Движение военной техники России снова зафиксировали в Мариуполе. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во временно оккупированном Мариуполе опять фиксируют движение военной техники в сторону поселка Мангуш в направлении Бердянска.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Фиксируем движение техники. По меньшей мере 18 тентованных грузовиков с пометкой "V" через Мариуполь в сторону с. Мангуш и в направлении Бердянска", - написал Андрющенко.
Топ комментарии
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий16.09.2022 13:54
+11 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий16.09.2022 13:52
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий16.09.2022 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пусть Гафностан их кормит,желательно и с ЕС выкинуть
пока... по не подтвержденным официально сведениям (но местные утверждают)
в Энергодаре горит оккупационная военная техника...
что, где, когда - возможно скажут позже....
«Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!» - заявил директор Ростовского морга
по-іншому....
Це якийсь сюр, чи спекулятивна белетристика, нівішо це навіть суди постити?! Всі меседжі направлені на поділ українців: патріотів-не патріотів (хто буде визначати, де більший патріот), дурний народ-еліти (зрозуміло, дурний народ повинен слухати еліти, але щось останні 30років не так, і звісно не еліти винні), україномовні-російськомовні (ця тема ще у яника гарно виходила)
Не смішіть
І взагалі, її УПЦ, потрібно заборонити, повоняють «тиждень» і замовкнуть.
К порту что ли? Очередная "перегруппировка"?