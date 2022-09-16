Россияне обстреляли два района Днепропетровской области, по Никополю выпущено более 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью россияне ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Шесть ночных обстрелов Никопольского и Криворожского…
Россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по четырем громадам.
Горячее всего было в Никополе. Три обстрела. Более 40 русских снарядов. Ранена 57-летняя женщина.
В городе повреждено 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач.
Обстрелы вызвали четыре пожара. Пламя огнеборцы уже укротили.
В Красногригорьевской громаде изуродованы 3 многоэтажки и магазин. Люди невредимы.
В Марганецкой и Зеленодольской громадах прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла спокойно и в эту минуту тихо.
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