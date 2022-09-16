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граница (4728) Львовщина (2679) Николаевская область (1868) Одесская область (3102) мужчины (88)

​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

При процессуальном руководстве Львовской и Николаевской областных прокуратур сообщено о подозрении трем лицам по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, по предварительному сговору, группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, жители Николаевской и Одесской областей наладили схему нелегальной миграции за границу граждан Украины – военнообязанных мужчин. Необходимые документы они делали это за 4000 долларов США.

Одного из участников схемы - жителя Одесской области правоохранители задержали в г. Черноморске во время получения второй части средств - 3500 долларов США и передачи "заказчику" документов, которые давали основания пересечь границу.

Член львовской общественной организации вместе с сообщником разработали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Республику Польша в качестве волонтеров. За 10 000 долларов США они организовали изготовление документов, предоставляющих право перевозить гуманитарные грузы. Также они обеспечивали включение в электронную базу данных "Путь".

Правоохранители задержали жителя Львовщины после получения последней части оговоренной суммы – 5000 долларов США.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется следователями Нацполиции, оперативное сопровождение – СБУ. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Читайте: СБУ разоблачила двух жительниц Львовщины, пропагандировавших "русский мир" в соцсетях

​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях 01

​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях 02

​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях 03

​Каналы переправки военнообязанных через границу выявлены во Львовской, Николаевской и Одесской областях 04
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Топ комментарии
+4
судячи з того яка кількість цих усіх контор які роблять липові документи для виїзду за кордон, клієнтів і бажаючих виїхати тьма, і якщо просто взяти і відкрити кордон то тут уже нікого не залишится,звалять усі, воювати хто буде?
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16.09.2022 12:47
+3
на фронті повинні бути мотивовані бійці. Інакше це не армія а гарматне мясо. Це чітко видно по лугандонським призовам. Але ми не знаємо що буде завтра в кацапії і чи не начнуть там тотальну мобілізацію???
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16.09.2022 12:54
+2
ruskij , tebe li neznati , chjo takoje - krepastnie ....vi dosihpor takimi jevlajetes
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16.09.2022 12:49
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Кріпосне право скасували в 1861 році, бо це якийсь нонсенс, одні можуть виїзджати, а іншим - зась.
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16.09.2022 12:45 Ответить
судячи з того яка кількість цих усіх контор які роблять липові документи для виїзду за кордон, клієнтів і бажаючих виїхати тьма, і якщо просто взяти і відкрити кордон то тут уже нікого не залишится,звалять усі, воювати хто буде?
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16.09.2022 12:47 Ответить
Лично ты до...уя навоевал?
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16.09.2022 12:56 Ответить
при чому тут я і той факт що зараз в Україні купу таких контор і купу бажаючих скористатися їхніми послугами?
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16.09.2022 12:59 Ответить
Ті хто не хоче воювати,воювати не буде.Мільйони сидять тут без роботи.Що зараз їм робити? Армію мільйону забезпечити дуже важко,не кажучи вже про багато мільйонів.Не так вже й багато виїхало.
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16.09.2022 13:19 Ответить
завдки ви знаєте скільки виїхало скориставшись послугами цих контор і скільки може виїхати коли відкриють кордони?
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16.09.2022 13:21 Ответить
Ну мільйон не виїхав точно.В кого є гроші,він виїде по любому,або дасть хабаря в центрі комплектування,або зробить групу.За ці гроші,що в новині спокійно можна групу зробити.В моєму містечку за дві тисячі доларів можна виїхати.Я ж кажу за тих,в кого грошей немає і сидять без заробітків.З неба то благодать не впаде,потрібно заробляти.А це право нас позбавили,як за Тараса Шевченка.
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16.09.2022 13:39 Ответить
Звертатись в центри зайнятості, на сайти пошуку роботи
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11.01.2023 12:44 Ответить
Так багато підприємств стоїть,або зруйновано.
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11.01.2023 13:37 Ответить
ruskij , tebe li neznati , chjo takoje - krepastnie ....vi dosihpor takimi jevlajetes
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16.09.2022 12:49 Ответить
какие ваши доказательства? все царские указы, в том числе и указ об отмене крепостного права большевики отменили в 1917 году
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16.09.2022 15:52 Ответить
видно бажаючих відкосити у нас тьма, і судячи з усього такий бізнес зараз процвітає і несе колосальні прибутки, незважаючи на розцінки на послуги, а народ у нас звичайно різношерстний, одні гинуть на фронті, другі роблять бізнес на війні, треті дезертирують і тікають
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16.09.2022 12:46 Ответить
а вы сами-то как откосили, если не секрет?
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16.09.2022 15:40 Ответить
а хто сказав що відкосив? ти собі так вирішив?
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16.09.2022 15:47 Ответить
ну вы де не можете одновременно стрелять в пацаков и на форуме отписываттся -- ведь верно?
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16.09.2022 16:32 Ответить
на фронті повинні бути мотивовані бійці. Інакше це не армія а гарматне мясо. Це чітко видно по лугандонським призовам. Але ми не знаємо що буде завтра в кацапії і чи не начнуть там тотальну мобілізацію???
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16.09.2022 12:54 Ответить
Розказую 100% спосіб як успішно перетнути кордон і не дорого. Майструєте дельтаплан чи якийсь інший літальний апарат і перелітаєте кордон. По вас гарантовано ніхто не буде стріляти з прикордонників, за вами ніхто не буде піднімати авіацію. Дешево і комфорно. Хто хоче - шукає спосіб, хто не хоче - ниє в коментах
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16.09.2022 13:11 Ответить
При недостатній інженерній кваліфікації літальний апарат швидко перетвориться на лєтальний )))
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16.09.2022 14:23 Ответить
Це все якийсь абсурд.Люди мають 4 тисячі доларів і не можуть відкупитися.За ці гроші вам зроблять групу інвалідності.А може це влада робить показуху,насправді суми там менші.Щоб не було такої показухи,кордони мають бути відкриті і крапка.Бо з 95 кварталу,блогери,артисти,спортсмени їдуть,а іншим зась.Я знаю багатьох хто хоче поїхати на роботу і немає 4 тисячі доларів,на викуп.
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16.09.2022 13:23 Ответить
мовчи, кріпак, і працюй
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16.09.2022 15:38 Ответить
"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор". Ухилянтів відправляйте розбирати завали, на ексгумацію трупів, на якісь підсобні роботи в складі окремих команд без зброї, під охороною нацгвардії, з оплатою за роботу триразовим харчуванням і безкоштовним проживанням у польових умовах. З можливістю добровільного переведення у бойові частини. І пожиттєва заборона на посади держслужбовців, роботи у правоохоронних органах.
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16.09.2022 14:42 Ответить
да вы же сами первый уклонист! давайте вас первого на работы направим в таком соучае
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16.09.2022 15:37 Ответить
в заголовок вашей статьи вкралась досадная опечатка - нужно было написать "Канали переправлення кріпаків..." - исправьте, пожалуйста
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16.09.2022 15:36 Ответить
А что ти такий сумний дєлал до сентября 2022г ?
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11.01.2023 12:47 Ответить
 
 