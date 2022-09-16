"Начальник" так называемой "Народной милиции Балаклеи" Калайда взят под стражу, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
48-летнему жителю г. Балаклея сообщено о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что в апреле этого года 48-летний мужчина согласился с предложением представителей РФ и занял должность "начальника" так называемой "Народной милиции г. Балаклея".
В качестве "руководителя" псевдоправоохранительного органа он принимал на службу в указанный орган других лиц, организовывал дежурство на объектах критической инфраструктуры, в том числе совместно с представителями оккупационных войск.
После того, как ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, "начальник милиции" пытался бежать в "ЛНР", однако в г. Купянск его задержали сотрудники ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Олег Калайда, поступивший на "службу" в "милицию" в Балаклее.
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Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
ГУМВС Украины в Харьковской обл (Правоохранительная деятельность), Балаклея (Харьковская обл.)
11.1995 − 04.2015 (19 лет 5 месяцев)
Руководство оперативными службами РО.
Шо ні мусор - то лайно.