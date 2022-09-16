РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6084 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине Война
14 790 64
война (46523) Литва (2117) оружие (9371) помощь (6109)

Литовские БТР M113 направляются в Украину, - Минобороны. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Переданные Литвой Бронетранспортеры M113 направляются в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

"Военная поддержка Литвы Украине продолжается. Поврежденные на поле боя гаубицы направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время, наши бронетранспортеры M113 продолжают свой путь к полю боя в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте: Литва будет ремонтировать гаубицы, которые Германия предоставила Украине, - министр Анушаускас

Литовские БТР M113 направляются в Украину, - Минобороны 01
Литовские БТР M113 направляются в Украину, - Минобороны 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+40
дякуємо, Литва !

у нас гарні новини:
Подробиці вибуху у Херсоні: удар прийшовся по кабінету Стремоусова, є загиблі

За інформацією ЗМІ, в момент удару по будівлі Херсонського апеляційного суду там відобувалася "нарада" представників окупаційних адміністрацій, є загиблі й поранені
показать весь комментарий
16.09.2022 12:40
+33
Литва - спасибо огромное, друзья! <3
показать весь комментарий
16.09.2022 12:40
+20
Слава Литві! Слава Україні!
показать весь комментарий
16.09.2022 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо, Литва !

у нас гарні новини:
Подробиці вибуху у Херсоні: удар прийшовся по кабінету Стремоусова, є загиблі

За інформацією ЗМІ, в момент удару по будівлі Херсонського апеляційного суду там відобувалася "нарада" представників окупаційних адміністрацій, є загиблі й поранені
показать весь комментарий
16.09.2022 12:40 Ответить
Ніяких гарних новин, Спермоусов як Губарева живі та здорові, а дурники як завжди передчасно радіють вигаданим з повітря "перемогам".
показать весь комментарий
16.09.2022 12:48 Ответить
Живі, не живі - а у штані гівна понакладали...
показать весь комментарий
16.09.2022 13:39 Ответить
То було антиколабриционіське слабітєльноє - для чистки мізків від дурних думок у сторону рашки 😂
показать весь комментарий
16.09.2022 14:13 Ответить
А що такий розумник тоді тут робить? Нах до ватних форумів.
показать весь комментарий
16.09.2022 15:13 Ответить
только позавчера новый кулер в кабинете установили.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:14 Ответить
З нітрогліцерином ? 😂
показать весь комментарий
16.09.2022 13:20 Ответить
нет. Просто теплоизоляция охладителя была из прессованого гексогена, а среди термореле чудесно поместился ВЗД.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:29 Ответить
Литва - спасибо огромное, друзья! <3
показать весь комментарий
16.09.2022 12:40 Ответить
Слава Литві! Слава Україні!
показать весь комментарий
16.09.2022 12:48 Ответить
Німцям має бути соромно.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:49 Ответить
а у них бронетранспортерів майже нема. Залишилося в строю або на складах зберігання тільки 739 БМП Marder та 331 БМП Puma, 356 бронеавтомобілів Fuchs та 305 колісних бронемашин Boxer, 105 колісних бронемашин Fennek та 114 авіадесантних танкеток Wiesel. Оце і все. Давати нічого, бо тоді Бундесвер дуже послабиться.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:21 Ответить
а сотня списаних Леопардів-1 їм також вкрай потрібна для війни з рашкою?

