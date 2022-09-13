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ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники сбили иранский беспилотник Shahed-136 вблизи Купянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.

"С большой долей вероятности, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камидзе 136", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.

Также читайте: Иранские беспилотники в РФ - не так страшны, как их малюют, - Воздушные силы ВСУ

ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия 01
ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия 02
ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия 03
ВСУ сбили иранский ударный беспилотник, который применяла российская армия 04
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Топ комментарии
+59
У граждан Ирана отозвать все визы,разрешения и отправить домой....строить беспилотники.Нех.. тут в Украине рестораны и кальянные открывать.Все в родной Иран.Домой,на родину.
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13.09.2022 10:13
+49
Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытрем сопли кулаком и дальше будем не замечать?
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13.09.2022 10:13
+26
Разорвать отношения с Ираном и запретить иранцам посещать Украину , выдавать им вид на жительство и т д .
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13.09.2022 10:13
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Мені цікаво, скіки коштувало це дєітіще подвальних конструкторів Ірана?
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13.09.2022 10:11 Ответить
Він не підвальний, то китайські дрони локалізовані в Ірані, досить ефективні, були примінені в Саудовській аравії... Китайці продають комплекти в Іран в обмін на нафту, і типу санкції не порушують
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13.09.2022 10:19 Ответить
То не іранський, бо немає килимка для намаза бо вони без нього не літають.
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13.09.2022 11:03 Ответить
Читала в ізраїльських ЗМІ, що якісь свої безпілотники іранці зкопіпастили з ізраїльських та американських. Причому, на превеликий жаль, здається вдало. Іранські БПЛА, передані єменським хуситам, атакували нафтові потужності Саудівської Аравії, вдаряли по американським позиціям в Сирії. Долітали до ізраїльської платформи з видобутку газу десь у морі. Ізраїль 1 чи 2 рази намагався поцілити по заводу з виробництва дронів саме в Ірані (по іранському заводу в Сирії нещодавно то окремо). Ізраїль серйозно ставиться до іранських дронів.
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13.09.2022 13:50 Ответить
Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытрем сопли кулаком и дальше будем не замечать?
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13.09.2022 10:13 Ответить
Апр при чем здесь ,твоя паРаша⁉️На ее территории украинцы не убивают,насилуют , разрушают , грабят , марадерствуют⁉️⁉️⁉️
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13.09.2022 10:28 Ответить
Вытрем. Когда пассажирский самолёт сбили, вытерли же.
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13.09.2022 10:20 Ответить
Похоже что. Как в анекдоте, зато як спiваем
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13.09.2022 11:02 Ответить
Зачем нам твой кацапско-ГБ-шный анекдот?

В сегодняшней ситуации правильный ответ будет "зато какие у нас пейсы"
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13.09.2022 18:28 Ответить
про збитий літак забув в Ірані , коли зе Оманський з Патрушевим сидів в Омані.
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13.09.2022 17:30 Ответить
У граждан Ирана отозвать все визы,разрешения и отправить домой....строить беспилотники.Нех.. тут в Украине рестораны и кальянные открывать.Все в родной Иран.Домой,на родину.
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13.09.2022 10:13 Ответить
Тегеран нужно любить не на расстоянии.Согласен!
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13.09.2022 10:26 Ответить
і в Європі теж нема чого їм робити.
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14.09.2022 19:24 Ответить
Разорвать отношения с Ираном и запретить иранцам посещать Украину , выдавать им вид на жительство и т д .
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13.09.2022 10:13 Ответить
ваші би слова да Кулебі з Найвеличнішим в вуста. Розірвати треба було ще після збиття літака МАУ. А вже після постачання доронів то і подавну. Але бачите не на часі. Ще Порошенка клятого з волонтерами не посадили..ото проблема
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13.09.2022 10:17 Ответить
Країна офіційно відхрестилася від контракту, а за часних вони не відповідають
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13.09.2022 10:20 Ответить
Так НЕХАЙ КОНТРОЛЮЮТЬ
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13.09.2022 10:29 Ответить
таких безпілотників як нам надають у підаров ніколи не буде
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13.09.2022 10:13 Ответить
зклепаний з гімна і палок чалмаголовими і запущений рукожопими кацапами.....

