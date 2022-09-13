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С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкома.
Об этом пишет Qirim.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Издание опубликовало "документ", назначенный транспортной компании "ТРАНСКАРГО" от военного комиссариата. В нем говорится об организации призыва по мобилизации, новых правилах перехода Крымского моста и ограничении выезда.
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У представників неорганізованого злочинного угрупування "узкій мір" відсихає остання сіра ізвіліна.
(очень давняя народная примета )
Но ! есть вероятность ареста быть отпизж...нными.
халява- Она такая...___