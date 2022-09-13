В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и в Офисе Генпрокурора.

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"Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага. Задокументировано, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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В ходе обыска по месту жительства корректировщика изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ, содержание которых подтверждает сбор и передачу указанных данных. В данный момент корректировщику сообщено о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовится.







