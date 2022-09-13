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Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе партизаны подорвали патруль российских оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", - говорится в сообщении.
По словам Андрющенко, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка, они живы. Никто из "художников" не пострадал и все находятся в безопасности.
Топ комментарии
+41 Лилия Стацкая
показать весь комментарий13.09.2022 12:55
+32 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий13.09.2022 12:55
+23 Маркиз
показать весь комментарий13.09.2022 13:07
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тут красиво........))))))
3 ч. ·
Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?
Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.
Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).
Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.
ПРОПОНУЮ внести в законодавство для депутатів усіх рівнів в чергові вибори і протягом 15 років виборів потому вимогу ОБОВЬЯЗКОВОй участі на фронті проти кацапів на українсько- масковітской війні