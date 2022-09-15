Последствия обстрелов рашистами Запорожья и области: разрушение предприятия и жилых домов. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Под вражеским огнем оккупационных войск оказалось промышленное предприятие областного центра, а также объекты гражданской и жилищной инфраструктуры в Пологовском и Васильевском районах. Получена информация о раненых и погибших гражданах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Вчера, 14 сентября, в органы полиции поступило 37 сообщений о повреждении и разрушении инфраструктуры города и области.

"Установлено, что враг обстрелял промышленную зону областного центра. По Орехову, Новоандреевке, Новоданиловке, Гуляйполю, Успеновке, Железнодорожному, Степногорскому, Приморскому и Каменскому оккупанты применили РСЗО и артиллерию.

В результате ночной вооруженной атаки по Запорожью повреждена территория промпредприятия. Ударной волной от разорванных снарядов разрушены админздание и несколько единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.

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Также за прошедшие сутки враг не прекращал обстреливать мирное население Пологовского района. В общей сложности правоохранители зафиксировали более трех десятков разрушенной жилищной инфраструктуры Гуляйпольского и Ореховского районов. Это дома местных жителей, детское дошкольное учреждение и здание коммунального учреждения.

Кроме того, на василовском направлении россияне попали по трем населенным пунктам. Жители пгт. Степногорск, Приморского и Каменского сообщили о разрушении домов и близлежащих территорий. В результате вооруженных преступлений есть погибший. Раненые граждане доставлены в больницу.









