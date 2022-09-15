Результат "планового отхода" оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы. ФОТОрепортаж

Во время "планового отхода" с Харьковщины российские оккупанты бросали все - танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.

Соответствующие фото размещены на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.







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Несколько иллюстраций по поводу быта оккупантов на позициях.









