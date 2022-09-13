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Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером, 12 сентября, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по жилым кварталам города Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 01

"Вчера вечером город снова подвергся массированному обстрелу. Два прилета в многоэтажную застройку. Прямое попадание в пятиэтажку на ул. Почтовой, 12. Повреждены и расположенные рядом дома на ул. Свободы. Еще один "прилет" – возле многоэтажки на Светлодарской, 3. Также повреждены близлежащие дома. Места других попаданий устанавливаются ГСЧС и полицией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела ранена женщина и погиб 86-летний мужчина.

Вадим Лях добавил, что с утра РЭС ведет работу на местах прилетов. Ремонтники занимаются возобновлением подачи электроэнергии на ул. Ярослава Мудрого и обследованием повреждений на улицах Почтовой, Свободы и Светлодарской.

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Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 02
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 03
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 04
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 05
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 06
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 07
Россияне массированно обстреляли Славянск. Прилеты в пятиэтажку, повреждены частные дома. Есть погибший 08
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Кровожелриві паскуди, і не каються. Як таких земля носить.
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13.09.2022 08:33 Ответить
Вывод может быть только один. Пока по Белгороду, Воронежу, Ростову не будет прилетать аналогичный ответ, рашсты не успокоятся.. В 2014 году орки лупили по нашим заставам и селам с территории Параши. Мы не отвечали. И к чему это привело?
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13.09.2022 08:36 Ответить
То что если украйнцы действительно принадлежит Европе и западу (о чём я не сомневаюсь), по жилым домам стрелять вы не будете. Но можете пустить на фарш всё что по вам пуляет ракетами из российской и белорусской стороны. А так же ихние армейские базы и инфраструктуру двойного значения. Про это и Джонсон и американы сказали ещё в мае.
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13.09.2022 09:43 Ответить
"Как там у кацапов = Лес рубят, щепки летят? А в жилых домах живут не те же орки? И не из этих ли, жилых домов, едут кацапы убивать украинцев?
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13.09.2022 10:05 Ответить
Забудте про жилых домов. От слова "совсем".
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13.09.2022 10:29 Ответить
А кто ты такой и откель взялся, чтобы мне, гражданину Украины рассказывать о чем помнить и что мне делать?
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13.09.2022 11:12 Ответить
Я - гражданин страны которая приняла украинских беженцев. И одна из двух стран НАТО, которые дали милитарное оборудование и другую помощь Украине в объёме, сравнительно с ВВП страны намного больше чем у остальных стран, которые помогает Украине. И имею права вас предостерегать от становления такими же варварами как московская орда.
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13.09.2022 13:14 Ответить
Ты - мырка кацапская. Иди вслед ща вашим пароходом, пока я не огорчил тебя до невозможности. Всякая обезьяна с мокшанских болот будет пасть раскрывать
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13.09.2022 15:06 Ответить
атамсамы 300км закидать гражданскую инфраструктуру и стратегические объекты
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13.09.2022 09:12 Ответить
 
 