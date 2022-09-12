Во Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В воскресенье вечером в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартен на южном побережье Франции россияне избили двух украинок из Изюма за прослушивание украинской музыки.
Об этом в фейсбуке сообщил вице-президент ассоциации "Объединение украинцев во Франции" Владимир Когутяк, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в 22:30 в Рокбрюн-Кап-Мартен россияне избили двух украинок за то, что они слушали украинскую музыку! На данный момент преступники еще не найдены", - говорится в сообщении.
Посольство Украины во Франции взяло на особый контроль это дело, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок. Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", - отметил Николенко.
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Хук у щелепу, у кадик, у печінку, якщо підійшли надто близько, коліном у пах. Добре завжди мати при собі в сумочці розкладний штопор, річ корисна та багатофункціональна, можна затиснути в долоні як піратський гачок.
Це вам реальна ******** совковоукраїнська вібірковість з "особистими контролями".Нехай ще Татаров або Єрмак зателефонує і скаже кого затримувать.Є закон,є компетентні поліцейські,а не мусора і їхня задача у всіх випадках однакова.
Покидьки Людства, горіти у Вогні....
залізна завіса будет тепер з іншого боку)
їх мрія жити в Гулагу здйсниться