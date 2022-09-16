Движение военной техники России снова зафиксировали в Мариуполе. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе опять фиксируют движение военной техники в сторону поселка Мангуш в направлении Бердянска.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение техники. По меньшей мере 18 тентованных грузовиков с пометкой "V" через Мариуполь в сторону с. Мангуш и в направлении Бердянска", - написал Андрющенко.

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