Результат "планового отхода" оккупантов с Харьковщины - брошенная техника и боеприпасы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во время "планового отхода" с Харьковщины российские оккупанты бросали все - танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов.
Соответствующие фото размещены на странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Несколько иллюстраций по поводу быта оккупантов на позициях.
Топ комментарии
+19 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.09.2022 17:25
+17 Старый зольдат
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+14 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий15.09.2022 17:25
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Це як гра в наперстки: тебе зможуть обдурити тільки якщо ти дивишся не туда куда хочуть вони.
https://youtu.be/OXry2XeN9tE
два місяця після: "Мы отступаем из под Киева потому что не хотим жертв среди мирного населения,это жест доброй воли"
6 мысяців від початку війни: "Мы не бежим,а просто происходит перегрупирование войск, и в конце концов это тактическое отступление,как было в 41 году,но мы еще обязательно вернемься"
9 мин. ·
Коротко про «спецоперацию»
«В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».
(Лев Толстой, «Война и мир»)