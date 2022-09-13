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Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области: Так должен выглядеть российский "Вагнер". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На стволе танка, сопровождавшего грузовик РФ, видна надпись "Вагнер".
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вот как должен выглядеть российский "Вагнер"! Новейший российский Т-72Б3М образца 2016 года с надписью на стволе "Вагнер", разорванный в клочья взрывом боекомплекта на остановке автобуса возле села Граково. Танк сопровождал грузовую машину, которая перевозила боеприпасы, и танк, и грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва из засады группой украинских бойцов из пока неизвестного подразделения", - рассказал журналист.
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показать весь комментарий13.09.2022 13:55
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Чекаю на початок розслідування зливу "вагнерівців" *****.
і мабуть не тільки ту що на фото
Популус на розтяжці правління олігархії, вона буде витворяти що завгодно, адже якщо повились на серіали, то поведуться як і африканці на бусики...
В Киїіській області розстріляні авто мають такий же вигляд,ніби ржаві...гори авто.
выходит и срабатывает там. По этому танкисты часто чистят стволы ,
а на дальних маршах идут с перевёрнутой башней и одетым чехлом .
Коловрат гітлером із значимого останнього....
А скільки добрих і світлих речей це зло під різними масками та в різні часи спаскудило.
Так може років 200-300-1500 до нас й була Земля Раєм...