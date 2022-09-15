В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сообщено о подозрении жителям г. Мариуполя и пгт Мироновский Бахмутского района, а также и жители г. Светлодарска, которые в мае-июле 2022 согласились сотрудничать с представителями оккупационной администрации Донетчины и заняли должности в псевдоучреждениях "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал так называемым и. о. ректора вуза, директор Мироновской общеобразовательной школы №1 Светлодарской городской ВГА возглавила "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мироновская школа №10 администрации г. Дебальцево", а заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации исполняет обязанности управляющего делами Светлоадминистрации.
"На псевдодолжностях подозреваемые активно сотрудничают с оккупационным режимом РФ и, пренебрегая законами Украины, внедряют в учебный процесс стандарты образования государства-агрессора", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры всем троим заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).
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Братья Карамазови тчк