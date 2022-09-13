Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники пленили российского военного, который обстреливал Харьковщину.
Об этом говорится в сообщении ГНСУ, передает Цензор.НЕТ.
Им оказался российский артиллерист 2001 года рождения. Он рассказал, что его бросили сослуживцы, когда бежали после наступления Сил обороны Украины.
Еще с начала марта захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.
В ГНСУ сообщили, что это продолжалось до 11 сентября. Тогда Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили бежавших оккупантов.
Военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграм-канале уточнил, что россиянин - из калининградской области, занимал должность наводчика самоходной гаубицы.
"В Украину он попал в марте и вместе с другими оккупантами обстреливал украинские города и села.
Во время наступления сил обороны Украины "боевые друзья" и командиры о нем просто забыли. Задержали его, когда он пытался самостоятельно пробраться на восток", – написал журналист.
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