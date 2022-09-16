Литовские БТР M113 направляются в Украину, - Минобороны. ФОТО

Переданные Литвой Бронетранспортеры M113 направляются в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

"Военная поддержка Литвы Украине продолжается. Поврежденные на поле боя гаубицы направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время, наши бронетранспортеры M113 продолжают свой путь к полю боя в Украине", - говорится в сообщении.

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