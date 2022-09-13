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Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники пленили российского военного, который обстреливал Харьковщину.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ, передает Цензор.НЕТ.

Им оказался российский артиллерист 2001 года рождения. Он рассказал, что его бросили сослуживцы, когда бежали после наступления Сил обороны Украины.

Еще с начала марта захватчик периодически обстреливал украинские населенные пункты, в частности Чугуев и Печенеги, Коробочкино.

В ГНСУ сообщили, что это продолжалось до 11 сентября. Тогда Силы обороны Украины разбили вражеский дивизион и заставили бежавших оккупантов.

Также смотрите: Российский оккупант позвонил украинским спецслужбам, чтобы сдаться в плен: "Яйца резать не будете?". АУДИО

Военный журналист Андрей Цаплиенко в телеграм-канале уточнил, что россиянин - из калининградской области, занимал должность наводчика самоходной гаубицы.

"В Украину он попал в марте и вместе с другими оккупантами обстреливал украинские города и села.

Во время наступления сил обороны Украины "боевые друзья" и командиры о нем просто забыли. Задержали его, когда он пытался самостоятельно пробраться на восток", – написал журналист.

Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину 01

Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину 02

Пограничники взяли в плен российского артиллериста, который обстреливал Харьковщину 03
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Топ комментарии
+50
Яке ж воно жалюгідне чмо,- воінасвабадітєль, *****, - тьфу гівно собаче, такому навіть яйця відрізати гидко... але треба, щоб не плодив подібних собі, або хоча б прострелити колінні чашечки, щоб ходити не зміг, тоді й назавжди забуде дорогу в Україну
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13.09.2022 11:39
+43
На кол урода!
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13.09.2022 11:36
+43
Саме такі чмошники найбільш знущаються з наших полонених.
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13.09.2022 11:45
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На кол урода!
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13.09.2022 11:36 Ответить
На палю zеурода, а це чмурло за грати, до трибуналу, воно свідок й виконавець. За його показами смертний вирок чекає його командирів!
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13.09.2022 11:44 Ответить
На руках тату или синяки, если тату то мутный тип надо его хорошо колоть.
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13.09.2022 11:51 Ответить
Куда уже мутнее
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13.09.2022 12:05 Ответить
Та в нього всі руки в крові українців , від старого до малого
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13.09.2022 12:25 Ответить
Чітко видно тату, то не вигадуйте про синяки.
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13.09.2022 13:09 Ответить
Яке ж воно жалюгідне чмо,- воінасвабадітєль, *****, - тьфу гівно собаче, такому навіть яйця відрізати гидко... але треба, щоб не плодив подібних собі, або хоча б прострелити колінні чашечки, щоб ходити не зміг, тоді й назавжди забуде дорогу в Україну
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13.09.2022 11:39 Ответить
Саме такі чмошники найбільш знущаються з наших полонених.
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13.09.2022 11:45 Ответить
Ага. Ты его еще в жопу поцелуй. Еще вчера ета тварь расстреливала наши города, школы и больницы и убивало наших детей. Он еще не такую рожу скрючит чтобы его пожалели. А вчера оно еще стреляло по нам и смеялось и звонило мамаше что привезет стиралок и сковородок с ограбленных наших домов
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13.09.2022 11:55 Ответить
Тупі раби, які по ланцюжку виконують злочинні накази терориста пуйла і його бандитської команди "Озеро". Для виконання цих наказів задіяні виключно всі раби росії, одна виробляють зброю, другі вбивають українців, ще одні на своїх конуцертах(роботяги ротом) виправдують вбивства рахзом з путінським патріархатом, а треті брешуть по телевізору і на всіх світових майданчиках про якусь спецоперацію.
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13.09.2022 11:56 Ответить
"Воєнное брацтво" по-російські.
Але хлопцю пощастило...
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13.09.2022 11:39 Ответить
"пощастило хлопцю" вбивати українців і руйнувати наші міста та села? Дивує таке відношення до ворогів. Все ще вважаєте "хлопців" братанами?
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13.09.2022 11:48 Ответить
А Полу Урі не пощастило.
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13.09.2022 11:56 Ответить
Це наче як не ти гинеш за своє життя, а твій друг за тебе. Зовсім інший рівень відповідальності за помсту. Рашисти все ще вижруть
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13.09.2022 13:05 Ответить
И вместо того чтобы засунуть его в гаубицу и выстрелить вы его чайком с печеньками накормили?
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13.09.2022 11:41 Ответить
Под калибр накормили, что-бы выстрел не вхолостую.
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13.09.2022 11:48 Ответить
vot i ja hovoriu, šo na cim artileriste možno dobre proveritj basniu barona Miunhauzena jak on na snariade letal.
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14.09.2022 23:08 Ответить
На цепь его и пусть идет разминирует самые опасные участки
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13.09.2022 11:41 Ответить
Мауглі...
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13.09.2022 11:42 Ответить
На ядро и на Луну, як Мюнгаузен.
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13.09.2022 11:43 Ответить
Кастрировать , что бы фашист не размножался
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13.09.2022 11:44 Ответить
Ну і нащо так грубо, і тим паче навіщо скільки мізандрії? Треба по-людськи і абсолютно гуманно повісити на стволі артсистеми з якої і стріляв.
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13.09.2022 11:58 Ответить
Хай іде руками розгрібає усе що накоіло, **** паскудна...
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13.09.2022 11:45 Ответить
Фашист у полоні виглядає саме так , а знаєте чому? Бо немає за ним правди і волі!
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13.09.2022 11:45 Ответить
Дійсно , цьому жалюгідному кацапу повезло, бо піде на обмін !
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13.09.2022 11:46 Ответить
