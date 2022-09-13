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Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестован вертолет, части винтов для него, а также авиационный турбореактивный двигатель и другое имущество общей стоимостью почти 300 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"До начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины это имущество было ввезено на несколько украинских предприятий для ремонта по заказу Минобороны РБ, белорусских и российских предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арестованное имущество планируется передать на нужды ВСУ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

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"Кроме того, Министерством финансов США применены санкции в отношении одного из таких белорусских предприятий, а основными заказчиками услуг российских предприятий выступают федеральная служба войск национальной гвардии РФ, министерство внутренних дел РФ и управление делами президента РФ", – подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 01
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 02
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 03

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Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 04
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 05
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 06
Арестована военная техника и ее компоненты, которые привезли на ремонт из РФ и Беларуси. Стоимость оценивают почти в 300 млн грн, - Офис Генпрокурора 07
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Топ комментарии
+33
молодці: півроку збиралися - нарешті наважилися
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13.09.2022 17:27
+33
а у нас ремонтували війскову техніку РФ? вона що тут була ще з 2013?чи як це зозуміти
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13.09.2022 17:32
+21
Війна з парашою іде з 2014 року, а українські підприємства ремонтували агресору військову техніку???
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
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13.09.2022 17:36
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молодці: півроку збиралися - нарешті наважилися
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13.09.2022 17:27 Ответить
Арештоване не конфісковане, не спіши хвалити. Арешт знімуть і завтра віддадуть.
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13.09.2022 22:09 Ответить
подонки, но не идиоты.
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13.09.2022 17:40 Ответить
Вороги!
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13.09.2022 17:54 Ответить
идиоты считают врагов идиотами
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13.09.2022 17:56 Ответить
а у нас ремонтували війскову техніку РФ? вона що тут була ще з 2013?чи як це зозуміти
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13.09.2022 17:32 Ответить
Як зрозумити? От наївна людина.
Продажні чиновники. Гниди.
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13.09.2022 17:47 Ответить
Я не буду про це, бо це ім'я на цьому сайті - святе…
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13.09.2022 19:25 Ответить
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13.09.2022 20:42 Ответить
Дико вибачаюсь,а чого такий срач?Форумчани,ви ж по крилу безпілотника вгадали що він з Ірану,а тут?Який, по зовнішньому вигляду,військовий вертоліт ремонтує підприємство?Алігатор-?То що заказчик МО РБ-це для хайпу журналіста.Ми біля десяти років їздили в Мінськ на переговори-нічого страшного в цьому не вбачали.До чого ця зрада-зрадна?Зарештували,конфіскували-молодці.Дійшли руки і до дрібниць...
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13.09.2022 22:17 Ответить
Настав час виставляти рахунки агресору.
І говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, ніж ми вимагаємо для України зброю.

Яка там сума російських ЗВР заблокована у західних банках? 300 мільярдів? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв міністра юстиції, що відповідна робота ведеться, поки що на рівні переговорів. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи.

Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було б добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто у березні волав "закрийте нам небо!", хай зараз так само кричить "заплатіть нашим людям!"

Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності росії замовчується.
https://t.me/nuts_roses/1481
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13.09.2022 17:32 Ответить
тому що домовляються с абрамовичами та роттенбергами про зняття санкцій с путінських гаманців за відкати...
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13.09.2022 17:58 Ответить
Війна з парашою іде з 2014 року, а українські підприємства ремонтували агресору військову техніку???
Керівників тих підприємств мало розстріляти.
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13.09.2022 17:36 Ответить
Ти не повіриш, навіть у 2021-му боневтік корешався з бульбафюрером та надавав йому секретну інформацію. Так що можешь починати розстрілювати колаборантів
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13.09.2022 17:38 Ответить
Дуже "швидка" реакція та дуже гарні фото, в контрактах є вся інформація про ремонтні підприємства, куди завтра полетять ракети.
Мабуть це невиліковно.
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13.09.2022 17:36 Ответить
Це була така міцна дружба зельоних з міноборони РБ і Кацапії? Прямо розчулився до сліз...
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13.09.2022 17:37 Ответить
не прошло и полгода !!!
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13.09.2022 17:37 Ответить
Якраз пів року пройшло і саме час настав! Головне все робити вчасно
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13.09.2022 18:45 Ответить
Партизаны Полигона-Колодищи готовы к победе..Под Минском активисты вышли на пикет. Квест-знайдіть партизана
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13.09.2022 17:39 Ответить
Хлеб соль успели убрать или ждали асвабадителей до последнего?
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13.09.2022 17:40 Ответить
а потім відремонтувати, відмити, заправити, та повернути ***** браттям, мразі, це усе, що ви можете робить та робите
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13.09.2022 17:44 Ответить
Не шутка - '' россия в СБ ООН будет требовать от Украины вернуть незаконно захваченные в Харьковской области российские танки, артиллерию, БТР, ЗРК, РЛС и сотни тонн боеприпасов - заявил Небензя''
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13.09.2022 17:54 Ответить
😂😂😂

Дібіли ***...
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13.09.2022 17:59 Ответить
Получается,что Украина,находясь в состоянии войны с засРашкой,продолжала ремонтировать ее технику в последние годы? Оху..ть
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13.09.2022 17:57 Ответить
Вона не знаходилася у стані війни.

І так, погугліть щось на зразок "частка РФ у економіці України (напряму і через офшори) станом на 23.02.2022" -- багато цікавого дізнаєтеся. УП на цю тему пару разів матеріал писала цього року.
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13.09.2022 19:29 Ответить
Задайте питання білорусам--Щоб вони відчували,якщоб з території України ракети знищували їх міста?
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13.09.2022 17:59 Ответить
POD TRIBUNAL SUKINSINI! IDIOTIZM ZASHKALIVAET......
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13.09.2022 18:00 Ответить
Я не здивуюсь, якщо скоро виявиться, що пошкоджені танки і бмп параші, ремонтують на наших заводах і то першочергово, а потім, відремонтоване повертають до параші.
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13.09.2022 18:11 Ответить
на вид какие то тарелки миски и вертолет 50 х годов ...прям хабар так хабар))
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13.09.2022 18:29 Ответить
После банкротства вертолет в Севасе,москали через прокладки в РБ ремонтировали вертолеты в Украине,все об этом знали и имели свой гешефт...
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13.09.2022 18:34 Ответить
ПОЧЕМУ ЖДАЛИ ПОЛГОДА? КТО ОТВЕТИТ? СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 18:43 Ответить
Мы ремонтировали ихние танки полгода, чтобы они этими танками давили нас. Да да. Да. Нет слов. СЛАВА ЗСУ!
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13.09.2022 18:46 Ответить
А як щодо тих підприємств, які під час війни (з 2014 р) виконували такі замовлення ?
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13.09.2022 18:52 Ответить
Це випадково не гелікоптер Дєрмака на якому він на дачу з Зе літав.
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13.09.2022 22:02 Ответить
"Чому ми не в НАТО "
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13.09.2022 22:48 Ответить
 
 