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Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ во время деоккупации Харьковщины захватывают трофейную российскую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Еще немного трофеев ВСУ получили в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 01
Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 02
Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 03
Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 04
Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 05
Трофейная вражеская техника, захваченная защитниками Украины в Харьковской области 06

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Топ комментарии
+52
Єрмак - хто не впізнав

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13.09.2022 15:26
+23
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13.09.2022 15:41
+20
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13.09.2022 15:50
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Был Мудрец, а стал Беглец
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13.09.2022 15:24 Ответить
А взагалі, йому капець.
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13.09.2022 15:27 Ответить
Сподіваюсь що навіть "мєртвєц"
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13.09.2022 15:27 Ответить
Ні, ті що упороті - не бігли, а їм нав'язали стріляти "бЕндеровев".
Ті що побігли - зрозуміли що це тупа геноцидна війна, злив їх в унітаз Рай...

Саме тому - це добре що вони тепер будут Х-ла добивати в самом кремлі.
Чому в цьому впевнений - тому що перехоплення є.

Все що зараз відбувається ще "реконструкція" позорного миру в першій світовій війні. В якій перемогли НКВД-сили Зла.
Які правлять ними на нами до сих пір через олігархів та павликів морозових на кшталт Медведчука (початок взяв з Степана Хмари), покористались - викинули. Так саме і з "тюрьмой народів" - 300 років геноциду та окупації Світу - і тепер - в унітаз Рай.

В крематоріях спалено більше 30%. Саме ті які не потрапили в офіційні втрати. Так "економлять". Якась частина - не сподобалась поведінка офіцеру/кадірівцю.
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13.09.2022 17:31 Ответить
Тут більше питання - чому наші спецслужби не прибрали окурка після острова Зміїний.
Хоча якщо дотичні до цієї парафії знаєте що нікому.
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13.09.2022 17:34 Ответить
Як з'явився цей "мудрец"? Мабуть шляхом схрещення слів "мудак" і "піздєц"... Бо справжня мудра людина у чужу країну на танку вбивати з маєчнею на вустах не поїде.
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13.09.2022 15:49 Ответить
Єрмак - хто не впізнав

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13.09.2022 15:26 Ответить
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13.09.2022 15:28 Ответить
Это да. Ермаку забыли сообщить про подготовку наступления на Востоке, поэтому оно такое успешное оказалось. Говорят и в минобороны тоже удивились собственным успехом. Только генштаб в курсе был по-полной.
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13.09.2022 15:31 Ответить
писали що ні Зеля, ні Єрмак не знали. Здається, що першим це озвучив Березовець
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13.09.2022 15:33 Ответить
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13.09.2022 15:41 Ответить
треба було дописать- ні Безуглой.
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13.09.2022 17:33 Ответить
Жгі ісчо!
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13.09.2022 15:51 Ответить
Ну да, осла оманского все и так узнали.
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13.09.2022 16:02 Ответить
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13.09.2022 15:31 Ответить
Покрасить, и на передовую, слать подарки бывшим хозяевам.
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13.09.2022 15:38 Ответить
Там еще надо разобраться что с двигателем. Рашики полевой ремонт затеяли. Наверно перебрать хотели.
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13.09.2022 16:09 Ответить
Я думаю у вас найдутся специалисты. Техника то почти одинаковая.
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13.09.2022 16:24 Ответить
Для Зе-**расів, збитий іранський Б.л, достатньо для розірвання дип. Зв'язків, чи ще ні??
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13.09.2022 15:48 Ответить
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13.09.2022 15:50 Ответить
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13.09.2022 19:31 Ответить
Ці фото були і неділю ввечері. Ще хлопці припускали що це рембаза орків під Ізюмом.
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13.09.2022 15:53 Ответить
Шилка і Град гарний улов, з танка бачу кацапи двіжок зняли, чи алюміній хотіли здати на бухло
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13.09.2022 16:09 Ответить
хлопці, які захоплену техніку дивились, кажуть, що в танках тільки дві передачі: перша щоб на парадах їздити і задня - щоб відступати! 😂
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13.09.2022 16:11 Ответить
сколько же они соляры жрут пока доедешь до места уже заправляться надо
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13.09.2022 16:23 Ответить
 
 