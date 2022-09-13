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Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны подорвали патруль российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка, они живы. Никто из "художников" не пострадал и все находятся в безопасности.

Читайте: Мариупольских первоклассников оккупанты заставляют учить гимн РФ, - Андрющенко

Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко 01
Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко 02
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Топ комментарии
+41
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13.09.2022 12:55
+32
Андрій Іллєнко

3 ч. ·

Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

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13.09.2022 12:55
+23
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13.09.2022 13:07
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Да, мабуть живі, хоч і без башки но досі продовжують бігати.
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13.09.2022 12:50 Ответить
https://youtu.be/GcK0lvRy5qU


тут красиво........))))))
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13.09.2022 13:13 Ответить
Економят на взривчатці.
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13.09.2022 12:52 Ответить
Швидше за все жбурнули гранати.
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13.09.2022 12:54 Ответить
Флешмоб "відправ кацапа в пекло" набирає обертів.
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13.09.2022 12:52 Ответить
На границе с россией образовались огромные очереди из людей, бегущих из-за контрнаступления ВСУ. Однако россияне коллаборантов с русскими паспортами, выданными на оккупированных территориях Украины, просто не пропускают, рассказал (https://glavred.info/ukraine/izmennikov-ne-*******-pogranichniki-ne-puskayut-v-rf-s-vydannymi-v-ukraine-russkimi-pasportami-10408712.html) военный эксперт Олег Жданов.
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13.09.2022 12:54 Ответить
Зрадники там теж не потрібні.
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13.09.2022 12:55 Ответить
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13.09.2022 12:55 Ответить
Андрій Іллєнко

3 ч. ·

Якого біса депутати опзж та інша рашистська мразь їздить по Києву на лексусах з озброєною охороною, рішає якісь вапроси, ходить у ВР?

Вони мали б сидіти по підвалах у найкращому для них випадку.

Лексуси давно мали бути віддані на армію, а тітушки з охорони мити парашу в казармі (на фронт забагато честі).



Мене верне від думки, що ця мразота збирається знову відсидітися, переназватися, лишитися при баблі і далі щось рішати в цій країні.

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13.09.2022 12:55 Ответить
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13.09.2022 12:59 Ответить
Так усюди причаїлися і чекають свого часу , ПОКИ ПАТРІОТИ ГИБНУТЬ НА ФРОНТІ

