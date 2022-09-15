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Результат "планового отхода" оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во время "планового отхода" с Харьковщины российские оккупанты бросали все - танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

Соответствующие фото размещены на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 01
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 02
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 03

Смотрите также: Гранатометы и ящики с оружием: ВСУ нашли склад оккупантов под Балаклеей. ВИДЕО

Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 04
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 05
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 06
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 07
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 08
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 09
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 10
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 11

Смотрите: Украинские трактористы вывозят захваченный вблизи Изюма российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 12

Несколько иллюстраций по поводу быта оккупантов на позициях.

Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 13
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 14
Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 15


Результат планового отхода оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы 16
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Топ комментарии
+19
стиралки и унитазы небось с собой забрали, а это никому не нужные машинки, дядя вова еще даст, у него много, лишь бы дохли кацапы в Украине исправно...
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15.09.2022 17:25
+17
Дуже файно.
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15.09.2022 17:24
+14
Небензе покажите-инфаркт обеспечен!)))
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15.09.2022 17:25
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ЖЕСТ доброй воли , ахахахахаааааа , потом в оон они просят все вернуть , .............******* .
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15.09.2022 17:24 Ответить
а почему в скрепном сортире из пустых ящиков нет иконы владимира чудотворца
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15.09.2022 18:22 Ответить
Бо ви в нижнiй иконостас не заглядували...
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15.09.2022 19:53 Ответить
Вы лучше спросите, почему там нет туалетной бумаги, и каким образом они вытирали жопы )))
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15.09.2022 22:50 Ответить
Дуже файно.
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15.09.2022 17:24 Ответить
стиралки и унитазы небось с собой забрали, а это никому не нужные машинки, дядя вова еще даст, у него много, лишь бы дохли кацапы в Украине исправно...
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15.09.2022 17:25 Ответить
Так тож диковинка для них. Дома в красный угол избы унитаз поставит, вся дярёвня будет ходить любоваться. Или мамка как супницу будет использовать.
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15.09.2022 17:32 Ответить
Моя колишня співробітниця (львів"янка) переказувала розповіді власної тітки: дружини червоних офіцерів у крадених пеньюарах ходили по вулицях (думаючи що то - "модні плаття") А по молоко на ринок ходили з "нічними вазами"
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15.09.2022 17:46 Ответить
Даже у Шолохова в романе "Тихий Дон" есть сюжет, когда донские кизяки использовали ночной горшок, как кастрюлю для каши.
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15.09.2022 17:50 Ответить
раз снимают с консервации т64 с машинками бяда)
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15.09.2022 17:35 Ответить
Небензе покажите-инфаркт обеспечен!)))
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15.09.2022 17:25 Ответить
На другому і шостому фото - "БУК"?
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15.09.2022 17:26 Ответить
Таки да.
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15.09.2022 17:34 Ответить
Вроді як ЗРК ТОР
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15.09.2022 17:39 Ответить
Точно, "Тор". Пардону прощу. Ошибся. Ракурс подвёл.
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15.09.2022 17:54 Ответить
Присмотрелся, от что бы да так нет. Таки нет. Тор.
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15.09.2022 17:55 Ответить
Дуже гарний план кацапи-продовжуйте такі планування й надалі...
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15.09.2022 17:26 Ответить
Покажіть побільше москальських трупаків ! Я як на них подивлюся, то сплю як в маківці !...
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15.09.2022 17:28 Ответить
Лапті настільки тупорилі і безвольні у своїй немочі, що будуть розповідати "єто фєйк...єто подставная тєхніка нацистов".
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15.09.2022 17:29 Ответить
Кацапи вже нам надали більше техніки ніж закупив ЗЕ за 3 роки
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15.09.2022 17:29 Ответить
Обов'язково клоуна треба було сюди приплітати?
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15.09.2022 17:39 Ответить
Так, коли мова про "того" хто подарував ЗСУ більше аніж "непопередники".

Це як гра в наперстки: тебе зможуть обдурити тільки якщо ти дивишся не туда куда хочуть вони.
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15.09.2022 18:55 Ответить
Не забувай ціну - кров українців.
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15.09.2022 19:58 Ответить
Изюмская операция: как ВСУ разгромили элитных российских солдат
https://youtu.be/OXry2XeN9tE
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15.09.2022 17:33 Ответить
То не Євген Межевікін танк інспектує? Схожий.
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15.09.2022 17:36 Ответить
Скоро все назад отримаєте,кацапорилі. Нам чужого не потрібно.
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15.09.2022 17:39 Ответить
я так бачу,що нашим війсковим прийдеться тільки пів року розгрібати це все лайно кацапське,щоб дійти до тями ..це ***** довбаний Ленд-ліз 2.0
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15.09.2022 17:40 Ответить
перші години війни: Канашенков: "Мы уничтожили все украиснкое ПВО и авиацию, еще неделя-две и спецоперация будет успешно завершена"

два місяця після: "Мы отступаем из под Киева потому что не хотим жертв среди мирного населения,это жест доброй воли"

6 мысяців від початку війни: "Мы не бежим,а просто происходит перегрупирование войск, и в конце концов это тактическое отступление,как было в 41 году,но мы еще обязательно вернемься"
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15.09.2022 17:44 Ответить
"Сральник" по кацапськи. На премію дарвіна потягне.
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15.09.2022 17:46 Ответить
Порадовал скрепный гаджет на последнем фото
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15.09.2022 17:56 Ответить
Таке враження, що з якогось музею вкрали. Не думаю, що такі телефони десь ще використовуються...
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15.09.2022 18:52 Ответить
Це ******* реплiка " а-ля антикварiат"...
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15.09.2022 19:57 Ответить
Кацапы! В следующий раз чтоб все заправлено и помыто было, иначе в плен брать не будем!
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15.09.2022 17:57 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

9 мин. ·

Коротко про «спецоперацию»

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15.09.2022 18:05 Ответить
Адам?
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15.09.2022 18:29 Ответить
Пральні машинки, унітази разом із собачими будками забрали. А кавьор, кавьор на 13 світлині=забули?
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15.09.2022 18:37 Ответить
А килим із расєі привезли, щоб снаряди накрити?
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15.09.2022 18:47 Ответить
Плановий відхід, ге ж...
«В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».

(Лев Толстой, «Война и мир»)
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15.09.2022 20:21 Ответить
Кацапы просто новое слово в армии прямо сейчас демонстрируют. Одни берут стиральные машины и сковородки днепровские на танки вместо ящиков с БК или хотя бы фсбшников-пропагандистов, кто мирно спит. Другие, кто идет на подмогу прикрыть отступление, кидают первых. Сжечь за собой ПВО, чтобы мы не смогли стырить распознавание свой-чужой и прожарить кацапов или наводиться на них попроще? Не, нету времени, лучше поспать побольше, просраться в яму получше, чтобы не приперло в дороге. А кого припрет, того с танка скинут на дорогу и затем переедут гуслями по очереди. Притом это все по-настоящему и одновременно во всех местах без исключений. Везде так поступили. Отличная картина. НАТО в шоке.
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15.09.2022 20:23 Ответить
О дядька, да ты и по ПВО спец я гляжу, какой талант пропадает ))))
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15.09.2022 22:52 Ответить
 
 