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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате обстрела Харькова погиб мужчина, пострадали 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Около 13:15 российские оккупанты обстреляли три района Харькова.

"В Киевском районе повреждения получили административное здание. Погиб 37-летний мужчина. Травмированы мужчины 43 и 50 лет. В Основянском районе оккупанты попали в предприятие. Частично разрушены здание, повреждены служебные автомобили и автомобили сотрудников. Получил ранение 51-летний работник фирмы. В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом. Повреждений нет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО "Ураган".

Правоохранители провели осмотр мест событий и изъяли обломки снарядов.

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Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 01
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 02
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 03
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 04
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 05
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 06
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 07
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 08
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 09
Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека 10
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Террористы в погонах
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12.09.2022 17:23 Ответить
Даже окна задрожали: в Ростове, Таганроге и ряде других городов сообщают о сильном взрыве
Саабщают рассияне в соцсетях
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12.09.2022 17:27 Ответить
Кремлевский карлик , будь ты проклят!
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12.09.2022 17:28 Ответить
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12.09.2022 17:38 Ответить
прокляті виродки...Для захисту Харкова потрібний тільки Залізний Купол,інших варіантів нема.Ці скоти будуть всю свою лють зганяти на місті,яке*зрадило рускій мір*. Кляті потвори.
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12.09.2022 17:53 Ответить
Самий "Бандерівський город" то є Харків. Які дурні кацапи, Бандерштат був Львів, тепер це Харків
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13.09.2022 06:56 Ответить
Все буде Україна, до Уралу
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13.09.2022 06:57 Ответить
Загинув мій колега, Мирошник Сергій. Царство Небесне йому.
Від обстрілу Урагану з БНР.
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13.09.2022 15:31 Ответить
 
 