тільки не кажіть "єто другою, єто танки"
німецькі Марси зброя набагато потужніша ніж танки
показать весь комментарий
16.09.2022 13:42 Ответить
сорі, Марси це не танки, а танки це не РСЗВ ...
показать весь комментарий
16.09.2022 13:47 Ответить
ну, по перше не сотня, а 182, а по друге - не списаних, а на зберіганні. А то "вдруг завтра вайна, а мы ни гатовы"
показать весь комментарий
16.09.2022 13:47 Ответить
німці збираються чинити опір росіянам?
ви серйозно?
і таки списані, а не готові до бою на зберіганні, бо Райнметал пропонує передати їх Україні після ремонту, партіями
показать весь комментарий
16.09.2022 13:53 Ответить
какое-то сопротивление должно быть - это возбуждает оппонента\партнера (нужное подчеркнуть), и привносит новый колорит во взаимоотношения.
Рейнметалл меркельшольцу не указ. Они в 2016 пытались совместно с КБ "Пивденне" создавать мобильный комплекс противодейтствия оперативно-тактическим БПЛА (типа "орлан"), потом в была еще одна попытка зимой 2019 года совместно с ПО "Арсенал" разработать ЗРК ближнего радиуса. Рейнметалл в этом проекте отвечал за интеграцию комплекса на мобильную платформуи системы целеуказания и сопровождения.
В обеих случаях попытки сотрудничества были жестко заблокированы правительством Германии.
Не могу исключить, что уехавший еще до канцлерства на росию вместе с Яном Марсалеком компромат по Wireсard, до сих пор крепко держит шольца за яйца.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:28 Ответить
Нє, ну ... реально Бундесвер збирається з кимось воювати на землі ?
показать весь комментарий
16.09.2022 13:46 Ответить
а то...
у них вон Польша под боком как стремительно вооружается. Бюргеры в шоке.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:49 Ответить
з кацапами німці ще можуть трішки пободатись, а вот із ******** Військом Польським я б не радив, не 1939 рік, уланів у поляків вже немає 😂
показать весь комментарий
16.09.2022 13:55 Ответить
Армія Польщі і в 1939 р. була неслабкою, але програла тактику і стратегію.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:16 Ответить
Ого! Три (!) Pz-2000??? Це як???
показать весь комментарий
16.09.2022 12:55 Ответить
це перевищений в 2-3 рази ліміт пострілів на добу. Заряджаючий механізм не витримує
показать весь комментарий
16.09.2022 13:10 Ответить
Зброя має бути надійною та невибагливою
показать весь комментарий
16.09.2022 13:19 Ответить
хто б міг подумати! я, до війни, вважав, що воєнна техніка буде стріляти, поки в неї що небудь не прилетить! а виявляється є моторесурс, і доволі обмеженний
показать весь комментарий
16.09.2022 13:23 Ответить
та да.
ствол перегрівається це да, а вот щоб автомат заряджання був розрахований на певну кількість пострілів на добу!

таке треба було учудити !
а ми ж замовили чи не сотню таких примхливих гаубіць
показать весь комментарий
16.09.2022 13:46 Ответить
А нічого, що повинна бути інша номенклатура ? Танки, авіація, РСЗВ, ударні дрони ?? Нє ?
показать весь комментарий
16.09.2022 13:49 Ответить
та, навіть, як би самих гаубиць було б у 2-3 більше - вже б вкладвлися б у "нормативи"
показать весь комментарий
16.09.2022 13:53 Ответить
А якби їх було у 10 раз більше, то для них не було б цілей !!!
показать весь комментарий
16.09.2022 14:13 Ответить
АЗ программно ограничен определенным количеством суточных выстрелов, по достижении которого компьютер выдаёт "Grenze erschöpft", и тогда на САУ можно только ехать в сторону полевой кухни.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:54 Ответить
а комп'ютер не пише "сьогодні вже повоювали, всім спати!" ?
показать весь комментарий
16.09.2022 13:58 Ответить
это в следующей модификации. Она еще более сложная, и для ее освоения украинскими артиллеристами потребуется не меньше года.
показать весь комментарий
16.09.2022 14:01 Ответить
то може ну їх і щось простіше та надійніше:

корейсько-британсько-польський 🦀?
показать весь комментарий
16.09.2022 14:08 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 14:14 Ответить
Швидко німецькі САУ здулись. Не розраховували на такий темп вогню? Теж мені,профі в інженерії. Зате ********** ЗСУ повчати.
показать весь комментарий
16.09.2022 12:59 Ответить
Дарма ми у ліверок замовили велику партію цих гаубиць - краще б у поляків купили їхніх "Крабів"
показать весь комментарий
16.09.2022 13:16 Ответить
Темп стрільби САУ Краб/PZH 2000 відповідно:
- максимальний: до 6/10 п/х.
- серіями: 3 за 10 сек/ 3 за 9 сек.
- тривала стрільба: 2/8 п/х.

