"Начальник" так называемой "Народной милиции Балаклеи" Калайда взят под стражу, - прокуратура. ФОТО

48-летнему жителю г. Балаклея сообщено о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в апреле этого года 48-летний мужчина согласился с предложением представителей РФ и занял должность "начальника" так называемой "Народной милиции г. Балаклея".

В качестве "руководителя" псевдоправоохранительного органа он принимал на службу в указанный орган других лиц, организовывал дежурство на объектах критической инфраструктуры, в том числе совместно с представителями оккупационных войск.

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После того, как ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, "начальник милиции" пытался бежать в "ЛНР", однако в г. Купянск его задержали сотрудники ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Олег Калайда, поступивший на "службу" в "милицию" в Балаклее.



