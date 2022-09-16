"Не успевшие убежать": Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На фотографиях - не успевшие убежать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Facebook.
"Украина не становилась на колени, а только завязала берцы. А когда поднялась, врагу-супостату не понравилось! Здесь те, которые не успели убежать!" – написано в сообщении.
Топ комментарии
+25 Super Gut
показать весь комментарий16.09.2022 11:20
+13 Krotow
показать весь комментарий16.09.2022 11:21
+8 Zemer
показать весь комментарий16.09.2022 11:30
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Super Gut
показать весь комментарий16.09.2022 11:20 Ответить Мне нравится 25
Krotow
показать весь комментарий16.09.2022 11:21 Ответить Мне нравится 13
Zemer
показать весь комментарий16.09.2022 11:27 Ответить Мне нравится 3
Colt
показать весь комментарий16.09.2022 11:38 Ответить Мне нравится 4
Vasily Androshchook
показать весь комментарий16.09.2022 11:42 Ответить Мне нравится 4
Patrick Bond ab3dd2dd
показать весь комментарий16.09.2022 15:07 Ответить Мне нравится 1
Zemer
показать весь комментарий16.09.2022 11:30 Ответить Мне нравится 8
gassab
показать весь комментарий16.09.2022 11:35 Ответить Мне нравится 2
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий16.09.2022 11:36 Ответить Мне нравится 7
Vasily Androshchook
показать весь комментарий16.09.2022 11:38 Ответить Мне нравится 1
Старый зольдат
показать весь комментарий16.09.2022 13:17 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий16.09.2022 14:52 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...