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Таможенный терминал РФ горит на границе с Белгородской областью. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Белгородской области РФ заявили, что в результате обстрела ВСУ загорелся таможенный терминал в селе Нехотеевка на границе с Украиной.
О пожаре сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
Сначала чиновник сообщил, что снаряд попал в заправочную станцию, которая не работает. Однако позже сообщил, что территория АЗС не пострадала, но "в результате обстрела повреждения получил таможенный терминал, на котором возник пожар".
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+55 Fish Man
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+22 Владимир fd08a616
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цікаво, скільки
спискоммуніздили перед підпалом??
Настамнєт.
Сибир згорить повністю - то теж ми..
східний @samotniyskhid
Оккупированный Стаханов (Кадиевка), Луганская область
На этот раз русня и коллаборанты из 6-го ОМСП им. Платова не успели съехать с места своей дислокации, ждали в другом месте, вероятно
В результате удара HIMARS по штабу в спортинтернате - достаточно 200 и 300
глядишь, со временем, и танки с авиацией подтянутся....
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