надеюсь наши "заснули" на посту и он будучи смелым узким совершил побег, но к счастью погиб при попытке к бегству
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13.09.2022 11:46 Ответить
Да при побеге в темноте врезался башкой в акацию(гаубицу).
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13.09.2022 11:49 Ответить
Иого тре дубасити поки не всериця а як всериця дубасити за те шо всрався.
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13.09.2022 11:47 Ответить
🤣🤣🤣
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13.09.2022 12:24 Ответить
Чому його пику на відео заблюрили? Якась нездорова тенденція, то зрадників приховують, тепер полонених.
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13.09.2022 11:48 Ответить
Це може й не так погано: констатували факт, що затримали, а потім при спробі втечі чи ще якихось загадкових обставинах ця погань зникне, і ніхто його вже більше не побачить...
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13.09.2022 15:40 Ответить
Нічого не треба йому різати, ні на який кіл саджати, нічого ним не заряджати і стріляти. Ми не москалі. Суд, вирок, тюрма надовго. Або обмін на тих, кому він як людина не рівня.
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13.09.2022 11:50 Ответить
а не забагато "тюрма"? роботи на будівництві шкіл та дітсадків з браслєтом на руках.
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13.09.2022 12:26 Ответить
Одне другому не заважає.
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13.09.2022 13:05 Ответить
в тюрмах не працюють, там немає виробничого обладнання.
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13.09.2022 13:14 Ответить
Не буду сперечатись. Вжив "тюрма" як узагальнюючий термін.
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13.09.2022 13:24 Ответить
стреляй, и получишь чаек с печеньками...
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13.09.2022 11:51 Ответить
Навіщо цю істоту уже другий день показують. Не в зоопарку ж
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13.09.2022 11:53 Ответить
віддайте падлюку людям
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13.09.2022 11:53 Ответить
На Салтовку.
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13.09.2022 12:25 Ответить
Та тільки свисни і суд Лінча люди зберуть за хвилину
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13.09.2022 12:36 Ответить
Соберите пару сотен.. устроим Еленовку2 для каспского отродья...
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13.09.2022 11:55 Ответить
жалюгідна потвора..., сподіваюсь його засудять, хоча надії мало...
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13.09.2022 11:56 Ответить
почему живым?он что при задержании не мог шею себе сломать?
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13.09.2022 11:56 Ответить
zabitj uroda shtob krovju mochilsa
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13.09.2022 11:57 Ответить
відвезіть його в харківський морг, покажіть тіла "натовців" - жінок,дітей, стареньких людей, - яке воно вбило. Відвезіть його на кладовище - нехай подивиться на фото убитих ним дітей
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13.09.2022 11:58 Ответить
Непогана спроба, але воно в своїй збоченій душі ще й мабуть радіти буде
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13.09.2022 15:41 Ответить
..тільки не треба, щоб полонені руzzкіє сиділи в теплі-ситлі, нехай з ранку до вечора працюють на важких та небезпечних роботах, замінюючи виснажених важкою і небезпечною працею Українців
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13.09.2022 11:59 Ответить
суд буде в Харкові? Згадав би ще координати, по яким стріляв...
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13.09.2022 12:03 Ответить
Ан Мур,гаубичні дивізіони не стріляють по координатах.Ціль,назву цілі,йому дає командир взводу,а командиру по рації дають з командного пункту,який знаходиться десь за 3-4 км до цілі,іноді ближче.Цей член розрахунку тільки виставляє циферки,а стріляє інший.Цілей він не бачить.Може,звичайно, виставити дальність зі своїм спостережним пунктом,но установки перевіряють.Він нічого не зробив,щоб заслужити співчуття.Наляканий-бо його зашугав замполіт,впевнений на 100%.
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13.09.2022 16:40 Ответить
Унылое гавно, очень напоминает Медведчука.
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13.09.2022 12:05 Ответить
После 9 мая 1945 года на территории Европы находилось около 5 млн бывших совков...товаристч Сралин почти половину из них расстрелял по чем без Суда и следствия...a вот Бригаденнфюреру SS Смысловского,типа кавалеру железного креста с дубовыми листьями..(высшая награда рейха)удалось удрать от СМЕРШа..в Люксембург...генералу Власову бравшего Прагу и его соратникам не повезло...растрелляли...но взятие Праги приписывают маршалу Коневу...везде брехня мавзолейная..Куда ни смотри..
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13.09.2022 12:05 Ответить
Вчора на Ютубі з'явилось відео з цим чмонею.Повеселив один з наших хлопців, який дуже промив:"Ну будь ласочка, дайте мені його вдарити хоч раз!"😂😂
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13.09.2022 12:06 Ответить
Просив
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13.09.2022 12:07 Ответить
sobačku žalko. Alj ona tože riuzzge?
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14.09.2022 23:10 Ответить
неповна доповідь... скільки зробив вистрелів, замовчав... скільки раз поповнював боєкомплект, замовчав.... - методи дознання застосувати.
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13.09.2022 12:06 Ответить
Пане Стець,відносно методів дізнання -згоден.Але якщо він наводчик на гаубиці,то в його обов*язки не входить рахувати постріли,а поповнення боєкомплекту-ці взагалі не до гаубичників.Єдине що він міг-перепутати приціл,і вгатити по своєму спостережному пункту.Він і цього не попробував...
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13.09.2022 16:46 Ответить
**** , какие *** они вонючие ,с того дня как переступили гнилыми ногами границу Украины . Это чмо перед камерой овца, но когда они обстреливали город на лице была улыбка, и азарт,не понимая что каждый выстрел уносил людские жизни и горе....
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13.09.2022 12:15 Ответить
Навпаки, дуже добре знав та усвідомлював що робить.
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13.09.2022 13:34 Ответить
По обочинам дорог в Харьковской области валяются руснявые мертвяки. Свои их бросили, нашим сейчас не до них. Так и сгниют. Зачем приходили? Чтобы стать удобрение в нашей земле? Тогда все у них получилось.

