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Еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Украины в страны Азии и Европы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько же судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.

Также смотрите: Сегодня из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов с 90 тыс. т украинской агропродукции. ФОТОрепортаж

Еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Украины в страны Азии и Европы 01

Еще 7 судов со 151,5 тыс. тонн агропродукции отправились из портов Украины в страны Азии и Европы 02
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Огласите список стран которые мы кормим своим хлебом? Ато что то мне кажется что кормим мы тех самых мальчиков в трусиках которые воюют против нас и поставляют Параше ударные беспилотники
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13.09.2022 11:06 Ответить
огласите список продавцов этой АГРОпродукции!!!! і скільки з цього гешефту трапило не в офшори, а в бюджет???? ЗАІПАЛИ вже, тварі пархаті!!!!
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13.09.2022 11:14 Ответить
Я радий за капіталістів
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13.09.2022 11:14 Ответить
костюк и веревский шлют ваве благодарочку
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13.09.2022 13:10 Ответить
А хто в курсі, коли цей вивіз має закінчитися? Я про терміни функціонування "зернового коридору". Я так розумію, що коридор закривається - знов починаються ракетні обстріли одеських портів і міст. Хочеться знати, до чого готуватися, якось планувати своє існування на цьому світі...
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13.09.2022 18:06 Ответить
 
 