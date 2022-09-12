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Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В воскресенье вечером в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартен на южном побережье Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки.

Об этом в фейсбуке сообщил вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок за то, что они слушали украинскую музыку! На данный момент преступники еще не найдены", - говорится в сообщении.

Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки 01
Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки 02

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Посольство Украины во Франции взяло на особый контроль это дело, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок. Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", - отметил Николенко.
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Топ комментарии
+87
Рве кацапів від люті на тлі такої ганьби....
А папа римський вистави єдності робить....
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12.09.2022 23:01
+79
И били небось доблестные орко мужики? Это же так по сруськи.
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12.09.2022 23:03
+72
Це війна путіна, це не війна росіян, ага
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12.09.2022 23:06
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Кацапи самі ************ європейців, щоб ті пришвидшлили депортацію цього бидла назад за поребрик.
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13.09.2022 00:06 Ответить
"Бокс - это сила, бокс- это власть, если точно попасть".

Хук у щелепу, у кадик, у печінку, якщо підійшли надто близько, коліном у пах. Добре завжди мати при собі в сумочці розкладний штопор, річ корисна та багатофункціональна, можна затиснути в долоні як піратський гачок.
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13.09.2022 00:07 Ответить
каким уродом нужно быть чтобы поднять руку на женщину
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13.09.2022 00:12 Ответить
Де співчуття мікрончика? Що воно зараз промичить?
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13.09.2022 00:22 Ответить
..."Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль...
Це вам реальна ******** совковоукраїнська вібірковість з "особистими контролями".Нехай ще Татаров або Єрмак зателефонує і скаже кого затримувать.Є закон,є компетентні поліцейські,а не мусора і їхня задача у всіх випадках однакова.
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13.09.2022 00:37 Ответить
сгинь тварь 👎👎👎
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13.09.2022 01:41 Ответить
Вообще-то ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ люди, если им что-то мешает, то вежливо просят притишить звук либо прекратить по возможности беспокоящее их действие. Хотя о чём это я, не всем понятно слово "попросить".
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13.09.2022 01:42 Ответить
Кацапська мерзота ненавидить все українське.
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13.09.2022 03:51 Ответить
Якщо світ не знищить ******** це буде тривати вічно
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13.09.2022 06:46 Ответить
Брати, ****. І герої які!
Покидьки Людства, горіти у Вогні....
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13.09.2022 07:26 Ответить
Найти,обоссать
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13.09.2022 07:38 Ответить
То чому ця московська бідлота у цивілізованій Європі? Агов європейці, чи вам грошики дорожчі від людських цінностей?
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13.09.2022 08:34 Ответить
Пустили казламордих у город...🤬 А вас же надцять раз попереджали...
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13.09.2022 08:43 Ответить
Дебіли нахер тварей пускаете до себе??????
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13.09.2022 09:27 Ответить
911. мене колись вчили коли тобе хтось бє потрібно дати здачу в 3 рази більшу. Тому я за те щоб ******* цих москалів кругом де і тільки вони знаходяться. Відповідь має бути адекватна. зв 2 наших Україночок 20 москаликів від*******.
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13.09.2022 09:56 Ответить
Мабуть зараз саме той момент, коли можна хлопців, які важкувато попрацювали зараз наприклад на Слобожанщині, на період ротації заохотити безкоштовними путівочками на "Рокбрюн-Кап-Мартен на південному узбережжі Франції " на недільку, другу. Хай собі відпочинуть, та тихенько , без зайвого шуму повставляють мізки москальні там. За углом, без свідків, як треба - пару гарних ударів - але ще щоб пів часа не міг піднятися. Думаю верховний не обідніє зі свого карману зробити заслужений відпочинок козакам.
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13.09.2022 13:34 Ответить
Собаки кацапські
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13.09.2022 14:07 Ответить
да це бидло скоро взагалі нікуди не будуть пускати

залізна завіса будет тепер з іншого боку)

їх мрія жити в Гулагу здйсниться
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15.09.2022 04:24 Ответить
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