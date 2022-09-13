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Силы спецопераций затрофеили вражескую неповрежденную пушку 2С19 "Мста-С". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы специальных операций захватили неповрежденную вражескую самоходную пушку 2С19 "Мста-С".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Еще одна неповрежденная и готовая к бою самоходная пушка 2С19 "Мста-С" поедет служить украинскому войску. Силы специальных операций ВСУ продолжают помогать россиянам избавляться от техники", - говорится в сообщении.

Силы спецопераций затрофеили вражескую неповрежденную пушку 2С19 Мста-С 01

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+38
Гадаю, однак, що Залужний може отримати догану від пуйла! Бо московитська моль наказала звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає😂😂
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13.09.2022 11:02
+23
3-й танковый корпус прибыл в Украину только для того что бы передать ВСУ свою технику.
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13.09.2022 11:10
+16
Небензя вже отримав наказ скликати радбез ООН з вимогою зняти Залужного з посади, бо "яке він має право знищувати російських солдатів. Це є нелегітимним проявом русофобії"
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13.09.2022 11:08
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13.09.2022 11:00 Ответить
Слава ВСУ!
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13.09.2022 11:01 Ответить
Гадаю, однак, що Залужний може отримати догану від пуйла! Бо московитська моль наказала звільнити Донбас до 15 вересня, а Залужний не встигає😂😂
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13.09.2022 11:02 Ответить
Небензя вже отримав наказ скликати радбез ООН з вимогою зняти Залужного з посади, бо "яке він має право знищувати російських солдатів. Це є нелегітимним проявом русофобії"
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13.09.2022 11:08 Ответить
То таких у них план кацапський, розбавити західні калібри кацапським шротом, ну що б влучність зменшити
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13.09.2022 11:06 Ответить
В хозяйстве пригодится. Послужила мудакам, теперь послужит нашим молодцам
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13.09.2022 11:10 Ответить
3-й танковый корпус прибыл в Украину только для того что бы передать ВСУ свою технику.
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13.09.2022 11:10 Ответить
уже полный комплект натрофеели на новую арт-бригаду
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13.09.2022 11:15 Ответить
Була "Мста", а стане "Мстя"
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13.09.2022 11:40 Ответить
Дякую Героям! Слава ЗСУ!
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13.09.2022 11:59 Ответить
Хлопці , Ви Героі і чудові мисливці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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13.09.2022 12:11 Ответить
Много арты не бывает.Молодцы!У наших хлопцев американские автоматические винтовки М-16?Если так,то это проверенное хорошее стрелковое оружие
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13.09.2022 15:56 Ответить
Скоріше це німецькі HK416, що набагато краще.
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14.09.2022 15:11 Ответить
 
 