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Залужный зарегистрировал брак офицера ВСУ: Кличко был свидетелем бракосочетания. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве состоялась уникальная свадьба. Мэр Киева Виталий Кличко был свидетелем на бракосочетании офицера Евгения Воротило и Марии Гуреш, а обряд заключения брака проводил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Об этом сообщила мать невесты, писательница Тамара Гориха Зерня на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей семье был большой праздник. Моя дочь Мария Гуреш стала женой Евгения Воротило. Потомки двух древних козацких родов – сумского рода Негрейков и черкасского рода Воротил – создали новую семью и теперь будут строить собственный дом. Большой честью для нас является то, что молодоженов расписал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, а свидетелем бракосочетания стал мэр Киева Виталий Кличко. И сделали это с большой искренностью и теплом", – сообщила Тамара Гориха Зерня.

Также Кличко и Залужный оставили автографы на украинском флаге.

"После события дети достали флаг и попросили наших почетных гостей на нем расписаться. Благодарю всех, кто разделил с нами наши эмоции в этот день. Верим в победу ВСУ и счастливое будущее наших детей в свободной Украине", – поделилась мать невесты.

Мария Гуреш также выразила благодарность высоким гостям за незабываемую свадьбу.

"Мы очень благодарны Валерию Залужному за то, что благословил нас и расписал. Мы также благодарны Виталию Кличко за то, что стал нашим свидетелем. Этот день был невероятно светлым. Мы окрылены. Мы вдохновлены", – написала молодая жена.

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Залужный зарегистрировал брак офицера ВСУ: Кличко был свидетелем бракосочетания 01
Залужный зарегистрировал брак офицера ВСУ: Кличко был свидетелем бракосочетания 02
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Топ комментарии
+38
Козацькому роду, нема переводу. Слава Україні! Слава ВСУ! Щира подяка та низький уклін вам хлопці та дівчата, які боронять ріну Землю!
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13.09.2022 12:03
+35
Счастья молодоженам !
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13.09.2022 11:59
+29
У Залужного рейтинг зашкалює. У мене передчуття що головний зебіл йому страшенно заздрить і вбачає в ньому конкурента, а конкуренції клоун не терпить.
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13.09.2022 12:07
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Скальп бы касапутина им подарить на свадьбу, но чуток в сроки не вложились...
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13.09.2022 11:58 Ответить
Счастья молодоженам !
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13.09.2022 11:59 Ответить
Щастя 1 здорових д1точок!
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13.09.2022 14:07 Ответить
Козацькому роду, нема переводу. Слава Україні! Слава ВСУ! Щира подяка та низький уклін вам хлопці та дівчата, які боронять ріну Землю!
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13.09.2022 12:03 Ответить
Воротило то прізвище, звичайно, моцне
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13.09.2022 12:03 Ответить
Долгих лет счастливой супружеской жизни
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13.09.2022 12:03 Ответить
Головне - що кожен на своєму місці.
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13.09.2022 12:04 Ответить
Щастя молодятам.
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13.09.2022 12:04 Ответить
Бажаю молодятам народити багато діточок, козаків та козачок
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13.09.2022 12:05 Ответить
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13.09.2022 12:08 Ответить
Гарна пара і дуже гарні та мужні свідки 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
Щастя та здоров'я всім , а головне - мирного неба над головою 👊🏼🙏🏼🙂🙏🏼❤️❤️❤️
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13.09.2022 12:06 Ответить
У Залужного рейтинг зашкалює. У мене передчуття що головний зебіл йому страшенно заздрить і вбачає в ньому конкурента, а конкуренції клоун не терпить.
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13.09.2022 12:07 Ответить
Рейтинг Залужного пов'язаний з його бойовими заслугами,а зе заслуг не має,а значить і рейтинг фейковий
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13.09.2022 12:15 Ответить
Хватит вбивать клин между военными и властью!
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13.09.2022 13:15 Ответить
Влада сама забиває клин. Генерали Марченко, Кривонос, а так же Т.Чорновол отримали кримінальні справи, а два мордоворота з марафону отримали нагороди.
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13.09.2022 13:30 Ответить
Бо коли захищав аеропорт Київ-Жуляни, закрив його щоб зе не втік.

Тобто, Кривоніс зробив зе боневтіком, а зе відкрив за це на нього справу. Така вона, зелена подяка.
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13.09.2022 13:46 Ответить
+++)
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13.09.2022 15:45 Ответить
Хай ЗЄрмаки тримають свої липки рученята подалі від бойових генералів та військових дій - і не буде ніяких клинів.

