С 19 сентября из оккупированного Крыма будут выпускать только при наличии письменного разрешения военкома, - СМИ. ДОКУМЕНТ

С 19 сентября выезд из оккупированного Крыма будет возможен только при наличии письменного разрешения военкома.

Об этом пишет Qirim.News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Издание опубликовало "документ", назначенный транспортной компании "ТРАНСКАРГО" от военного комиссариата. В нем говорится об организации призыва по мобилизации, новых правилах перехода Крымского моста и ограничении выезда.

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