В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и в Офисе Генпрокурора.
"Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага. Задокументировано, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.
Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении СБУ.
В ходе обыска по месту жительства корректировщика изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ, содержание которых подтверждает сбор и передачу указанных данных. В данный момент корректировщику сообщено о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовится.
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Карл!
В одному складі! 😂
Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?
Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
та нахіба? Виштрикнути тій паскуді очі - нехай собі й надалі "хімєрьі" шукає.