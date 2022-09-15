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В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сообщено о подозрении жителям г. Мариуполя и пгт Мироновский Бахмутского района, а также и жители г. Светлодарска, которые в мае-июле 2022 согласились сотрудничать с представителями оккупационной администрации Донетчины и заняли должности в псевдоучреждениях "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, доцент кафедры архитектуры Приазовского государственного технического университета стал так называемым и. о. ректора вуза, директор Мироновской общеобразовательной школы №1 Светлодарской городской ВГА возглавила "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мироновская школа №10 администрации г. Дебальцево", а заведующая сектором государственной регистрации актов гражданского состояния администрации исполняет обязанности управляющего делами Светлоадминистрации. 

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"На псевдодолжностях подозреваемые активно сотрудничают с оккупационным режимом РФ и, пренебрегая законами Украины, внедряют в учебный процесс стандарты образования государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении 01
В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении 02
В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении 03

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры всем троим заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).
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Судіте сєпарів пачками тчк
Братья Карамазови тчк
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15.09.2022 15:47 Ответить
Срана інтелігенція! Вивчили їх на свою голову.
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15.09.2022 15:52 Ответить
Нашо фото, якщо закриті обличчя? Щоб ми по родимих плямах їх вираховували?
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15.09.2022 15:52 Ответить
Бо є ст. 62 Конституції, яку в цій країні ще поважають. Ми ж не кацапи.
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15.09.2022 16:06 Ответить
Не патякайте. Бо коли йдеться про циган чи "вороввзаконє", то завжди показують обличчя без жодних судових вироків. А от коли йдеться про кацапню, то згадують Конституцію. Тьху!
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15.09.2022 17:22 Ответить
Я десь писав, що це добре? Отож, не патяйкайте.
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15.09.2022 17:31 Ответить
Вказані посади й місця роботи до окупації.
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15.09.2022 16:55 Ответить
 
 