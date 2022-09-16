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Литовские БТР M113 направляются в Украину, - Минобороны. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Переданные Литвой Бронетранспортеры M113 направляются в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
"Военная поддержка Литвы Украине продолжается. Поврежденные на поле боя гаубицы направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время, наши бронетранспортеры M113 продолжают свой путь к полю боя в Украине", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+40 Алекс Мышкевич
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+33 Anton Sinelnyk 40c9e186
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тільки не кажіть "єто другою, єто танки"
німецькі Марси зброя набагато потужніша ніж танки
ви серйозно?
і таки списані, а не готові до бою на зберіганні, бо Райнметал пропонує передати їх Україні після ремонту, партіями
Рейнметалл
меркельшольцу не указ. Они в 2016 пытались совместно с КБ "Пивденне" создавать мобильный комплекс противодейтствия оперативно-тактическим БПЛА (типа "орлан"), потом в была еще одна попытка зимой 2019 года совместно с ПО "Арсенал" разработать ЗРК ближнего радиуса. Рейнметалл в этом проекте отвечал за интеграцию комплекса на мобильную платформуи системы целеуказания и сопровождения.
В обеих случаях попытки сотрудничества были жестко заблокированы правительством Германии.
Не могу исключить, что уехавший еще до канцлерства на росию вместе с Яном Марсалеком компромат по Wireсard, до сих пор крепко держит шольца за яйца.
у них вон Польша под боком как стремительно вооружается. Бюргеры в шоке.
ствол перегрівається це да, а вот щоб автомат заряджання був розрахований на певну кількість пострілів на добу!
таке треба було учудити !
а ми ж замовили чи не сотню таких примхливих гаубіць
корейсько-британсько-польський 🦀?
- максимальний: до 6/10 п/х.
- серіями: 3 за 10 сек/ 3 за 9 сек.
- тривала стрільба: 2/8 п/х.
Може досить розводити германофобську істерику, яку розпочали кремлівські консерви з ОПи?
зустрінемось завтра
німецькі панцери завжди були чудними, але ця гаубиця з її автоматом заряджання - анекдот
Молодці поляки! Закупилися у Південої Кореї. Ті хлопці знають що таке війна
Що це за БТР Армії Литви на фото?
Гарна машинка
Ви цінуєте своїх Воїнів!
Анекдот! 😂
Будь-яка техніка має обмеження і можливості.
А витривалість Панцерів обмежена можливостями забезпечення точності.
Ідеально навіть бластери не пуляють - швидкість низька !