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взрывчатка (788) Госпогранслужба (5392) Черниговщина (1341)

Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Тайники российских оккупантов с пластидом, противопехотными минами и электродетонаторами ко взрывчатке обнаружили на деоккупированном пограничье Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тelegram-канал Госпогранслужбы.

На деоккупированной территории пограничники обнаружили два тайника. В первом обнаружено 17 кг пластида, противопехотные мины и электродетонаторы ко взрывчатке. Во втором - патроны разного калибра.

"Пригодные боеприпасы передадут Силам обороны, а непригодные – уничтожат", - сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите: Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине 01
Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине 02
Пограничники обнаружили вражеские тайники со взрывчаткой на Черниговщине 03
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Це якого часу схрони - лютий чі вересень
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16.09.2022 11:06 Ответить
вот такой желтой колбасой эти п...ры взорвали нашу дамбу когда уходили из Иванкова, разложили на ней метров 50 этого г..на, озера в селе больше нет
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16.09.2022 13:44 Ответить
Якщо є міни, позаміновувати їми кордони області з Рашистською **********
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16.09.2022 14:55 Ответить
 
 