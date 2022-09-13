Еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Украины в страны Азии и Европы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В рамках "Зерновой инициативы" еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.
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