бойовий іранский дрон - звучить як сєрбскій порш.....
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13.09.2022 10:15 Ответить
Схоже що не він. таких елементів Шахед 136 не має. Це щось інше.
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13.09.2022 10:16 Ответить
Крылья точно такие же
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13.09.2022 11:58 Ответить
Ну там напис н хвостовику герань-2 і м-124. Можливо кацаське лєпілово, а можливо тільки на іранську муйню написи зробили трафаретні.
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13.09.2022 12:06 Ответить
Ну не "Шахид 136" писать же
Вот он

https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
Крыло точно от него
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13.09.2022 12:20 Ответить
++
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13.09.2022 12:58 Ответить
Петро, то тактичні (бортові) написи кацапляндії.
Пояснюю, для якого підрозділу приписаний. Залишки БПЛА, потрібно шукати. Оця муйня дуже схоха на вінглєри, АБО ДОДАТКОВІ стабілізаційні.
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13.09.2022 13:03 Ответить
Смотреть тут https://defence-ua.com/weapon_and_tech/rf_pochala_zastosuvannja_droniv_kamikadze_shahed_136_dlja_udariv_po_ukrajini_zjavilis_pershi_foto-8900.html
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13.09.2022 13:12 Ответить
А как Иран нас заверял что не перадавал он никаких беспилотников Рашке. Вот чего стоят слова и бумажки в сегодняшнем мире. А что наша власть все так и проглотит? Первый раз проглотили когда Иран сбил наш самолет. Теперь Иран фактически воюет против нас. А по Киеву ходят чорножопые иранские бабуины которые учатся в наших университетах
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13.09.2022 10:18 Ответить
Наш президент должен выступить с заявлением,что Украина теперь воюет уже с коалицией засрашка-иран-кимкорея,западные избиратели должны будут задуматься об увеличении поставок нам оружия количественно и качественно.
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13.09.2022 10:20 Ответить
Срань та ваша "Герань"
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13.09.2022 10:21 Ответить
"Герыч-2"..
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13.09.2022 11:41 Ответить
А вот это очень существенный момент.
Украина просила оружие у третьих стран для себя.
рф попросила оружие у третьих стран для агресси против другой страны.
Т.е. конфликт стал международным, а это открывает путь для прямого военного вмешательства третьей страны на стороне Украины. Притом не только на территории Украины.
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13.09.2022 10:23 Ответить
Як мило ************** перейменувало його: було Шахед-136, а стало Герань-2. Замаскувалися акуїтельно.
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13.09.2022 10:24 Ответить
Пам'ятаю, як на РИА новинах, москалi хвалились, що скоро у них поступить новий вид бойових безпiлотникiв рос. виробництва ,коли всi iншi говорили про передачу iранських дронiв . Думаю, як то москалi безпiлотники будуть робити й так швидко. Скорiше всього , то й е iранськi дрони, замаскованi пiд росiйськi.
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13.09.2022 10:37 Ответить
Внимательно посмотрите, внутри должен быть шахид прикованный к велосипедным педалям, это же новейшая разработка.
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13.09.2022 10:27 Ответить
Купили мокали тогда москаль 2
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13.09.2022 13:13 Ответить
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 🥺
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13.09.2022 10:28 Ответить
Не вижу там арабского писания, только русский. Стыдится наверное.
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13.09.2022 10:32 Ответить
В Ірану свій алфавіт не подібний на арабську вязь.
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13.09.2022 12:09 Ответить
Да, виноват. У них персидский язык и письменность имеет отличие. Но я про то что на тех дронах всё переписано на русском
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13.09.2022 13:34 Ответить
Дипвідносини з іранською мразотою вже розірвані?
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13.09.2022 10:32 Ответить
А хто буде розрмвати? Кривляка-пісіоніст?
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13.09.2022 12:10 Ответить
Вопрос также в том, чем сбивать.
Германия вроде поставила нам противодроновые винтовки -
экономика должна быть экономной.
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13.09.2022 10:34 Ответить
Противодроновые винтовки годятся только для борьбы с примитивными игрушечными квадрокоптерами, а не с боевыми дронами летающими на высоте более 5км.
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13.09.2022 11:04 Ответить
ты просто сиди на бутылке ровно и наблюдай
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13.09.2022 18:31 Ответить
ИРАН СГНОИТЬ ПОД САНКЦИЯМИ ЗА ТО, ЧТО БЕСПИЛОТНИКИ ДАЛ РОССИИ!
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13.09.2022 10:34 Ответить
Там "своя" игра у США/Израиля. Наши проблеми им до лампочки.
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13.09.2022 12:50 Ответить
Твои кацапские проблемы им точно до лампочки
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13.09.2022 18:32 Ответить
Так Іран давно під санкціями і цими безпілотниками дошкуляє Ізраїлю та Саудам.
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13.09.2022 13:59 Ответить
Арии хреновы
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13.09.2022 10:35 Ответить
А ось і вони...
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13.09.2022 10:39 Ответить
Хреново. Иран - крупнейший игрок на нефтяном рынке. И у США были большие надежды на поток иранской нефти, после введения эмбарго на нефть РФ. Но для этого надо отменить против Ирана санкции. Боюсь, что нефть пересилит и санкции будут отменены. Поэтому иранских беспилотников на фронте будет все больше и больше.
Необходимо увеличивать поставки современных ПВО. Надеюсь и США и Европа это не просто понимают, но и сделают.
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13.09.2022 10:47 Ответить
Америка еще три года назад была первой по добыче но байденовские борцы с климато скорее снимут санкции с Ирана чем будут сверлить у себя дома
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13.09.2022 11:10 Ответить
Что за херню ты разгоняешь? США перетягивает на себя рынок газа ЕС, а ты про каких то "баденовских борцов с климатом"
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13.09.2022 18:33 Ответить
перетягивали до 2020 года
я тут живу и все вижу - сейчас разрешения на новые бурения не дают. на трубопроводы не дают
цена на пропан и жидкий прродный газ выросла в 2 раза
традиционнуб энергетику гробят в угоду ветрякам и солнечным батареям (в Китае между прочим слеланным)
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13.09.2022 20:33 Ответить
Ви спитаєте: - Як зрозуміли, що безпілотник не оркостанівський?
Відповідаю: - Рівні палки, гівно віслюче!
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13.09.2022 10:53 Ответить
Иран нарывается : они ещё за пассажирский самолёт не ответили . . .

