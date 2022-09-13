Силы спецопераций затрофеили вражескую неповрежденную пушку 2С19 "Мста-С". ФОТО

Силы специальных операций захватили неповрежденную вражескую самоходную пушку 2С19 "Мста-С".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Еще одна неповрежденная и готовая к бою самоходная пушка 2С19 "Мста-С" поедет служить украинскому войску. Силы специальных операций ВСУ продолжают помогать россиянам избавляться от техники", - говорится в сообщении.

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