В Лозовой ракетными ударами разрушены школа и детсад. ФОТОрепортаж

В городе Лозовая Харьковской области российские войска ночью ракетными ударами уничтожили школу и детский сад, также повреждены и другие здания, в частности, амбулатория и частные домовладения.

Об этом сообщил в Телеграмм-канале Лозовский городской голова Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью по инфраструктуре образовательной отрасли россияне ударили ракетами. Уничтожена полностью наша школа и детский сад. Пострадали социальные объекты, амбулатория, а также частные дома", - рассказал городской голова.

Без учебных классов осталось полтысячи школьников и 80 воспитанников садика. Это было старейшее учебное заведение Лозовой и единственное на Авиловской стороне.

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