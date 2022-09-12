Последствия обстрела Харькова российскими оккупантами: Погиб мужчина, пострадали 3 человека. ФОТОрепортаж

В результате обстрела Харькова погиб мужчина, пострадали 3 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Около 13:15 российские оккупанты обстреляли три района Харькова.

"В Киевском районе повреждения получили административное здание. Погиб 37-летний мужчина. Травмированы мужчины 43 и 50 лет. В Основянском районе оккупанты попали в предприятие. Частично разрушены здание, повреждены служебные автомобили и автомобили сотрудников. Получил ранение 51-летний работник фирмы. В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом. Повреждений нет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО "Ураган".

Правоохранители провели осмотр мест событий и изъяли обломки снарядов.

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