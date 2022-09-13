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"Бердянск – это Украина!", - активисты распространили в оккупированном городе листовки против паспортизации и референдума. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Активисты распространяют в Бердянске листовки против паспортизации и референдума.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на активистов движения "Жовта Стрічка".
"Бердянск - не сдается! Бердянск - это Украина! Активисты движения "Жовта Стрічка" распространили листовки против принудительной паспортизации и референдума. Мы будем преследовать рашистов везде, наши листовки, ленты показывают им, что украинское сопротивление в Бердянске, наши граждане продолжают боротся", – говорится в сообщении.
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