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В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 15 сентября, в киевском храме Святого Николая Набережного (ПЦУ), где похоронен Георгий Гонгадзе, прошло поминальное богослужение по всем погибшим украинским журналистам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Инициировал мероприятие Национальный союз журналистов Украины.

Отметим, что заупокойная служба в канун Дня памяти украинских журналистов на могиле Георгия Гонгадзе будет проводиться уже третий год. Ее цель – почтить память всех погибших медийщиков, выполнявших свой профессиональный и гражданский долг.

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В этом году чествовали и всех медийщиков, погибших с момента начала полномасштабного вторжения России.

Панихиду (литию) по погибшим журналистам отправил настоятель храма Святого Николая Набережного протоиерей Стефан Яремчук.

В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 01
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 02
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 03
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 04
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 05
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 06
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 07
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 08
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 09
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 10
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 11
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 12
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 13
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 14
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 15
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 16
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 17
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 18
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 19
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 20
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 21
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 22
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 23
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 24
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 25
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 26
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 27
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 28
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 29
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 30
В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Схоже... Але редакції, автору репортажу потрібно було би підкреслити це...
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15.09.2022 17:55 Ответить
Вічна пам*ять і журналістам,і всім ,хто втратив життя у м*ясорубці війни.Спочивайте у мирі.
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15.09.2022 18:22 Ответить
Всім Героям Украіни
Слава , Слава , Слава 😪😪😪
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15.09.2022 18:38 Ответить
А що за діти на фото? З якогось журналістського гуртка?
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15.09.2022 20:55 Ответить
 
 