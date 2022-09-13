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Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне ударили по Никополю, Красногригоревской и Марганецкой громаде из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина…

Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады "Грады" и тяжелую артиллерию. Прошло без пострадавших.

Изувечены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы повреждений уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночью звучали сирены, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.

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Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко 01

Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко 02

Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко 03

Войска РФ ночью шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровщины, - Резниченко 04
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