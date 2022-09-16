"Не успевшие убежать": Воины 92-й ОМБр показали уничтоженную технику оккупантов. ФОТОрепортаж

На фотографиях - не успевшие убежать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Facebook.

"Украина не становилась на колени, а только завязала берцы. А когда поднялась, врагу-супостату не понравилось! Здесь те, которые не успели убежать!" – написано в сообщении.















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