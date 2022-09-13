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Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На стволе танка, сопровождавшего грузовик РФ, видна надпись "Вагнер".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вот как должен выглядеть российский "Вагнер"! Новейший российский Т-72Б3М образца 2016 года с надписью на стволе "Вагнер", разорванный в клочья взрывом боекомплекта на остановке автобуса возле села Граково. Танк сопровождал грузовую машину, которая перевозила боеприпасы, и танк, и грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва из засады группой украинских бойцов из пока неизвестного подразделения", - рассказал журналист.

Смотрите: Заброшенные позиции и трофейная техника российских оккупантов около Купянска. ВИДЕО

Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский Вагнер 01
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Топ комментарии
+42
Чудово!

Чекаю на початок розслідування зливу "вагнерівців" *****.
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13.09.2022 13:52
+31
И так все знают - Дерьмак и его подопечный
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13.09.2022 13:53
+13
Знать - мало! Они должны сесть за это!
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13.09.2022 13:55
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Чудово!

Чекаю на початок розслідування зливу "вагнерівців" *****.
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13.09.2022 13:52 Ответить
Знатно шматок гармати відлетів.
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13.09.2022 13:56 Ответить
"музиканти" "флейту" загубили

і мабуть не тільки ту що на фото
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13.09.2022 14:04 Ответить
хотел орех раздавить да как то пошло не так..у танка....
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13.09.2022 14:40 Ответить
Походу ствол погнули еще раньше по пьяни, или треснул из- за рукожопости при стрельбе. Вот и заменили на деревянный, покрасили. Ну если не стрелять, то никто не заметит. Русская смекалака, ёпт.
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13.09.2022 18:04 Ответить
хай наш невтік у александра грігоріча допомоги попросить в цьому розслідуванні!
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13.09.2022 15:38 Ответить
И так все знают - Дерьмак и его подопечный
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13.09.2022 13:53 Ответить
Знать - мало! Они должны сесть за это!
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13.09.2022 13:55 Ответить
Так хто ж їх зараз посадить? Вони ж пам'ятник(влада). Треба або їх зараз зносити, або чекати закінчення війни. Але до того часу влада ще стільки всього може "прої**и...
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13.09.2022 14:08 Ответить
Зараз неможливо. Одна надія, що ряди 73% трохи порідшали на фоні останніх майже 7 місяців. Назавжди!
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13.09.2022 14:18 Ответить
"Зе" це тільки явна прокладка, критика порошенківськими та Єханурівськими... Тобто на другий строк він адміністративно займе 2ге місце щоб в другому туры точно ЮВТ не змогла пролізти як це було до цього...
Популус на розтяжці правління олігархії, вона буде витворяти що завгодно, адже якщо повились на серіали, то поведуться як і африканці на бусики...
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13.09.2022 14:49 Ответить
Так, дермак і абдристович ще тим вкраденим на блокпосту гранатометом, що знищили кацапів на Банковій, а потім перебралися під Балаклею і шарахнули "вагнерівців". В усякому разі так вони напишуть про це в книзі для баранів 73%, але чуточку пізніше.
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13.09.2022 14:54 Ответить
Їхали в Г(ракове), а опинились в С().
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13.09.2022 13:53 Ответить
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13.09.2022 13:57 Ответить
ще цікавіше, коли розірваний свинособака висить на гиляках або розкиданий на дорозі. танк ще міг би й ЗСУ послужити...хоч запчастинами.
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13.09.2022 13:53 Ответить
Після того як на метал подіяла висока температура горіння окремі деталі не годні до використання від слова зовсім.Кожна деталь має технологію термообробки і свою твердість відповідно. І після горіння ці параметри значно погіршуються. Це все на переплавку піде.
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13.09.2022 16:25 Ответить
Металолом скоро ніпочім буде, але багато.
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13.09.2022 13:57 Ответить
Это если 72 такой ржавый, то в каком состоянии у орды техника постарше? Вторая армия мира, дебилы б... (с)
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13.09.2022 13:58 Ответить
Він такий після того,як горів.
В Киїіській області розстріляні авто мають такий же вигляд,ніби ржаві...гори авто.
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13.09.2022 14:21 Ответить
Заметил что у всех подбитых вагнеровских танков стволы оторвались. Это у них наверное фирменная особенность.
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13.09.2022 13:58 Ответить
Ствол отрывается если туда попадает ,например песок, и снаряд не
выходит и срабатывает там. По этому танкисты часто чистят стволы ,
а на дальних маршах идут с перевёрнутой башней и одетым чехлом .
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13.09.2022 14:08 Ответить
Автотомия - процесс сбрасывания хвоста при нападении у ящериц
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13.09.2022 14:15 Ответить
Кротов,а якщо попробувати з сірою речовиною?Танк їде і охороняє автомобіль з ************.Як думаєш,пушка в танку заряджена?Тут його "зустрічають" з Джавеліном.Тепло так стрічають.Весь БК,і той снаряд що в стволі,підриваються.Ось і результат...Ні на яких таких бракованих танках кацапи в Україну не полізли б.....
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13.09.2022 15:20 Ответить
Кому то в Граковом очень не по душе пришелся цикл опер "Кольцо нибелунга".А уж "полет валькирий", судя по развороченной технике,так вообще выбесил.
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13.09.2022 14:11 Ответить
Був би Вагнер живий то написав би оперу "Загибель козлів" щоб цей непотріб не користувався його іменем.
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13.09.2022 14:40 Ответить
Підозрюю, що якби Вільгельм Ріхард знав наперед як спаплюжать його ім'я,він би волів бути не знаменитим композитором,а безвісним теслею.
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13.09.2022 15:51 Ответить
Сволочи, такое имя испохабили
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13.09.2022 14:51 Ответить
ЗЛО - задача - очорнити СВІТЛО...
Коловрат гітлером із значимого останнього....

А скільки добрих і світлих речей це зло під різними масками та в різні часи спаскудило.

Так може років 200-300-1500 до нас й була Земля Раєм...
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13.09.2022 14:54 Ответить
Так має виглядати уся рабсія!
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13.09.2022 15:28 Ответить
почему он же зализный и товстенный гомогеннный броня)вычтут с зарплаты автопарка и зампотеха))как утеря патрона от пм ..чп вватного маштаба)
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13.09.2022 19:00 Ответить
Яка краса,Граково це за Чугуївим, памятаю туди електрички через Чугуїв ходили.
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14.09.2022 02:31 Ответить
 
 