Інакше буде не клин, а сук, на якому ЗЄрмаків повісять українці у присутності тих самих генералів.
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13.09.2022 13:43 Ответить
ок, просто насадим тебя на зеленую бутылку, безо всяких клиньев
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14.09.2022 17:31 Ответить
у Генерала Кривоноса також зашкалював рейтинг....поки про ЦЕ не взнали єрмачки з арахаміями....

все-рівно треба бути "поскромнішим", щоб 95-й квартал чогось не натворив...

а взагалі, на разі, у арахамій є більш важливі справи:"...зберегти лице путіну та патрушеву..." та відмити гроші руZZкому Злодію абрамовичу...
ну і, звичайно, боротьба з патріотами та волонтерами....
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13.09.2022 13:15 Ответить
всім посрати шо там Гундосік терпить або не теприть
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14.09.2022 17:30 Ответить
Щастя молодятам ,козацькому роду не має переводу, а Черкащина козацька земля
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13.09.2022 12:07 Ответить
Суми також не пасуть заднiх! I це було доведено на початку
Великоi Вiтчизняноi Вiйни! 💙💛
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13.09.2022 12:14 Ответить
Побільше діточок!!!
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13.09.2022 12:09 Ответить
козаки були непереможні, коли у сім'ях виховували по 4-8 душ дітей. Сірко одержав сотні перемог у боях, турецький флот не намагався вступати в бій з козацькими чайками. Совпаденіє? Нє думаю.
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13.09.2022 12:09 Ответить
Тендітно та зворушливо, і водночас міцно, грунтовно та непорушно.
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13.09.2022 12:21 Ответить
Дай бог щастя...
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13.09.2022 12:23 Ответить
Господи, дай їм долю в цей буремний час.
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13.09.2022 12:35 Ответить
Мартин Брест

4 ч.
Залужный: *даже и не думает останавливать контрнаступ.

Россия: Рокировка Изюмско-Балаклейской группировки идёт по плану.

ЗСУ: * продолжает рушить к херам линию фронта, освобождает города и сёла.

Россияне: Так, я не понял. Мы выигрываем спецоперацию или проигрываем?

Кремль: Мы отрицательно перегруппировываемся.

Залужний: Стадія "Отріцаніє". Ждіть.

Войска РФ: Нам 3,14зда! Укры валят с колёс! Вы там о..уели в Москве вообще, нас тут ****** по-полной!

Залужний: Стадія "Гнєв". Ждіть.

ЗСУ: Старшина! А ми отой стовпчик проїхали - то вже російській кордон був? Чи нє?

Старшина: Заї@али @лять, стопчики вони рассматрюють. Он танк знов кинутий, пішли глянемо, може шо полєзне буде.

Россияне: А может - это такой хитрый план?

Залужний: Стадія "Торг". Ждіть.

ЗСУ: Так а шо ждать?

Залужний: Як дійдуть до дєпрєссії - ******* хаймарсамі.

Россияне: Как, как мог так посыпаться фронт? Мы в шоке... такого не может быть...

ЗСУ: Це вже вона?

Старшина: Хто - вона?

ЗСУ: Дєпрєссія?

Залужний: ВОГОНЬ!

Войска РФ: Ааааа!!! Сьобуем, @лять!!! *******!!!

Українці: * донатять на пікапи, мавікі та буржуйкі.

Россияне: Так мы с НАТО воюем, или тока с Украиной?

Путин: С НАТО.

Россияне: То есть Залужный командует войсками НАТО?

Путин: Нет... то есть да... та @лять!

Українці: Ми, чєстно говоря, такого не очікували. Ну Балаклєя. Ну Куп'янськ, це ще понятно... Но Ізюм? Святогірськ?

ЗСУ: Вірте у нас. Пам'ятайте загиблих. Поважайте живих. І ми все зробимо.
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13.09.2022 12:36 Ответить
русскіє ушлі в атрєцалавку...
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13.09.2022 13:08 Ответить
Щастя, міцного кохання.
Нехай ваші діточки народяться в мирній і вільній Україні!!!
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13.09.2022 15:43 Ответить
А чому Зеленського тамадою не запросили?
Нехай би людина зайнялася тією справою яку вміє.
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13.09.2022 18:39 Ответить
нашо людям свято псувати?
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14.09.2022 17:32 Ответить
 
 