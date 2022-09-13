Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь, - Резников
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Эстония поставит Украине современный мобильный госпиталь.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников по результатам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад принимать в Киеве большого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который спасет жизнь наших военных и гражданских лиц. Спасибо друзьям!" – написал Резников.
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