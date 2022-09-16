Россияне обстреляли Селидово, Авдеевку и другие населенные пункты Донбасса. Повреждены школа, детсад и более 30 домов. ФОТОрепортаж

Ночью россияне обстреливали населённые пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах. Есть погибшие и раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Среди ночи нанесли удар со Смерчей и ЗРК С-300 по Селидовому - известно об 1 погибшем и 5 раненых. Ракетами повреждено 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад. В Марьинской громаде под артобстрелы попали Марьинка, Новомихайловка и Георгиевка – сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Бахмутском районе ночью обошлось без жертв, но есть разрушения. Незадолго до полуночи был обстрелян Торецк - снаряд попал в пустырь, но взрывом повреждены окна и кровля близлежащих зданий. Также на территории громады громко было в Северном. В Парасковеевке Соледарской громады россияне за ночь разрушили 1 дом, еще 5 – повредили", - говорится в сообщении.



















