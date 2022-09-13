Залужный зарегистрировал брак офицера ВСУ: Кличко был свидетелем бракосочетания. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве состоялась уникальная свадьба. Мэр Киева Виталий Кличко был свидетелем на бракосочетании офицера Евгения Воротило и Марии Гуреш, а обряд заключения брака проводил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
Об этом сообщила мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних козацких родов – сумского рода Негрейков и черкасского рода Воротил – создали новую семью и теперь будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – сообщила Тамара Гориха Зерня.
Также Кличко и Залужный оставили автографы на украинском флаге.
"После события дети достали флаг и попросили наших почетных гостей на нем расписаться. Благодарю всех, кто разделил с нами наши эмоции в этот день. Верим в победу ВСУ и счастливое будущее наших детей в свободной Украине", – поделилась мать невесты.
Мария Гуреш также выразила благодарность высоким гостям за незабываемую свадьбу.
"Мы очень благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны Виталию Кличко за то, что стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала молодая жена.
Пожалуйста, подождите...
Щастя та здоров'я всім , а головне - мирного неба над головою 👊🏼🙏🏼🙂🙏🏼❤️❤️❤️
Тобто, Кривоніс зробив зе боневтіком, а зе відкрив за це на нього справу. Така вона, зелена подяка.
Інакше буде не клин, а сук, на якому ЗЄрмаків повісять українці у присутності тих самих генералів.
все-рівно треба бути "поскромнішим", щоб 95-й квартал чогось не натворив...
а взагалі, на разі, у арахамій є більш важливі справи:"...зберегти лице путіну та патрушеву..." та відмити гроші руZZкому Злодію абрамовичу...
ну і, звичайно, боротьба з патріотами та волонтерами....
Великоi Вiтчизняноi Вiйни! 💙💛
4 ч.
Залужный: *даже и не думает останавливать контрнаступ.
Россия: Рокировка Изюмско-Балаклейской группировки идёт по плану.
ЗСУ: * продолжает рушить к херам линию фронта, освобождает города и сёла.
Россияне: Так, я не понял. Мы выигрываем спецоперацию или проигрываем?
Кремль: Мы отрицательно перегруппировываемся.
Залужний: Стадія "Отріцаніє". Ждіть.
Войска РФ: Нам 3,14зда! Укры валят с колёс! Вы там о..уели в Москве вообще, нас тут ****** по-полной!
Залужний: Стадія "Гнєв". Ждіть.
ЗСУ: Старшина! А ми отой стовпчик проїхали - то вже російській кордон був? Чи нє?
Старшина: Заї@али @лять, стопчики вони рассматрюють. Он танк знов кинутий, пішли глянемо, може шо полєзне буде.
Россияне: А может - это такой хитрый план?
Залужний: Стадія "Торг". Ждіть.
ЗСУ: Так а шо ждать?
Залужний: Як дійдуть до дєпрєссії - ******* хаймарсамі.
Россияне: Как, как мог так посыпаться фронт? Мы в шоке... такого не может быть...
ЗСУ: Це вже вона?
Старшина: Хто - вона?
ЗСУ: Дєпрєссія?
Залужний: ВОГОНЬ!
Войска РФ: Ааааа!!! Сьобуем, @лять!!! *******!!!
Українці: * донатять на пікапи, мавікі та буржуйкі.
Россияне: Так мы с НАТО воюем, или тока с Украиной?
Путин: С НАТО.
Россияне: То есть Залужный командует войсками НАТО?
Путин: Нет... то есть да... та @лять!
Українці: Ми, чєстно говоря, такого не очікували. Ну Балаклєя. Ну Куп'янськ, це ще понятно... Но Ізюм? Святогірськ?
ЗСУ: Вірте у нас. Пам'ятайте загиблих. Поважайте живих. І ми все зробимо.
Нехай ваші діточки народяться в мирній і вільній Україні!!!
Нехай би людина зайнялася тією справою яку вміє.