Что с ******, русня? - запитує Борислав Береза
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13.09.2022 12:15 Ответить
их как под копирку делали ? почему у них у всех такие ипальники дебильноватые ?
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13.09.2022 12:16 Ответить
Їх робили в нетверезому стані
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13.09.2022 13:12 Ответить
Відвезіть цього п.дара на Салтиковку, передайте мешканцям
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13.09.2022 12:21 Ответить
Має розбирати завали у Харькові.... УСІ.
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13.09.2022 12:21 Ответить
нах його брати в полон?
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13.09.2022 12:23 Ответить
Если из криминала, на пальцах перстни - по мастям и срокам.
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13.09.2022 12:28 Ответить
Дуже хочеться насцяти йому чмошнику в зелений стаканчик
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13.09.2022 12:33 Ответить
Артилеристів та пілотів бомбардувальників же домовилися в полон не брати?
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13.09.2022 12:33 Ответить
Чмо довбане, в тебе посада - сраний плєнний і яекає тебе пожиттєва посада!
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13.09.2022 12:38 Ответить
отдайте его на суд жителей, чьих родственников и чьи дома он уничтожил
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13.09.2022 12:53 Ответить
Весной говорили, что никаких пленных артиллеристов больше не будет, а мне кажется если такие в плен и попадают их нельзя менять, а сразу в суд с обвинением в массовом убийстве, а лучше, чтоб он осознал весь ужас своего преступления и повесился на случайно не отнятом ремешке, или подскользнулся и башкой неудачно ударился....
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13.09.2022 13:06 Ответить
Скільки ж воно життів забрало і знищило будівель. Вбити суку . Що йому 15 років портновські судді дадуть ?
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13.09.2022 13:23 Ответить
Відрубати руки і відпустити.
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13.09.2022 14:27 Ответить
чому воно досі з двома очима та твома руками? по одній вистачить
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13.09.2022 14:45 Ответить
Прив'язати його до дула, "пущай полетает" !
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13.09.2022 14:47 Ответить
Молодой и борзый. Уверен, что ничего ему не будет.
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13.09.2022 14:48 Ответить
Давити, як гниду.
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13.09.2022 15:17 Ответить
Чому він цілий після того як обстрілював житлові квартали, лікарні, родоми ?
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13.09.2022 16:03 Ответить
А чому б нам не зібрати все це чмо і 14 жовтня на День захисника Украіни прогнати іх в іхній жалюгідній формі по Хрещатику, як вони це зробили з нашими бійцями ? Хай би нарешті пройшли своім омріяним парадом ганьби.
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13.09.2022 16:38 Ответить
таких на обмін ніяк, він гаубіци по цивільних стріляв.
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13.09.2022 17:22 Ответить
орка за угол и прикопать...
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13.09.2022 18:13 Ответить
пленный есть пленный и все тут а за то что дай ударю нашему надо втык сделать там вообще нет в армии ни какой дисциплины...
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13.09.2022 18:37 Ответить
Провести через весь Харьков пешком с табличкой "Старший наводчик гаубичного дивизиона" и это будет справедливо.
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13.09.2022 19:19 Ответить
Держите его парни!!!!! Скоро сможем обменять его на таксиста или бабушку пенсионерку.......которые ****** сразу после обмена.....
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13.09.2022 19:59 Ответить
таких конченных мразей ни в коем случае не отдавать на обмен - только судить!
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13.09.2022 21:23 Ответить
Это ж сколько украинцев эта мразь убила? А теперь значит его охраняй корми пои лечи и развлекай? А может он нам совсем не нужен? Мобик чмоня по сравнению с ним просто ангел
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13.09.2022 23:00 Ответить
 
 