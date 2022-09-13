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"Фонд Добра и Любви" будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове заработала мобильная кухня МБО "Фонд Добра и Любви" для горожан, что дает возможность накормить полторы тысячи человек каждый день. Волонтеры фонда готовят первые и вторые блюда – супы, каши, салаты и напитки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр фонда.

Проект реализуется в партнерстве с Международной благотворительной организацией "Christian Refugee Relief", West Support incorporated in Ukraine и депутат Марией Мезенцевой.

Автономная кухня расположена в передвижном трейлере, который оборудован для жизни в нем волонтеров, и может использоваться для длительных командировок даже в критические районы.

Кухня работает ежедневно в наиболее пострадавших районах Харькова. Уязвимым категориям населения еду адресно доставляют волонтеры фонда.

Всего за время войны МБО "Фонд Добра и Любви" предоставил харьковчанам более 20 тонн гуманитарной помощи. Ее получили военные, переселенцы, люди, пострадавшие от военных действий, пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи и люди с инвалидностью.

Фонд Добра и Любви будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова 01
Фонд Добра и Любви будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова 02
Фонд Добра и Любви будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова 03
Фонд Добра и Любви будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова 04
Фонд Добра и Любви будет предоставлять горячее питание в наиболее пострадавших районах Харькова 05

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Ціль для орків 😕
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13.09.2022 11:16 Ответить
Чомусь не людно. Який сенс розташовувати цю кухню у центрі міста де зараз майже все розбомблено і мало хто там залишився жити, та ще і десь раз на тиждень прильоти? Та і у центрі міста , як правило живуть же самі молоімущі, що потребують бескоштовного харчування. Хотілось бі вірити що це зроблено заради гарного кадру, а потім кухня поїде на Салтівку, чи інші райони де люди живуть в навпіл розбитих будинках, а не для того, щоб списати гуманітарку, а то буде як у Запоріжжі.
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13.09.2022 22:25 Ответить
 
 