Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший. ФОТОрепортаж

Вечером, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по жилым кварталам города Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Вчера вечером город снова подвергся массированному обстрелу. Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Повреждены и расположенные рядом дома на ул. Свободы. Еще один "прилет" – возле многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома. Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранена женщина и погиб 86-летний мужчина.

Вадим Лях добавил, что с утра РЭС ведет работу на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на улицах Почтовой, Свободы и Светлодарской.

Смотрите: Подразделения Нацгвардии и ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. ВИДЕО