Как бы формально санкций на торговлю оружием Совбез ООН ни на Иран, ни на русских не накладывал, поэтому формально "не запрещено". Но в условиях русской агрессии это явно предосудительный шаг : их оружие помогает нападать, а не защищаться.

По результатам этой войны надо будет всем всё вспомнить : Беларуси, Сирии, КНДР, Ирану, Никарагуа и т.п. Кто признавал анклавы, кто русским помогал оружием / боеприпасами / территорией / обходом санкций.

Этот гадюшник надо будет комплексно почистить, чтобы мир надолго установить . . .
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13.09.2022 10:56 Ответить
Портников говорив, що авторитарні держави зараз з рашкою союзники у війні проти України і неодмінно будуть помагати. Іран буде постачати безпілотники рашці, але не напряму, а через третіх осіб, щоб не нести відповідальність за прямі контракти. Таким способом Північна Корея буде посередником між Китаєм і рашкою для перепродажі китайського озброєння.
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13.09.2022 11:07 Ответить
хтось найшов характеристики того іранського "чуда"?
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13.09.2022 11:55 Ответить
Тут есть

https://english.iswnews.com/22339/military-knowledge-shahed-136-loitering-munition/
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13.09.2022 12:14 Ответить
Сергей Ауслендер

Израильская оборонная компания продала в Польшу несколько систем для борьбы против военных дронов, вероятно, зная, что они будут далее переданы Украине. Об этом сообщил сегодня сайт The Times of Israel. Медиа отмечает, что «израильское правительство, похоже, не было заинтересовано в срыве сделки».
Источник в компании сообщил журналистам, что оборудование продавали Польше, чтобы обойти ограничения, связанные с тем, что Израиль отказывается продавать современное вооружение Украине.
Источники в оборонной промышленности пояснили, что израильские системы защиты от дронов классифицируются как «передовые оборонные технологии» и поэтому не одобрены для продажи Украине.
Чтобы обойти этот запрет, системы передали Польше, не интересуясь, куда они пойдут дальше.
Появляется ощущение, что Израиль определился, на чьей он стороне в этой войне.
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13.09.2022 12:17 Ответить
Невже іранське барахло вже літає над нашими головами ?

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13.09.2022 12:31 Ответить
Герань от "Иран" видимо
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13.09.2022 13:36 Ответить
Тегерань )
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13.09.2022 14:08 Ответить
Де заява Арестовича-Подоляка-Кулеби???:
"Іран та Північна Корея не роблять нічого для припинення військових дій в Україні, а лише постачають режим путіна зброєю і ************ його до злочинів..."
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13.09.2022 13:55 Ответить
Интересно чьи комплектующие на этом беспилотнике .ведь известно , что Иран электронику не производит или и сдесь "демократическая " ЕВропа и Китай помогли? Значит надо согласно Будапештског меморандума по которому Украина отказалась от третьего ядерного потенциала возместить убытки и обложить всю торговлю с РФ налогом за причененную агрессию и вооружение агрессора со всех выгодополучателей , а это не только РФ , а и все страны Мира в том числе (Европа,Китай,Инди) которые получили от украины вклад в свою безопасность и помагают или помогали РФ.
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13.09.2022 17:06 Ответить
 
 