ті хто погодився... ну ви розумієте. Коротше, я не знаю, як вони ті півроку пережили...
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12.09.2022 16:47 Ответить
Ненавиджу ублюдків.
Жертви абортів
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12.09.2022 16:47 Ответить
Блд,а здохлі кацапи навіть на козлостані нікому не потрібні!
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12.09.2022 16:48 Ответить
А скількох не знайдуть бо росіяни мали час замести сліди. Розчинили у вапні чи хімікатах. Спалили, згодували звірям. Заховали під асфальт чи у бетон як роблять зараз в Маріуполі...

Справжні втрати ми дізнаємось лише по списках пропавших, і дуже зле що у цифровому демографічному реєстрі не було все населення.
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12.09.2022 16:48 Ответить
Скільки років не проводили перепис населення. Загинули сім'ями, і хто кого буде шукати. Аж ніяк наша влада
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12.09.2022 17:36 Ответить
Так сама найбільша проблема в тому що є ті про кого може не бути кому заявити. До речі навіть якби зробили такий як раніше перепис, то це не сильно б покращило ситуацію. Правда в тому що класичний перепис населення це фікція. Імітація та розпил бюджету. Його дані дуже не якісні...
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12.09.2022 18:48 Ответить
Кончені московити іншого не вміють..
Що 400 років тому, що зараз нелюди
P.S.

Впевнений на 100 відсотків, що зараз набіжуть боти які будуть переводити стрілки на все що завгодно, аби відійти від тему геноциду.
Не ВИДІТЬСЯ
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12.09.2022 16:48 Ответить
З кацапами слід прступати по Біблійських заповідях Старого Завіту----ОКО ЗА ОКО ЗУБ ЗА ЗУБ. Тоді в кацапів ніколи не виникатиме питання _А НАС ЗА ЧТО
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12.09.2022 23:31 Ответить
Де ж той зеомбудсмен зараз?Де Емнесті інтернейшинел? Де те обхезане оон і червоний хрест на кінець? Позакривали їбальники бо кацапської кормушки не буде? Де гундосик щеневтік буковельський? Визволив Героїв Азовсталі?Побажань вам всім не буду озвучувати. Ви падлюки і так все добре знаєте!
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12.09.2022 16:50 Ответить
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12.09.2022 16:53 Ответить
Чому стільки помилок у словах?
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12.09.2022 17:29 Ответить
.....а кстати это НКВД обучало немцев как строить лагеря...пытать..убивать, насиловать..яблоко не укатилось далеко от яблони.
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12.09.2022 17:38 Ответить
списки атовців складали портяночні юристи. Вожак Портков сам признавався. А його права та ліва руки (татаров і смірнов) до цього часу верховодять в ОПі. А третій щось там розслідує (симоненко) діла ізувірів. Ну а в зооуповноваженого (корифана ківи) навіть слів немає. Доколє.
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12.09.2022 18:17 Ответить
Началось. Начнут сейчас находить учителей, работяг , всех кто с русскими работал. И списывать на оккупантов.
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12.09.2022 18:36 Ответить
 
 