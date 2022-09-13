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Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь, - Резников

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников по результатам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад принимать в Киеве большого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который спасет жизнь наших военных и гражданских лиц. Спасибо друзьям!" – написал Резников.

Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь, - Резников 01

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Топ комментарии
+11
Эстония - без слов. Просто респект.
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13.09.2022 16:57
+10
дякуємо..
дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
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13.09.2022 16:56
+5
Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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13.09.2022 17:32
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дякуємо..
дійсно, хто хоче той допомагає, хто не хоче той відбрешки шукає...
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13.09.2022 16:56 Ответить
Эстония - без слов. Просто респект.
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13.09.2022 16:57 Ответить
после демилитаризации *****, помогите всем странам Балтии, свергнуть бульба-фюрера в Минске который для них одна проблема. он давно на штыках удерживает власть а кто против кидает в тюрьмы.
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13.09.2022 17:27 Ответить
Если дойдет до организации Балто-Черноморского Союза, то автоматически поможеи.
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13.09.2022 17:32 Ответить
если бульба-фюрера свергнуть, то станет хорошо и вам, и Балтии, и Польше. и для ***** тоже будет удар - в Беларуси военная база есть. да и вы от бульба фюрера натерпелись крепко.
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13.09.2022 17:33 Ответить
Щиро дякуємо.
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13.09.2022 17:34 Ответить
Aitah Eestis 🇪🇪!
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13.09.2022 17:44 Ответить
А потім,якийсь депутат-довбо₴& зі "СН" розповість де він стоїть і рашисти його раздовбають.Доречі!А як покарали того депутата за наводку рашистів на шпиталь?Поставілі на від?
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13.09.2022 18:45 Ответить
Щиро вдячні естонцям за врятовані життя і здоров'я наших захисників із Збройних Сил України. Вчасно надана допомога це супер!
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13.09.2022 18:51 Ответить
 
 