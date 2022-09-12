Проведено обследование деоккупированного села Уды на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Полицейские провели обследование деоккупированного села Уды Золочевской громады на территории Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
Населённый пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов. Местного насиления в Удах не осталось.
Во время обследования во дворе домовладения была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.
"Правоохранители задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий12.09.2022 20:35
+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий12.09.2022 20:33
+20 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий12.09.2022 20:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://censor.net/ua/news/3327848/*****************************************************************************
Тепер - тільки 8 А трофейний "Зоопарк", надіюся - вже поставлений на озброєння ЗСУ
YOUTUBE.COM
"Ти, ****, здохнеш в цім краю!", - автор знаменитой поэзии "Никогда мы не будем братьями"
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
Я так думаю...
@uncle_ru
·
10 сент.
Мрії... в'їбати по моїй ріднесенькой Горлівці. Саме в'їбати, не входячи до міста - артою, хаймарсами, дронами, всем що є. По всім точкам дислокації орків: 5 шахта, трикотажка, авторемзавод, стірол, гольма. *своїх я попередив де відсидітися щоб не дістало.
Всі річки чудові тому що це наша Україна. Колись був в Кацапії, там все по іншому, болтяна
країна буквально і фігурально.