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Мариуполь (5559) техника (1540) Андрющенко Петр (526)

Движение военной техники России снова зафиксировали в Мариуполе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе опять фиксируют движение военной техники в сторону поселка Мангуш в направлении Бердянска.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем движение техники. По меньшей мере 18 тентованных грузовиков с пометкой "V" через Мариуполь в сторону с. Мангуш и в направлении Бердянска", - написал Андрющенко.

Движение военной техники России снова зафиксировали в Мариуполе 01

Читайте также: Очередное движение военной техники РФ зафиксировано в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+24
********** Орбан.. Європарламент вимагає розпочати процедуру покарання Угорщини
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16.09.2022 13:54
+11
так це не техніка,це тупо м'ясо возять туди сюди,з технікою у кацапів вже поченаються проблеми,скоро будуть на тачанках воювати
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16.09.2022 13:52
+9
из хороших новостей !
пока... по не подтвержденным официально сведениям (но местные утверждают)
в Энергодаре горит оккупационная военная техника...
что, где, когда - возможно скажут позже....
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16.09.2022 13:57
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так це не техніка,це тупо м'ясо возять туди сюди,з технікою у кацапів вже поченаються проблеми,скоро будуть на тачанках воювати
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16.09.2022 13:52 Ответить
Макс,є новини по Харківщині? Карта реально не показує. Далеко до кордону?
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16.09.2022 13:53 Ответить
чогось надзвичайного по Харківщіні нічого не чутно,наші потихенько просуваються,кацапня окопується КАРТА
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16.09.2022 13:56 Ответить
Фігня війна. Головне маневри.
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16.09.2022 14:23 Ответить
********** Орбан.. Європарламент вимагає розпочати процедуру покарання Угорщини
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16.09.2022 13:54 Ответить
Не всей страны. Там инициируется наказание венгерского правительства. Официально признали что Орбан с иобиками скурвились и надо их поставить на место. Вопрос конечно как это произойдёт.
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16.09.2022 14:03 Ответить
Довыиобиковался!
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16.09.2022 14:10 Ответить
Krotow, 54% угорців підтримують війну Росії проти України , так що карати санкціями потрібно всю Угорщину .
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16.09.2022 14:23 Ответить
Коли заговорили про покарання і грошима, так відразу комунікацію змінили. Зе б Туреччину на місце поставили,але це зможе зробити тільки НАТО
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16.09.2022 16:28 Ответить
Важнее то,что сокращают финансирование.
Пусть Гафностан их кормит,желательно и с ЕС выкинуть
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16.09.2022 14:22 Ответить
Мясо везут на убой.
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16.09.2022 13:57 Ответить
из хороших новостей !
пока... по не подтвержденным официально сведениям (но местные утверждают)
в Энергодаре горит оккупационная военная техника...
что, где, когда - возможно скажут позже....
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16.09.2022 13:57 Ответить
Свіже м'ясо з Ростова?
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга
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16.09.2022 13:59 Ответить
в ЛУГАНДОНІЇ ТРИВОЖНО
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16.09.2022 14:00 Ответить
И шо шо рухається, нам потрібно вже начінать дражать-баяццццца🤔🧐😁 На кой хєр розміщувати ці тупі пости, в нас є всевидяче орбітальне око Притули, а значить все буде по нашому, Залужний зуб дає... Шойги 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.09.2022 14:06 Ответить
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16.09.2022 14:08 Ответить
Сподіваємося, що після перемоги буде
по-іншому....
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16.09.2022 14:11 Ответить
Народ - тупе бидло, еліти врятували ситуацію, після війни ненавидіти патріотів.
Це якийсь сюр, чи спекулятивна белетристика, нівішо це навіть суди постити?! Всі меседжі направлені на поділ українців: патріотів-не патріотів (хто буде визначати, де більший патріот), дурний народ-еліти (зрозуміло, дурний народ повинен слухати еліти, але щось останні 30років не так, і звісно не еліти винні), україномовні-російськомовні (ця тема ще у яника гарно виходила)
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16.09.2022 15:25 Ответить
Ви просто не розумієте слова еліта та й усе.
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16.09.2022 15:35 Ответить
Ну звізно, як мені гречноїду зрозуміти втаємничене поняття еліта. Прості смерди про таке не повинні навіть задумуватися, а тупо йти за елітами.
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16.09.2022 15:58 Ответить
Йдіть за клованом.
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16.09.2022 16:00 Ответить
Мені з вами не по дорозі. Вибачте
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16.09.2022 16:02 Ответить
Еліта, яка взяла на себе війну це прості українці а не грошові мішки.
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16.09.2022 16:00 Ответить
Він не розуміє хто це, тому що сам ніяк до цього недотичний.
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16.09.2022 16:09 Ответить
А ви розумієте? Я не вітаю поділ суспільства. По будь яким ознакам. А більшість (по тексту «решту нації»), прокинувшись 24.02 о пятій ранку, діяла і діє згідно своїх переконань, тому боротьба триває і ворог буде знищений.
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16.09.2022 18:06 Ответить
Ви свідомо лишаєте ворогові таємний вхід у фортецю.
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16.09.2022 18:29 Ответить
У Вас залишились сумніви, з огляду на те що відбувається? Я навпаки, ще до війни, мав «дискусії» з питання чи всоїть фортеця, і сумнівів не мав, у тому що москалі отримають поразку. ! Від українського народу (що воює, волонтерить, донатить, збирає інформацію, терпить, і мріє про перемогу !
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16.09.2022 18:52 Ответить
Думаєте прихожани рпц сильно помагають армії ?
Не смішіть
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16.09.2022 18:59 Ответить
Навіщо мені думати про це, я напевно знаю. (Не маю на увазі «упоротих», їх мал).
І взагалі, її УПЦ, потрібно заборонити, повоняють «тиждень» і замовкнуть.
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16.09.2022 19:09 Ответить
Таргани знову заметушилися...
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16.09.2022 14:16 Ответить
А мені нравиться як воно горить, а вони суєтяться, бігают...
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16.09.2022 14:41 Ответить
"в направлении Бердянска"

К порту что ли? Очередная "перегруппировка"?
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16.09.2022 16:13 Ответить
Они там что кругами по Мариуполю ездят?
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16.09.2022 16:14 Ответить
ну так продаж нафти впав, куди паливо дівати? от і катаються собі
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16.09.2022 16:39 Ответить
 
 