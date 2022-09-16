РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6084 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
17 542 13
война (46523) танк (1904) Харьковщина (4108) Изюм (226) Бутусов Юрий (3903)

В Харьковской области украинские бойцы трофейным российским танком подбили другой вражеский танк Т-72Б3М, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

т-72б3м

Бійці 5-го мотопіхотного батальйону 93-і механізованої бригади затрофеїли російський Т-80БВМ та влучним пострілом поцілили у ворожий Т-72Б3М зразка 2016 року.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Уникальное фото. Башня российского танка Т-72Б3М образца 2016 года, пробитая российским подкалиберным снарядом "Манго" с расстояния 3,5 км. На фото воронка от попадания и брызги крови из головы наводчика, которую пробил подкалиберный лом. Интересно, что башня с такого расстояния была пробита насквозь, лоб вылетел через верхнюю часть башни. Также примечательно, что этот Т-72Б3М из состава 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии был уничтожен выстрелом из другого российского танка - Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады, который захватили в качестве трофея бойцы 5-го мотопехотного батальона.

Украинские пехотинцы из 5-го батальона научились воевать на Т-80БВМ и провели на нем немало результативных боев, этот точный выстрел был произведен во время российской атаки под Изюмом в районе села Новая Дмитровка в начале мая 2022 года. 5-й батальон, полностью сформированный из мобилизованных и добровольцев за три недели, успешно отразил все атаки российских гвардейцев, и значительно продвинулся на своем направлении", - говорится в сообщении.

В Харьковской области украинские бойцы трофейным российским танком подбили другой вражеский танк Т-72Б3М, - Бутусов 01
В Харьковской области украинские бойцы трофейным российским танком подбили другой вражеский танк Т-72Б3М, - Бутусов 02

Юрий Бутусов отмечает, что в телеграм канале "Бутусов плюс" есть и фото российского наводчика после поражения (фото 18+).

"Дело в том, что после попадания двое других россиян бросили танки и скрылись, а сам танк с надписью "Тамань сила!" на борту на малой скорости докатился прямо до украинцев. Поэтому этот танкист стал единственным россиянином, сумевшим добраться допозиций 5-го батальона под Изюмом", - добавляет журналист.

Читайте также: Украинские бойцы затрофеили вражеский Т-72 с "мангалом" на башне. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Бачила в твіттері відео, як наші оглядали трофейні **********. Нічого такий арсенал... а на коробках написано - подарки для хохлов. Хтось так і сказав- подарунки отримали ))
показать весь комментарий
16.09.2022 09:03
+14
Бити ворога його зброєю-це дуже добре...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:00
+12
Слава бійцям 5-го батальйону 93-ої бригади!!!
показать весь комментарий
16.09.2022 09:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І тут французький тепловізор Ну що ж, тепер нам послужить.
показать весь комментарий
16.09.2022 08:59 Ответить
відео - дивитися усім !
Компанія Thales в обхід санкцій продавала РФ компоненти для військової техніки
показать весь комментарий
16.09.2022 11:24 Ответить
Зрозуміло тепер,чому дружбан путіна розмовляв з терористом по півтори години...
Наші справжні друзі так не поступають.
показать весь комментарий
16.09.2022 17:23 Ответить
Бити ворога його зброєю-це дуже добре...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:00 Ответить
Бачила в твіттері відео, як наші оглядали трофейні **********. Нічого такий арсенал... а на коробках написано - подарки для хохлов. Хтось так і сказав- подарунки отримали ))
показать весь комментарий
16.09.2022 09:03 Ответить
Слава бійцям 5-го батальйону 93-ої бригади!!!
показать весь комментарий
16.09.2022 09:02 Ответить
Добра новина 🤗
показать весь комментарий
16.09.2022 09:04 Ответить
А ото чевоненьке - його усі мозги і кров?!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.09.2022 09:40 Ответить
Ну кровi повинн бути бiльше...
показать весь комментарий
16.09.2022 09:46 Ответить
Та не будьте такою кровожерливою , крові достатньо для новенької білої лади без подушок безпеки.
показать весь комментарий
16.09.2022 10:23 Ответить
кацапский "Военторг", пожалуй, поставил Украине больше вооружений, чем вся западная помощь на сегодня!
показать весь комментарий
16.09.2022 10:43 Ответить
Цікаво, чи можна відремонтувати цей підбитий т-72?
показать весь комментарий
16.09.2022 11:59 Ответить
Такий собі " Friendly fire "
показать весь комментарий
16.09.2022 13:30 Ответить
 
 