Партизаны подорвали патруль оккупантов в Мариуполе, троих рашистов госпитализировали, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны подорвали патруль российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка, они живы. Никто из "художников" не пострадал и все находятся в безопасности.

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