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С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкома.

Об этом пишет Qirim.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Издание опубликовало "документ", назначенный транспортной компании "ТРАНСКАРГО" от военного комиссариата. В нем говорится об организации призыва по мобилизации, новых правилах перехода Крымского моста и ограничении выезда.

С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ 01

Читайте также: Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и Юга Украины, - разведка
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Топ комментарии
+20
Сейчас мост обвалят копытами
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13.09.2022 16:52
+17
Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
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13.09.2022 16:41
+16
Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
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13.09.2022 16:31
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ну шо, сносим военкомат's и пусть пи#дуют на#уй.

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13.09.2022 16:30 Ответить
Дабро пожаловать мусзчинам курортникам! Или ************ понаехавшие, до 19-го, пака не позна...
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13.09.2022 16:44 Ответить
Под ружье.
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13.09.2022 16:31 Ответить
Как говорится, своею собственной рукой....захлопнулась мышеловка.
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13.09.2022 16:31 Ответить
с 19.09.2022 ЕС фактически закрывает границы для счастливых обладателей книжечки с двуглавой курицей
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13.09.2022 17:17 Ответить
a sho tam Evropa hoche zrobyty?
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14.09.2022 10:31 Ответить
Це вже "камні с нєба", чи ще не?
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13.09.2022 16:32 Ответить
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13.09.2022 16:34 Ответить
не хочу уезжать из Крыма, настолько здевь все классно, по-домашнему
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13.09.2022 16:37 Ответить
А ха ха ха, ****** вам крысчане
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13.09.2022 16:40 Ответить
Валіть мужики і мужчінки через міст в краснодарский край пока не захлопнулась мишоловка,і вам краще і нам меньше куль витрачати на гарматне мясо
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13.09.2022 16:41 Ответить
Вже звалили хто міг, залишилось лайно для куль в 99% випадках
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13.09.2022 16:45 Ответить
i ote naselennya i bude garmatnym myasom, yak 10.000 vbytyh donbasyan.
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14.09.2022 10:32 Ответить
"************ завйот"! За що боролися..
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13.09.2022 16:41 Ответить
Сейчас мост обвалят копытами
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13.09.2022 16:52 Ответить
Треба крымчанам валить в Турцию , шоб не стати мясом на полях Украины. И украинским военным меньше убивать придётся
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13.09.2022 16:54 Ответить
Залишилось 6 днів... До 19-го міст не витримає
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13.09.2022 16:58 Ответить
ну що "крисчанє", готові боронити рідну гавань чи вплав на матрацах будете форсувати керченську протоку на ісконную родіну? Це ж так скрепно "умєрєть в рассии"
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13.09.2022 17:01 Ответить
"так же", дблблд.

У представників неорганізованого злочинного угрупування "узкій мір" відсихає остання сіра ізвіліна.
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13.09.2022 17:01 Ответить
крымский мост что то застоялся. пора уже с ним решить вопрос и обезумевшая толпа включая подписанта этой бумаги, начнет вплавь удирать оттуда.
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13.09.2022 17:12 Ответить
Борик, ты же работал по дембелю в военкомате Евпатории, и уже сделал себе и своему выкидышу такое разрешение? Если нет, то при заходе ВСУ в Крым, ты, моральный урод, сильно пожалеешь что не сдрыстнул в Парашу, сруский ты грёбанный типа человек.
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13.09.2022 17:15 Ответить
Гоблин совсем седой стал, - ссыт не по-детски прихода ЗСУ.
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13.09.2022 17:19 Ответить
где то читал, что свои семьи, он и его заместитель, уже вывезли на материк со всем барахлом.
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13.09.2022 17:21 Ответить
н-да кацапы...кормить червей в украинском чернозёме,это не яйца перед компом чесать...
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13.09.2022 17:26 Ответить
__Курица не птица ,мАцква -не столица....__
(очень давняя народная примета )
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13.09.2022 18:01 Ответить
__О ! все на Рехферендум. типа не согласны и всё тАкое.
Но ! есть вероятность ареста быть отпизж...нными.
халява- Она такая...___
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13.09.2022 18:17 Ответить
Драпают из Крыма аж Гай шумить... первыми удирать начали офицеры путлера ещё в апреле ..успели продать недвижимость и свалили Знали крысы что пахнет жареным...🦍🦍🦍🤣
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13.09.2022 18:34 Ответить
Как там крысчане? Готовы? Лягли и просют?
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13.09.2022 18:41 Ответить
Готують кримське м'ясо для фаршу.
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13.09.2022 18:53 Ответить
А Крыму самоликвидировался СУ-25,,,кажуть тормоза отказали...без Бавовны...🤣🤣Видео в Ютьюбе
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13.09.2022 19:10 Ответить
Интересно, скока там ща за должность военкома просят?
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13.09.2022 19:13 Ответить
Така новина (особливо те, що оприлюднили саме росіяни) нам на руку
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13.09.2022 21:00 Ответить
"'spravka s obyazatalnym ukazaniyem daty vozvrasheniya'
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14.09.2022 10:36 Ответить
 
 