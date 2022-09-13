Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестован вертолет, части винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество общей стоимостью почти 300 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"До начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины это имущество было ввезено на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны РБ, белорусских и российских предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арестованное имущество планируется передать на нужды ВСУ.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
"Кроме того, Министерством финансов США применены санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ", – подчеркивают в Офисе генпрокурора.
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Продажні чиновники. Гниди.
І говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, ніж ми вимагаємо для України зброю.
Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.
Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"
Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
https://t.me/nuts_roses/1481
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
Мабуть це невиліковно.
Дібіли ***...
І так, погугліть щось на зразок "частка РФ у економіці України (напряму і через офшори) станом на 23.02.2022" -- багато цікавого дізнаєтеся. УП на цю тему пару разів матеріал писала цього року.