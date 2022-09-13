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"Бердянск – это Украина!", - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Активисты распространяют в Бердянске листовки против паспортизации и референдума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистов движения "Жовта Стрічка".

"Бердянск - не сдается! Бердянск - это Украина! Активисты движения "Жовта Стрічка" распространили листовки против принудительной паспортизации и референдума. Мы будем преследовать рашистов везде, наши листовки, ленты показывают им, что украинское сопротивление в Бердянске, наши граждане продолжают боротся", – говорится в сообщении.

Бердянск – это Украина!, - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума 01

Бердянск – это Украина!, - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума 02
Бердянск – это Украина!, - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума 03
Бердянск – это Украина!, - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума 04
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Молодці, таке робити у окупації дуже небезпечно!
Слава Україні!
Слава Героям!
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13.09.2022 12:17 Ответить
А вот если бы листовки прибивали гвоздём, к спине руССкого чечленца, процесс бы ускорился в разы..
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13.09.2022 12:30 Ответить
Не называйте чеченами эту погань, чечены, настоящие, воюют с путиным за Украину ,а когда мы победим, будут воевать за Чечню с муртадами акка кадыркин и компания, это предатели чеченского народа и ислама.
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15.09.2022 16:01 Ответить
Бережи вас Господь
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13.09.2022 12:54 Ответить
Бережіть себе, справжні українці
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13.09.2022 13:22 Ответить
 
 