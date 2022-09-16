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"Не успевшие убежать": Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На фотографиях - не успевшие убежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Facebook.

"Украина не становилась на колени, а только завязала берцы. А когда поднялась, врагу-супостату не понравилось! Здесь те, которые не успели убежать!" – написано в сообщении.


Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 01
Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 02
Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 03
Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 04
Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 05
Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 06

Не успевшие убежать: Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов 07

Читайте: Зеленский поблагодарил бригады, которые освободили значительную часть Харьковщины от врага
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Топ комментарии
+25
На останньому фото, дуже подобається фарба рашистского танку. Цей колір, певно, має назву "ржавий мєталік".
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16.09.2022 11:20
+13
И выглядит прямо как подбитый немецкий танк в второй мировой.
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16.09.2022 11:21
+8
Сплошной мангал, гриль, барбекю, тостер, миксер...
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16.09.2022 11:30
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На останньому фото, дуже подобається фарба рашистского танку. Цей колір, певно, має назву "ржавий мєталік".
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16.09.2022 11:20 Ответить
И выглядит прямо как подбитый немецкий танк в второй мировой.
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16.09.2022 11:21 Ответить
покрыт патиной
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16.09.2022 11:27 Ответить
Мокрый от крови асфальт.
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16.09.2022 11:38 Ответить
він згорів, після вогню фарби немає, залізо окислилось
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16.09.2022 11:42 Ответить
цвет овна
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16.09.2022 15:07 Ответить
Сплошной мангал, гриль, барбекю, тостер, миксер...
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16.09.2022 11:30 Ответить
побежали своим ходом освобождать кня́жество моско́вское
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16.09.2022 11:35 Ответить
Написано красиво. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.09.2022 11:36 Ответить
На останньому фото схоже Т90 "владімірь"
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16.09.2022 11:38 Ответить
Дуже файно.
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16.09.2022 13:17 Ответить
А що це за херня у Т-80 на останній фотці? Додаткові баки з паливом, чи контейнери для сміття?
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16.09.2022 14:52 Ответить
 
 