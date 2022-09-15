В Киеве состоялось поминальное богослужение по погибшим украинским журналистам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 15 сентября, в киевском храме Святого Николая Набережного (ПЦУ), где похоронен Георгий Гонгадзе, прошло поминальное богослужение по всем погибшим украинским журналистам.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Инициировал мероприятие Национальный союз журналистов Украины.
Отметим, что заупокойная служба в канун Дня памяти украинских журналистов на могиле Георгия Гонгадзе будет проводиться уже третий год. Ее цель – почтить память всех погибших медийщиков, выполнявших свой профессиональный и гражданский долг.
В этом году чествовали и всех медийщиков, погибших с момента начала полномасштабного вторжения России.
Панихиду (литию) по погибшим журналистам отправил настоятель храма Святого Николая Набережного протоиерей Стефан Яремчук.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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