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"Начальник" так называемой "Народной милиции Балаклеи" Калайда взят под стражу, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

48-летнему жителю г. Балаклея сообщено о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в апреле этого года 48-летний мужчина согласился с предложением представителей РФ и занял должность "начальника" так называемой "Народной милиции г. Балаклея".

В качестве "руководителя" псевдоправоохранительного органа он принимал на службу в указанный орган других лиц, организовывал дежурство на объектах критической инфраструктуры, в том числе совместно с представителями оккупационных войск.

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После того, как ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, "начальник милиции" пытался бежать в "ЛНР", однако в г. Купянск его задержали сотрудники ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что батальон "Донбасс" захватил в Купянске 7 пленных, из них два кадровых военных РФ, 4 мобилизованных на оккупированных территориях и предатель Олег Калайда, поступивший на "службу" в "милицию" в Балаклее.

Начальник так называемой Народной милиции Балаклеи Калайда взят под стражу, - прокуратура 01
Начальник так называемой Народной милиции Балаклеи Калайда взят под стражу, - прокуратура 02
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Топ комментарии
+22
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16.09.2022 09:43
+12
Просто обманул оккупантов и на самом деле героически сопротивлялся, работая как и депутат Шевченко - скрытно, но на благо Украины.
Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
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16.09.2022 09:44
+11
Техничненько так ДБР замяли для ясности кем раньше был этот "48-и летний житель Балаклеи" ...
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
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16.09.2022 10:07
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ксива натюрлих и не подкопаешься)
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16.09.2022 09:42 Ответить
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16.09.2022 09:43 Ответить
Поц был милиционером станет петухом.
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16.09.2022 09:44 Ответить
Просто обманул оккупантов и на самом деле героически сопротивлялся, работая как и депутат Шевченко - скрытно, но на благо Украины.
Еще и медаль президент Ермак даст, или что там у нас президент то. Да и Шарий - просто вскрыл всю агентуру и передал Буданову, тоже такая многоходов.очка Ермачка.
Штепа знает.
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16.09.2022 09:44 Ответить
Як це не прикро, але ви праві. Швидше за все цей мусорок відбудеться символічним покаранням, а потім ще й на посаді відновиться через наш продажній суд.
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16.09.2022 10:21 Ответить
та у тому ж Харкові "судді" тупо відпускають сепарастів, або дають умовно як вбивці можуть дати чи там розкрадачу якомусь. мер "города" пише про обстріли на мові окупанта - ну як не адіннарот?
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17.09.2022 08:00 Ответить
Посадить на бутылку без суда и следствия. Ведь это та скрепа,которую он любит.
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16.09.2022 09:45 Ответить
Коллаборант - предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа . Оказавшись при власти… коллаборанты в той или иной степени становились соучастниками преступлений врагов. Поэтому к коллаборантам необходимо применять самые суровые меры, необходимо очищать землю Украины от всякой заразы.
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16.09.2022 09:47 Ответить
Он тоже из полицаев ?
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16.09.2022 09:55 Ответить
Ксива супер) - У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!Джентельмены удачи
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16.09.2022 09:57 Ответить
Теперь это удостоверение петуха
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16.09.2022 09:58 Ответить
У Макошино скоро буде велике "поповнення"! Він же не один такий!
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16.09.2022 10:03 Ответить
Техничненько так ДБР замяли для ясности кем раньше был этот "48-и летний житель Балаклеи" ...
Типа, никто не догадался, что ментом и был.
Грошь цена всем этим PRным сообщениям от ДБР, когда в правоохранительных органах 90% - потенциальные предатели, коррупционеры, бездельники и просто идиоты. Крым и Донбасс тому подтверждение.
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16.09.2022 10:07 Ответить
Хтось вірить шо його покарають? Що його не відпустять під підписку і через рік не виявиться,що він героїчний укрпартизан?
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16.09.2022 10:09 Ответить
Чому пику потвори замилили?🤔
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16.09.2022 10:22 Ответить
Єрмак через два тижні випустить. Влада таких любить. Це ж не патріот.
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16.09.2022 10:53 Ответить
Всі знають цього Калайду, його фото і інформація про нього є в базі Миротворець, навіщо тут йому морду затушовали?
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16.09.2022 11:32 Ответить
Бо в нас вину доказує тільки суд. А от звинувачувати зрадника не варто бо може він це зробив як сексот ГУР або СБУ
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20.09.2022 00:43 Ответить
Мова йде не про ВИНУ. Його тільки затримали і до суда ще не дійшло. Питання: НАВІЩО ЙОМУ МОРДУ ЗАТУШОВАЛИ, якщо її можна побачити де завгодно?
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20.09.2022 10:00 Ответить
Якщо вже назвали ім'я, то для чого пику колаборантську замальовувати?
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16.09.2022 12:27 Ответить
Готуються випустити "на свободу з чистою совістю" і щоб "пересічні" не добили то мордочку приховують.
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20.09.2022 00:41 Ответить
Начальник уголовного розыска, Начальник Криминальной милиции

ГУМВС Украины в Харьковской обл (Правоохранительная деятельность), Балаклея (Харьковская обл.)

11.1995 − 04.2015 (19 лет 5 месяцев)

Руководство оперативными службами РО.

Шо ні мусор - то лайно.
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16.09.2022 13:19 Ответить
 
 