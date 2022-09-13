Ночью россияне обстреляли Лозовую, попали в объект образования. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночь на 13 сентября прошла без обстрелов Харькова, однако около 3 ночи враг обстрелял Лозовую.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшей ночью обстрелы г. Харьков не зафиксированы. Однако около 3 ночи враг обстрелял Лозовую. Есть прямое попадание в объект образования. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется", – отметил он.
За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харькове погиб 1 человек, 6 получили ранения. Также 1 человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе 2 раненых, один из них взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе 2 гражданских погибли.
"На освобожденных территориях фиксируются военные преступления оккупантов, остается высокой минная опасность. Наши военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни", - добавил Синегубов.
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