ПРОПОНУЮ внести в законодавство для депутатів усіх рівнів в чергові вибори і протягом 15 років виборів потому вимогу ОБОВЬЯЗКОВОй участі на фронті проти кацапів на українсько- масковітской війні
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13.09.2022 13:09 Ответить
Софійко,це так,але ти забула хто в нас закони пише...як би "отих" почистити,то самі повтікають,раніш ніж закон вийде)))
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13.09.2022 14:33 Ответить
Zе-шмарклiй не в ту группу включили..Це вже давно усiм зрозумiло...
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13.09.2022 14:56 Ответить
У клоуна гарно виходить тільки кривлятись.
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13.09.2022 12:57 Ответить
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13.09.2022 13:07 Ответить
И минские переговоры не устроили.
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13.09.2022 13:10 Ответить
утихни, при тому стані армії ти б просто втік
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13.09.2022 13:45 Ответить
Ну так вислухай Ермака та зроби усе навпаки ,чи хочешь успіха- зроби все до того як взає Зермак.
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13.09.2022 14:30 Ответить
Я про це давно казав. Дійсно, унікальний випадок.
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13.09.2022 13:36 Ответить
В 14-15 тоже воевали не благодаря пороху, а вопреки его командам "не стрелять, а наблюдать"...
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13.09.2022 15:33 Ответить
Не кизди,Якщо би Порох не відновив армію та не озброїв ії, не було б відвойовано 2 третини Донбасу,котрі твій зелений здав потім ворогу як лінію розмеження.І зараз би закидували ворога асфальтом, та ховалися за мільярд дерев від Зе, бо то були ваші приоритети під час війни.
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13.09.2022 15:47 Ответить
К твоему сведению с 15го года добровольцы пришедшие в 14 МАССОВО ушли из армии из-за пороха и той шоблы, которая при гем там осела ! Порох не давал воевать, а "вязал армию по ногам и рукам"! Ещё в 15м он хотел отдать Широкинсеий участок кацапам, под предлогом доброй воли ...
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13.09.2022 18:17 Ответить
Брехня.
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13.09.2022 18:20 Ответить
Ты как кацапы... Пораспрашивай об этом тех, кто воевал в 14-15 ! Особенно Азовцев - они в 15м отказались сдавать Широкинское направление , вопреки хотелкам пороха ! Можешь и инете найти об этом !
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13.09.2022 18:38 Ответить
Это ты кацап,я помню твои коменти, сидело ты в бане пока не перелогинилось думаешь нацепил прокси и тебя не помнят,"злой гном"?Стули пельку,поки я не звернулася до адміна,в мене чоловік воював 14-15 рік, тоді арміі взагалі ще не було,тільки створювалася,були добробати,верзешь казна що.У вас ,козламорді були великі надіі на Зе,але сталося не так як гадалося,тепер у вас один спільний ворог -Порошенко,щеб пак! Але це вам не допоможе,сиди отам у Германіі ,чи в мухосранске, і не пиши мені муйню. Розплата вже близька, і за Чонгар ,і за Маріуполь, і за Бучу ,Харьків,Херсон ,за вагнерівців ,за розкрадання бюджету ,та переслідування бойових генералів та патріотів, за тещо три роки знекровлювали армію і зруйнували обороний заказ,за закриття ракетної програми і за катували КБ"Луч" ,і ще багато ,багато за що нагадають зеленим і помиї на Пороха вже вам не допоможуть.
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13.09.2022 19:37 Ответить
Что ты так разбрехалась ?
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13.09.2022 20:57 Ответить
"в селе Широкино вблизи Мариуполя планируют создать 30-км зону безопасности. В Мариуполе уже прошел митинг против вывода войск из Широкиного"...
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13.09.2022 18:44 Ответить
Але Маріуполь здали ви , тварини зелені,і Чонгар розмінували ви,навіть протитанкові їжаки повбирали, якраз за день до наступу російського десанта з Криму ,саме в тому напрямку.При Пороху путлер не наважився починати повномасштабну війну,чекав на зелени крису .може тобі нагадати що робив Зе і 95 квартал у 15?Танцювали на лабутенах перед сепарами,а Зеленка пропанувала виплати за сдачу українських позицій в інеті.Ще раз кажу, вам вже не допоможуть ні брехня на Пороха, ні піар,бо люди побачили що робили ви особисто.Жарти скінчені, готуйтеся і ви відповідати за скоєне,Чонгар Порошенком не прикриеш,він його замінував,а ось хто відкрив дорогу рашистам ,вже знає уся Україна.
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13.09.2022 19:42 Ответить
Как не крути, а именно сейчас кацапам наваляли общими усилиями... А при порохе были только "сопереживания на словах " и всякие там минские, с которых ели ели соскочили !
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13.09.2022 21:00 Ответить
поздно,троль, реакции не будет, не трать тут время.
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14.09.2022 01:42 Ответить
Розїздились тварі, партизанам вже нема де і міну поставить, як кацапоїд зразу в неї влізе
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13.09.2022 12:56 Ответить
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13.09.2022 13:00 Ответить
Рашисти бісяцться коли бачать букву Ї, бо думають, що то намальований їхній обвислий недофюрер.
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13.09.2022 13:00 Ответить
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13.09.2022 14:39 Ответить
Правильно писать - пiдiрвали пiдiрастов..
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13.09.2022 13:07 Ответить
Підірвали підірвастів.
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13.09.2022 13:38 Ответить
 
 