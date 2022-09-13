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В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В городе Лозовая Харьковской области российские войска ночью ракетными ударами уничтожили школу и детский сад, также повреждены и другие здания, в частности, амбулатория и частные домовладения.

Об этом сообщил в Телеграмм-канале Лозовский городской голова Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью по инфраструктуре образовательной отрасли россияне ударили ракетами. Уничтожена полностью наша школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория, а также частные дома", - рассказал городской голова.

Без учебных классов осталось полтысячи школьников и 80 воспитанников садика. Это было старейшее учебное заведение Лозовой и единственное на Авиловской стороне.

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В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад 01
В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад 02
В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад 03
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Мабуть цілились в класи української мови і літератури.
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13.09.2022 11:35 Ответить
Московити, які себе у 1721 року назвили росіянами, вкравши нашу історію, зброд племен руйнивників і вбивць, племен гвалтівників і ворюг, племен ненависників і шовіністов.
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13.09.2022 11:36 Ответить
системи IRIS-T Україна отримає вже восени
https://mil.in.ua/uk/news/posol-nimechchyny-povidomyla-koly-********-otrymaye-systemy-ppo-iris-t/
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13.09.2022 11:37 Ответить
 
 