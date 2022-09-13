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В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и в Офисе Генпрокурора.

"Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага. Задокументировано, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 01

Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 02

В ходе обыска по месту жительства корректировщика изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ, содержание которых подтверждает сбор и передачу указанных данных. В данный момент корректировщику сообщено о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовится.

В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 03


В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 04
В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 05
В Николаеве задержали двух агентов РФ: отслеживали HIMARS, позиции ВСУ и корректировали ракетные удары по городу 06
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Топ комментарии
+28
Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
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13.09.2022 14:34
+23
Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
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13.09.2022 14:40
+14
а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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13.09.2022 14:42
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Все химарсы давно уничтожены. Два раза. Всем агентам отбой.
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13.09.2022 14:34 Ответить
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13.09.2022 14:43 Ответить
Некто Конашенков намедни отрапортовал что в Николаевской области уничтожено 45 тыс. тонн боеприпасов (!). Петушок не удосужился почитать что на Хиросиму было сброшено ~17 тыс. тонн, на Нагасаки ~21 тыс. тонн. Так что да, фантазии им не занимать, а их быдло хавает.
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13.09.2022 14:46 Ответить
Це міліони !!!! 155 мм снарядів!
Карл!
В одному складі! 😂
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13.09.2022 15:04 Ответить
Та таких у Миколаєві і інших містах не десятки навіть, а тисячі. Стріляти гадів і капець. Дивно. Іде війна, а діють закони мирного часу. Як тоді виграти війну. А зеленцирк?
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13.09.2022 15:12 Ответить
Посадить тварюк в деревянные хаймарсы и сообщить оркам координаты.
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13.09.2022 16:11 Ответить
Если это не фейк (а зная наше СБУ, это может быть с вероятностью 50\50) - повесить нах. Стыдно жить в одном городе с **********, которые зовут в него ракеты.

Жаль что у нас импотентные силовые структуры. Если в Одессе судьи вместо сроков заставляют читать Кайдашеву Сiм`ю, или че-то в этом духе, то что мешает суду например проявить креативность и судить не за держзраду, а за МАССОВОЕ УБИЙСТВО ?

Хотя я бы просто вешал. Еще и семье счет за верёвку, за то что воспитали такого хеусоса.
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13.09.2022 14:40 Ответить
Буде тобі прильот......
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13.09.2022 14:40 Ответить
При затриманні не чинили опір? ((
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13.09.2022 14:41 Ответить
посадить на ракету HIMARS и отправить домой, пускай полетает
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13.09.2022 14:42 Ответить
"посадить на ракету HIMARS"
та нахіба? Виштрикнути тій паскуді очі - нехай собі й надалі "хімєрьі" шукає.
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13.09.2022 18:01 Ответить
а скільки ше таких підорів штопаних, не викрито.......... 😡😡😡😡
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13.09.2022 14:42 Ответить
Тварюку розстріляти на місці !!
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13.09.2022 14:42 Ответить
Фанатики руцкого міра.
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13.09.2022 14:46 Ответить
Зробити з них самовари та вiдправити на кацапiю!
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13.09.2022 14:48 Ответить
Таких тварей нужно связывать и оставлять на месте куда они навели. Етого же закон не запрещает. Пускай сидит и ждет когда по нему его руzкие братья влупят
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13.09.2022 14:49 Ответить
Так инфраструктуры не напасешься на каждого одноразового диверсанта.
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13.09.2022 14:50 Ответить
WTF. Вішати
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13.09.2022 15:18 Ответить
Нужно законодательно оформить конфискацию жилья у этих 3дарасов , с последующей передачей этого жилья беженцами с зоны военных действий. Семьи этих скотов выгонять на улицу, пусть поживут в шкуре переселенцев.
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13.09.2022 16:08 Ответить
 
 