Може досить розводити германофобську істерику, яку розпочали кремлівські консерви з ОПи?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:09 Ответить
І не кажіть куме. Чогось німці вирішили що війна це захід для джентельменів: "Пробачте! Вичерпав ліміт, на сьогодні закінчуємо. До зустрічі завтра!"
показать весь комментарий
16.09.2022 13:42 Ответить
еге ж, на сьогодні автомат заряджання відпрацював, йому треба випити пива та відпочити.
зустрінемось завтра

німецькі панцери завжди були чудними, але ця гаубиця з її автоматом заряджання - анекдот
показать весь комментарий
16.09.2022 13:49 Ответить
наче до параду готували, а не до війни.
Молодці поляки! Закупилися у Південої Кореї. Ті хлопці знають що таке війна
показать весь комментарий
16.09.2022 13:49 Ответить
та да, за паралеллю такі ж як і вони корейці, що скачуть цілі сутки без загальної перерви на обід, як це прийнято в німецькій армії всіх часів
показать весь комментарий
16.09.2022 14:01 Ответить
Zdes Litve imeno nemeckyje kompaniji proizvoditeli Rheinmetall" i"Krauss-Maffei Wegmann otkryli svojio obsluzyvanije centr.Gde to 3 mesiaca nazad.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:11 Ответить
Дякуємо за допомогу!
Що це за БТР Армії Литви на фото?
Гарна машинка
показать весь комментарий
16.09.2022 13:18 Ответить
Da eto na baze Boxer nemeckogo zdelano nazyvajem Volk.Tam puska pravda Izraelia i ecio Spike Izraelia.Problemi bolsije byli ego zapustit,no teper uze luce,vsego 200 stuk zakazanoTut remontirovat budet vsiu nemeckuju texniku,Puma,Leopardi,Boxer i drugoje
показать весь комментарий
16.09.2022 13:24 Ответить
Непогано для Литви 200 Боксерів.
Ви цінуєте своїх Воїнів!
показать весь комментарий
16.09.2022 14:04 Ответить
Mi pro nix dumali s 2014 goda.U nix jest 6 klas zacyti,etogo u drugix poxozix netu nicego poxozego.Boxer jest odni iz lucix v mire jesli ne lucyje
показать весь комментарий
16.09.2022 17:21 Ответить
Vot eti zveri Ukraina kupit s nemcev,uze kazetsia i dogovor podpisali.Poka oni ne serijini.Toze Boxer platforma,2 celoveka obsluzivajet,streliajet neostanavlivajas na 30 kilometrov
показать весь комментарий
17.09.2022 12:07 Ответить
Кличко
показать весь комментарий
16.09.2022 13:39 Ответить
а, тоді зрозуміло 😂👍
показать весь комментарий
16.09.2022 14:03 Ответить
а где они запчасти будут брать?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:14 Ответить
S Germaniji privezut sto nado,vet eto odna i ta ze kompanija tolko filial ejio zdes.Oni i jest razrabociki eti ******
показать весь комментарий
16.09.2022 17:09 Ответить
ок
показать весь комментарий
16.09.2022 17:27 Ответить
Ačiū
показать весь комментарий
16.09.2022 13:20 Ответить
Де там пронімецькі коментатори, агов???
показать весь комментарий
16.09.2022 13:29 Ответить
празднуют победу над ВВ.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:37 Ответить
про-немецкие комментаоры при всех прочих всегда помнят кто сейчас содержит миллионы украинских женщин и детей и выделяет прямые супсидии в миллиарды евро напрямую в бюджет Украины - на что убогий офис попрошайки зеленского абсолютно не способен
показать весь комментарий
16.09.2022 15:18 Ответить
Ага, не забувайте, що українські біженці - то вам не турки і не африканці
показать весь комментарий
16.09.2022 15:32 Ответить
да конечно "им деньги не нужны"
показать весь комментарий
16.09.2022 16:53 Ответить
Этой стране и ее народу до скончания веков обязаны будем! Учитывая количество граждан и потенциал страны! Вот же нация великая! И сердце стальное у таких! Выбрать бы Далю президентом следующим--- пожизненно!!! Так победим! А своих нет пока таких, уверен.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:35 Ответить
Литві - подяка, німцям - слідкувати за якістью. "Ніжні" якісь ці Панцери.
показать весь комментарий
16.09.2022 13:41 Ответить
"Ніжні як сталеві Панцери"

Анекдот! 😂
показать весь комментарий
16.09.2022 14:05 Ответить
Хоспаді ... Експерти ... Не пишіть єрунди і не ганьбіться.
Будь-яка техніка має обмеження і можливості.
А витривалість Панцерів обмежена можливостями забезпечення точності.
Ідеально навіть бластери не пуляють - швидкість низька !
показать весь комментарий
16.09.2022 14:11 Ответить
а запчасти есть на эти панцыри или будут через канибализм ремонтировать?
показать весь комментарий
16.09.2022 15:20 Ответить
і я про це ...
показать весь комментарий
16.09.2022 15:36 Ответить
 
 