ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские защитники сбили иранский беспилотник Shahed-136 вблизи Купянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.
"С большой долей вероятности, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камидзе 136", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".
Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
В сегодняшней ситуации правильный ответ будет "зато какие у нас пейсы"
бойовий іранский дрон - звучить як сєрбскій порш.....
Вот он
https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
Крыло точно от него
Пояснюю, для якого підрозділу приписаний. Залишки БПЛА, потрібно шукати. Оця муйня дуже схоха на вінглєри, АБО ДОДАТКОВІ стабілізаційні.
Украина просила оружие у третьих стран для себя.
рф попросила оружие у третьих стран для агресси против другой страны.
Т.е. конфликт стал международным, а это открывает путь для прямого военного вмешательства третьей страны на стороне Украины. Притом не только на территории Украины.
Германия вроде поставила нам противодроновые винтовки -
экономика должна быть экономной.
Необходимо увеличивать поставки современных ПВО. Надеюсь и США и Европа это не просто понимают, но и сделают.
я тут живу и все вижу - сейчас разрешения на новые бурения не дают. на трубопроводы не дают
цена на пропан и жидкий прродный газ выросла в 2 раза
традиционнуб энергетику гробят в угоду ветрякам и солнечным батареям (в Китае между прочим слеланным)
Відповідаю: - Рівні палки, гівно віслюче!
Как бы формально санкций на торговлю оружием Совбез ООН ни на Иран, ни на русских не накладывал, поэтому формально "не запрещено". Но в условиях русской агрессии это явно предосудительный шаг : их оружие помогает нападать, а не защищаться.
По результатам этой войны надо будет всем всё вспомнить : Беларуси, Сирии, КНДР, Ирану, Никарагуа и т.п. Кто признавал анклавы, кто русским помогал оружием / боеприпасами / территорией / обходом санкций.
Этот гадюшник надо будет комплексно почистить, чтобы мир надолго установить . . .
https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
Израильская оборонная компания продала в Польшу несколько систем для борьбы против военных дронов, вероятно, зная, что они будут далее переданы Украине. Об этом сообщил сегодня сайт The Times of Israel. Медиа отмечает, что «израильское правительство, похоже, не было заинтересовано в срыве сделки».
Источник в компании сообщил журналистам, что оборудование продавали Польше, чтобы обойти ограничения, связанные с тем, что Израиль отказывается продавать современное вооружение Украине.
Источники в оборонной промышленности пояснили, что израильские системы защиты от дронов классифицируются как «передовые оборонные технологии» и поэтому не одобрены для продажи Украине.
Чтобы обойти этот запрет, системы передали Польше, не интересуясь, куда они пойдут дальше.
Появляется ощущение, что Израиль определился, на чьей он стороне в этой войне.
"Іран та Північна Корея не роблять нічого для припинення військових дій в Україні, а лише постачають режим путіна зброєю і ************ його до злочинів..."