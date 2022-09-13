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Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ во время деоккупации Харьковщины захватывают трофейную российскую технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Еще немного трофеев ВСУ получили в Харьковской области", - говорится в сообщении.
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+52 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий13.09.2022 15:26
+23 Маркиз
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+20 Маркиз
показать весь комментарий13.09.2022 15:50
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Пожалуйста, подождите...
Ті що побігли - зрозуміли що це тупа геноцидна війна, злив їх в
унітазРай...
Саме тому - це добре що вони тепер будут Х-ла добивати в самом кремлі.
Чому в цьому впевнений - тому що перехоплення є.
Все що зараз відбувається ще "реконструкція" позорного миру в першій світовій війні. В якій перемогли НКВД-сили Зла.
Які правлять ними на нами до сих пір через олігархів та павликів морозових на кшталт Медведчука (початок взяв з Степана Хмари), покористались - викинули. Так саме і з "тюрьмой народів" - 300 років геноциду та окупації Світу - і тепер - в
унітазРай.
В крематоріях спалено більше 30%. Саме ті які не потрапили в офіційні втрати. Так "економлять". Якась частина - не сподобалась поведінка офіцеру/кадірівцю.
Хоча якщо дотичні до цієї парафії знаєте що нікому.